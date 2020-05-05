DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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6 saat önce

Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak (2)HERKESE EŞİT MUAMELE ÇAĞRISIMuğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl satın aldığı tapulu 2/B arazisine yaptırdığı 2 katlı müstakil evi yıkılan esnaf, evli ve 2 çocuk babası Şafaktan Öztürk (50), Bodrum Belediyesi'nin...

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Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak (2)

HERKESE EŞİT MUAMELE ÇAĞRISI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl satın aldığı tapulu 2/B arazisine yaptırdığı 2 katlı müstakil evi yıkılan esnaf, evli ve 2 çocuk babası Şafaktan Öztürk (50), Bodrum Belediyesi'nin aynı hassasiyeti Yılmaz Özdil'in villası içinde gösterilmesi gerektiğini söyledi. Şafaktan Öztürk, "2016'da arsa üzerinde inşaat çalışmalarına başladım. Elimde buranın imar durumuyla ilgili belgelerim de mevcut. Bodrum Belediyesi görevlileri mahkeme kararını beklemeden yıkımı gerçekleştirdi. 2016 yılında inşaat çalışmalarına başladığımı bir türlü ispat edemedim. Binanın bodrum katını o zaman bitirmiştim. Yılmaz Özdil'in şahsıyla ilgili hiçbir problemin yok. Sineklerin takıldığı eşek arılarının delip geçtiği usuller istemiyorum. Herkese eşit şekilde davranılması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şafaktan Öztürk'ün otururken görüntüsü

-Şafaktan Öztürk ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ BODRUM (Muğla),

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Aksaray'da sel; tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

AKSARAY'da yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle tarım işçilerinin barındığı çadırları su bastı. Eşyaları sular altında kalan işçiler yetkililerden yardım istedi.

Kent genelinde iki gündür aralıklarda devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonucu oluşan sel ile birlikte Yeşiltepe beldesinde tarım işçilerinin aileleriyle barındıkları çadırlar sular altında kaldı. Çadırdaki suları tahliye etmeye çalışan işçiler, etrafını toprakla kapatarak önlem almaya çalıştı.

Sel nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını anlatan işçilerden İmam Dorse, "Çadırlarımıza su bastı. Çok mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çadırlarımızın her tarafı suyla doldu. Her gün yağıyor. Elimizden geldiği kadar küreklerle falan suları çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak hala çok su var. Yaklaşık 350-400 kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. İçecek suyumuz dahi kalmadı. Çok mağdur durumdayız" dedi. Zekiye Pürüzlüdağ ise Şanlıurfa'dan 12 gün önce geldiklerini belirterek, "Ayçiçeği ve pancar tarlalarında çalışıyoruz. Sanki denizin içinde yaşıyoruz. İki gündür çok yağmur yağıyor. Çadırlarımızın her yeri suyla doldu. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sular altında kalan çadırlardan detaylar

Kadınların çadırların içine kum sermesi

-Çocukların sularda gezinmesi

-Çadırların etrafını topraklarla kapatmaları

-İmam Dorse ve Zekiye Pürüzlüdağ röp

Genel detaylar

Haber- Kamera:   ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Hastane inşaatından düşen işçi öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hastane inşaatından düşen işçi Ahmet Keleş (57), yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Değirmendere Yüzbaşılar mevkiindeki devlet hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında çalışan Ahmet Keleş bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Keleş, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane inşaatından görüntü

112 Acil ekibinin işçiyi hastaneye getirmesi ve müdahale etmesi

İşçinin fotoğrafı

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli),

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Rize'de gökyüzündeki parlak cisim heyecanlandırdı

RİZE'de merkeze bağlı Yeni Güzelköy köyünde gökyüzünde görülen parlak cisim, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisim, gökyüzünde hızla hareket ediyor.

Yeni Güzelköy köyünde dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Köylüler hemen cep telefonlarıyla belirsiz cismi görüntüye aldı. Görüntülerde parlak cisim hızla hareket edip gökyüzünde süzülerek kayboluyor.

Yeni Güzelköy köyü sakinlerinden Yasin Güloğlu, "İftardan 2 saat sonra evin dışında ki bahçede arkadaşımla oturuyorduk. Gökyüzünde parlak bir cisim gördük. Ne olduğunu anlamadık ve telefonumuzla kaydettik. Beyaz ay şekilde hızlı şekilde hareket ediyordu. Çok şaşırdık. Bir süre sonra gökyüzünde bu ışıklı cisim kayboldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parlak cismin görüntüsü

Yasin Güloğlu ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE

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Zonguldak'ta esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta hırsızlık amacıyla gece 3 iş yerine giren kişinin her defasında gözaltına alınıp cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan E.B.(31) olduğu ortaya çıktı. Aynı cadde birçok kez hırsızlık yapan E.B.'nin sürekli iş yerlerine girdiğini söyleyen esnaf isyan etti.

Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iç giyim mağazasının camını zorlayan hırsız içeri giremeyince yandaki baharatçı dükkanına girerek kasasındaki 250 lirayı aldı. Ardından aynı cadde üzerinde bulunan bir simit fırınına giren hırsız, para bulamayınca çıkarak uzaklaştı. Caddede ki kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın aynı noktada sık sık hırsızlık yapan E.B. olduğunu fark etti. Gözaltına alınan E.B., işlemler için adliyeye sevk edildi.

ESNAFI BIKTIRDI

E.B., iş yerlerinden birinde hırsızlık yaparken yakalandığı güvenlik kamerasında rahat tavırlarıyla dikkat çekti. E.B.,'nin ikinci kez girdiği mağazanın sahibi Ahmet Çalık, "Sabah iş yerine geldiğimde kapının zorlandığını ve camın çatladığını fark ettim. Ardından durumu polise bildirdim. Ekipler iş yerinde inceleme yaptı. Hırsızın bizce bilinen ve dosyası kabarık cezai ehliyeti olmayan E.B. olduğu belirlendi ve kendisinden şikayetçi oldum." dedi.

Simit fırını işletmecisi Mustafa Kurt ise, "İş yerine geldiğimde kapının zorlandığını fark ettim. Ancak içeri giren şahıs kasayı biraz zorlamış, ancak bir şey alamadan çıkmış" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-İş yerlerinden detay

-Ahmet Çalık ile röp.

-Caddeden görüntü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Kuşadası'nda 100 ailenin yüzü güldü

KUŞADASI Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), koronavirüsle mücadeleye destek için ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara yardım kampanyası düzenledi. Firmaların yaptığı bağışlarla hazırlanan ve içerisinde 22 çeşit temel gıda maddesinin olduğu 100 koli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kuşadası, Çin'ın Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı kenetlendi. Bu kapsamda Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği, ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlattı. "Bugün Birlik Zamanı" sloganıyla düzenlenen kampanya, kısa sürede çığ gibi büyüdü. Hayırsever firmaların yaptığı bağışlarla hazırlanan, içerisinde ay çiçek yağı, makarna, toz şeker, un, bakliyat ve peynir gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı 100 koli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

"ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI"

Kampanyanın, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve federasyona bağlı derneklerce alınan ortak karar doğrultusunda düzenlendiğini belirten KUPAD Başkanı Uğur Apak, "Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak için Ramazan Ayı'nda böyle bir yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Şimdi birlik olma zamanı. Bize destek olan firmalara çok teşekkür ediyorum. Ailelerimizin yüzünü güldürdüğümüz için çok mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hazırlanan yardım kolilerinden görüntü.

KUPAD Başkanı Uğur Apak'ın açıklamaları.

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Diyarbakır'da çocuklarla 'Trafik Haftası' klibi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerince, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle çocukların yer aldığı klip çekildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan klipte oynadı. Çocuklar oynadıkları klipte, 'Evdeyiz ama trafik kuralları aklımızda' mesajı vererek, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:05 Kaynak: DHA


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