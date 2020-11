DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Damadın tüfekle ateş açtığı kayınbiraderinden sonra kayınvalidesi de öldü

ÇORUM'da oğlu Serkan Özçiftçi'yi (32) silahlı saldırıyla öldüren damadı Gencel K. (37) tarafından evi basılıp, tüfekle vurulan kayınvalide Gülizar Özçiftçi (64) de hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Gencel K., her yerde aranıyor.

Olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde'de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Öziftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Hitit hastaneye kaldırıldı.

Kaçan Gencel K. ise Çoraklık Bağları mevkisindeki kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralanan kayınvalide de hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de 2 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak, bugün yaşama veda etti.

HER YERDE ARANIYOR

Olaydan yaralı kurtulan Alev Özçiftçi'nin polise verdiği ifadesinde eşi Serkan Özçiftçi'nin kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğunu, Gencel K.'nin bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği belirtildi. Saldırganın daha öncede kayınvalidesini darbettiği, öldürdüğü kayınbiraderinin yaralanan 3 yaşındaki oğlunu kaçırdığı, gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Polis, Gencal K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da 13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisine tutuklama

ELAZIĞ'da, 3 evden televizyon çalan ve 13 suç kaydı bulunan O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.K., mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı günlerde 3 evden televizyon çalınması ile ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin, O.K. olduğu tespit edildi. Emniyette 13 suç kaydı olduğu belirlenen O.K., polis ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.K.'nin evinde ele geçirilen çalıntı televizyonlar da sahiplerine teslim edildi.