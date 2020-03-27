DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Bitlis'te, PKK'lıların kullandığı sığınak ve yaşam malzemeleri bulundu

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 2 sığınak tespit edilirken, araziye gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesi kırsalında, teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ile patlayıcı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye, 'Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İnce 2020-13' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arama-tarama çalışmasında, PKK'lıların kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Toprağa gömülü 4 bidonda da 8 dörtlü pil bloğu, 100 kilogram bulgur, 100 kilogram un, 50 kilogram şeker, 25 kilogram makarna, 15 kilogram salça, 10 kilogram mercimek, 10 kilogram çay, 12 kilogram tuz ile 4 tişört, 2 ayakkabı ve boş 1 plastik bidon ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan mahzemelere başsavcılığın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler uzman ekiplerce imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS

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Yunanistan sınırında bekleyen göçmenler, misafirhanelere gönderildi

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden ve günlerdir Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenler, bulundukları bölgeden ayrıldı. Otobüslere bindirilen göçmenler, misafirhanelere gönderildi.

Türkiye 'nin sınırlarında 'serbest geçiş' uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, Edirne'ye akın etti. Yunan güvenlik güçleri de göçmenlerin ülkelerine geçişlerini engellemek için Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nı kapattı. Pazarkule'nin kapatılması üzerine 140 binin üzerinde göçmen, Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçerken, binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri 1 ay sürdü.

Kurdukları çadırlarda kalan ve tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan göçmenler, kapıların açılacağı umuduyla sürdürdükleri bekleyişlerini sürdürdü. Pazarkule çevresindeki göçmenlere, Yunan güven güçleri zaman zaman geçişlerini engellemek için gerçek mermi, gaz bombası, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. Bu zamana kadar yapılan saldırılar sırasında 3 göçmen vurularak, öldürüldü, 236 göçmen yaralandı, yüzlercesi de atılan gazlardan etkilendi.

Yunanistan'ın sınır kapılarını açma umudunu yitiren göçmenlerin büyük bölümü, İl Göç İdaresi yetkililerine, ayrılmak istediklerini bildirdi. Bölgedeki diğer sığınmacılara da koronavirüs salgını nedeniyle dışarıda kalmanın riski artıracağı anlatıldı. Bu durum karşısında ikna olan göçmenler de bölgeden ayrılmak istediklerini söyledi.

Göçmenler, talepleri üzerine, Edirne Valiliği koordinasyonunda otobüslerle misafirhanelere gönderildi. Yetkililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirhanelerde karantina altında tutulacak göçmenlerin daha sonra uygun bölgelere gönderileceğini söyledi.

Göçmenlerin ayrılmasının ardından Pazarkule çevresinde kurulan çadırlar, görevliler tarafından söküldü, alanda temizlik çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazarkule'deki mültecilerden detaylar

Yunan polisinin gaz bombası atması

Gece görüş Yunan askerleri

Yunan askeri ve mülteciler

Pazarkule'deki göçmenler havadan drone ile

Göçmenlerin otobüslerle taşınması

Çöp kamyonlarının geçişi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler maske üretmeye başladı

ESKİŞEHİR'de Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi'nde oluşturulan atölyede öğrencilerin yanı sıra gönüllü öğretmenlerden oluşan 15 kişilik bir grup sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. Günlü bin adet maske üretilen atölyenin kısa sürede 5 bin kapasitesine çıkacağını ifade eden okul müdürü Sırrı Kabadayı, "Atölyede öğrencilerin yanı sıra gönüllü öğretmenler hatta mezun öğrencilerimiz bile çalışıyorö dedi.

Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi, Sağlık Müdürlüğü ile kaymakamlıkların talebi üzerine maske kurdukları atölyede maske üretimine başladı. 15 kişinin yer aldığı atölyede günlük bin adet maske üretildiğini ifade eden okul müdürü Sırrı Kabadayı, "Meslek lisesi olarak bizlerde ülkemizin zor şartlarda maske üretmek için girişimlerde bulunduk. Biraz ham madde ve kumaş temininde güçlük çektik ama 2 gündür çalışmalara başladık. Şu anda aralarında öğrencilerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz, mezun öğrencilerimiz üretimde katkı sağlıyorlar. Burada üretilen maskeler öncelikle, Vefa Sosyal Destek Grubu, sağlık çalışanları ve görevliler için maske üretiyoruz. Kapasitemizi de günlük bin adetten 5 bine çıkarmayı hedefliyoruzö dedi.

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYOR

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Ayben Çimen de maske üretimi yapılan atölyede gönüllü olarak çalışıyor. Maske üretimine katkı sağlamak için atölyede olduğunu ifade eden Çimen, "Aslında Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimden Sorumlu Şube Müdürüyüm. Dün maskelerle şube müdürü arkadaşı görüp sordum. Burada üretilmeye başladığını söyledi. Anneme küçükken çıraklık yapıyordum. Biraz terzilikten anlıyorum. Buradaki dikiş makinesini hemen öğrenip işe başladık. Gönüllü olarak elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Sabahları şubeye giderek işlerimizi bitiriyoruz. Sonrasında buraya gelerek gönüllü olarak maske üretimine destek oluyoruz. Atölyede matematik öğretmenimiz var, dikiş bilmiyor ama kumaş çizimlerinde bize yardımcı oluyorö diye konuştu.

Gazi Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi'nde üretilen maskeler öncelikli olarak Eskişehir Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevliler ile sağlık çalışanlarına dağıtılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maske atölyesi

-Maske üreten öğretmen ve öğrenciler

-Maske dikimi detay

-Gönüllü Ayben Çimen ile röp.

Okul Müdürü Sırrı Kabadayı ile röp.

-Atölyeden görüntüler

-Kumaşların kesilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Karantina altında olan öğrenciye sürpriz doğum günü

SAMSUN'da yurt dışından gelerek karantina altında tutulan tıp fakültesi öğrencisi Ceyda Nur'a, Vali Osman Kaymak tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Özel kıyafetli görevlinin götürdüğü pastadaki mumu söndüren Ceyda'yı görüntülü arayan Vali Kaymak, 'mutlu yıllar' diledi.

İtalya 'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulanlar arasında yer alan tıp fakültesi öğrencisi Ceyda Nur için sürpriz doğum günü pastası kesildi. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, ellerindeki pastayla Ceyda Nur'un odasına gelerek, 'mutlu yıllar' diledi.

VALİ KAYMAK, GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Çok heyecanlandığını ifade eden Ceyda Nur, herkese teşekkür etti ve pastasının üstündeki mumları üfledi. Karantinada olan öğrencilere moral olsun diye yurdun bahçesinde canlı müzik yapan ekip de, Ceyda için şarkılar söyledi. Ceyda'yı, cep telefonundan görüntülü olarak arayan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Doğum günün kutlu olsun, Allah sağlık versin. Bundan sonraki yaşamında sana mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Elimizden geldiği kadarıyla sizlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En kötü günün böyle olsunö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ceyda'ya sürpriz yapılmasından detaylar

-Ceyda'dan detaylar

-Detaylar

-Ceyda ile görüntülü konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak'tan detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Gelibolu'da ana sınıfı öğrencileri kliple 'evde kal' mesajı verdi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, hazırladıkları 'Evde Kal Gelibolu' klibiyle 'sokağa çıkmayın' mesajı verdi.

Dünyayı saran Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında insanların evde kalması için mesajlar veriliyor. Bir mesaj da evde eğitim gören Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinden geldi. Anasınıfı öğretmenleri Cavidan Kaya, Müge Gündeğer, Zeynep Dogan ve Senem Akgül evdeki öğrencilerinden ailelerinin yardımıyla, Gelibolu'daki tüm öğrencilerin sokağa çıkılmaması yönünde mesaj içeren temaların yer aldığı fotoğraflar çektirip göndermelerini istedi. Öğrencilerin evlerinde ailelerine çektirdikleri birbirinden ilginç fotoğraflar okulda birleştirilerek, 'Evde Kal' isimli bir şarkı eşliğinde klip olarak sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Klip, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları evde kalmaya davet eden öğrenciler, 'Biz sizleri seviyoruz, siz de bizi seviyorsanız evde kalın' mesajı verdi. Öğrencilerden Cemresu Yetim, "Atatürk kendisini Türk hekimlerine emanet etmiştir. Biz de kendimizi size emanet ediyoruz. İyi ki varsınızö derken, Eda Berberoğlu ise, "Benim annem sağlık çalışanı, sağlık çalışanları için evde kal Geliboluö dedi. Öğrenci Burak Eymen Torlak, "Sadece kendim için evde kalmıyorum, dışarıdaki bütün insanlar için evde kalıyorum. Arkadaşlarımın evde kalmasını istiyorum" diye konuştu. Tyra Obalı da, "Evde kal Türkiye. Dışarıda hastalık var, ninelerimize, dedelerimize hastalık bulaşır. Hastalık bulaştıktan sonra da sizi doktara götürmemiz gerekir" dedi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ise, "Bu önemli günlerde okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin bu anlamlı mesajları için kendilerine teşekkür ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Klip görüntüsü

Öğrenciler ile röp.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

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Engelli öğrenciler, evde kal mesajı verdi

BARTIN Belediyesi engelsiz sanat evinde eğitim gören otizmli çocuklar hazırladıkları video ile evde kal çağrısında bulundu.

Bartın Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, ancak koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen engelsiz sanat evinde bulunan çocuklar insanların evde kalmalarını istedi. 8 otizimli çocuğun evde kal mesajının bir araya getirildiği video sosyal medyada yayınlayarak, farkındalık oluşturmaya çalışıldı. Öğrencilerin hazırladığı video da çocuklar, "Evde kal Bartın, Evde Kal Türkiye" mesajı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin çektiği video

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde, arama-kurtarma eğitimi sırasında akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart'taki eğitimi sırasında bindikleri botun devrilmesi sonucu suya kapılan 3 asker kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş kayboldu. Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları 11'inci günde de devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara Van ve Diyarbakır Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize Emniyet Müdürlükleri'ndeki su altı arama kurtarma polisleri ile AFAD ekipleri bu sabah saatlerinden itibaren Munzur Nehri ile suyun döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yaptı. Su altı ve yüzeyinde, 2 robot kameranın da kullanıldığı aramalarda Güneş'e ulaşılamadı.

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK

5 Ocak'tan beri kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için de Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki arama çalışmaları devam etti. Baraj gölünün bulanık olması nedeniyle dalgıçlar su altı araması yapamazken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından getirilen robot kameralarla çalışma yürütüldü. 83'üncü gündeki arama çalışmasında da Gülistan Doku'nun izine rastlanamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Munzur Nehri

Arama çalışmaları

Bot ile su yüzeyinde yapılan aramalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Muratpaşa'da koronavirüse karşı kurulan 'ozon odası'na yoğun ilgi

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı bir firma ile birlikte tasarlayıp geliştirdiği ve hizmet binası girişine kurduğu ozon odası, belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarıyla birlikte fabrikaların da dikkatini çekti. Belediye Başkanı Ümit Uysal , ozon odası uygulamasının belediyeye gelen herkesin kullanması nedeniyle farklılaştığını dile getirdi.

Antalya 'da 500 bini aşkın nüfusu ve hastaneleri, kamu kurum kuruluşları, iş merkezleriyle kent yaşamının odağındaki Muratpaşa'da, belediyenin koronavirüs salgınına karşı ana hizmet binası girişinde hizmete aldığı ozon odası Türkiye'nin dikkatini çekti. Personel de dahil belediyeye gelen herkes, ozon odasında dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yapıyor. İlgili kararnameler çerçevesinde salgına karşı risk grubunda bulunan personelin izinli olduğunu söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kalan personelimizle hizmetlerimizi devam ettirirken onların sağlık durumlarını ve koşullarını düşünmek zorundayız" dedi.

ÖZGÜN MODEL

Ozon odasının böyle bir durum karşısında özgün bir çalışma olarak ortaya çıktığını dile getiren Başkan Uysal, ozon odasını binaya gelen herkesin kullandığının altını çizdi. Başkan Uysal, gerektiği durumlarda maske, eldiven ve koruyucu giysi gibi diğer önlem setlerinin kullanımının belediye hizmet binası içinde harfiyen uygulandığını ozon odasının da bu setlerin bir parçası olduğunu belirtti. Başkan Uysal, "Ozon gazının bakteriler, virüsler üzerindeki etkisi biliniyor. Bundan yararlanmak için özgün model üzerinde durduk. Binamıza giren herkes yüzeylerdeki virüslere karşı gaz tedbirini almış olarak giriyor" diye konuştu.

MURATPAŞA BELEDİYESİYLE GELİŞTİRİLDİ

Muratpaşa Belediyesi'nin hafta başı uygulamaya aldığı sistem şu ana kadar aralarında fabrikaların da bulunduğu 7 kurum ve kuruluşun dikkatini çekti. Muratpaşa Belediyesi'yle birlikte sistemi, buluş ve tasarım anlamında büyük kurum ve kuruluşlar için uygun hale getirdiklerini belirten firmanın yetkilisi, Burdur Manavgat belediyeleriyle birlikte Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü 'nün sistemi incelemeye aldığını söyledi. Bununla birlikte Gebze 'de iki fabrikanın da sistemle ilgilendiğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Başkan Uysal'ın ozon odasını incelerken

Görevlinin başkana bilgi vermesi

Başkan Ümit Uysal ile röportaj

Ozon cihazından detay

Belediye binasına girenler

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Polislerden önce ilaç, sonra kendisini evlendirmelerini istedi

ÇORUM'da, 155 polis hattını arayan Celal Fakı (86), biten ilaçları için sipariş verdi. Fakı, eczaneden aldıkları ilaçlarını getiren polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım istedi.

Şenyurt Sokak'ta tek başına yaşayan Celal Fakı, biten ilaçları için aradığı 155 polis hattından yardım istedi. Polis ekipleri eczaneden aldığı ilaçları Fakı'ya evinde teslim etti. Bu sırada Fakı ile polisler arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım isteyen Fakı, "Beni evlendirin, yalnızım yalnız, 70 yaşında bir kadınla da evlendirseniz olurö dedi. Fakı'nın isteği karşısında gülümseyen polisler, "Celal amca evlendirme işine girmeyelim, böyle ara sıra seni ziyaret edelim ve ihtiyaçlarını karşılayalımö diye cevap verdi. Celal Fakı, polislere dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Haber merkezine gelen ihbarlar

-Polis ekiplerinin yaşlıların gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılaması

-Yaşlı adamın beni evlendirin diyerek polislerle girdiği diyalog

-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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