DHA YURT BÜLTENİ - 7

Bakan yardımcısı Ersoy: Türkiye sınırları içerisinde hala 500 terörist var

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yurt içinde ve yurt dışında teröristleri karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgusu yaparken, Türkiye sınırları içerisinde 500 teröristin olduğunu söyledi. Ersoy, "Halkımızın daha huzurlu, daha güvenli, daha istikrarlı bir hayata kavuşması için bunun sıfıra inmesini sağlamak, devletimizin ve bütün güvenlik güçlerimizin en temel vazifesidir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte 5 ili kapsayan ziyaretin ilkini Van'a yaptı. Van Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütünü büyük darbeler vurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

TERÖR ÖRGÜTÜ TARİHİNİN EN AĞIR DARBESİNİ YEDİ

"Bugün Jandarma Genel Komutanımızla bölgemizde 4-5 ili kapsayan bir ziyaret amaçladık. İlk durak olarak Van ilimize geldik. Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi ülkemizin hem sınırlarımız içinde, hem sınırlarımız dışında terörle mücadelesi etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Sınırlarımızın dışında 'Barış Pınarı Harekatıyla', sağladığımız hem askeri, hem moral, hem siyasi üstünlüğü o bölgede korumaya devam ederken, içerde de kararlı bir şekilde operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Yaz döneminde başlayan Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla terör örgütünün içerdeki yapılanmasına Pençe-1-Pençe-2, Pençe-3 'lere paralel olarak ciddi bir darbe vurulmuştur. Akabinde Kıran-4'ü başlattık. Arkasından Kıran-5. Tabi başlattığımız bütün operasyonlar da devam ediyor. Yani bu operasyonlara Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 isimlerini verirken böyle bir algı oluşmasın. Kıran-1 bitti, Kıran-2 başladı, Kıran-3 bitti, Kıran-4 başladı' diye bir şey yok. Başladığımız bütün operasyonlarımız aralıksız ve kesintisiz devam ediyor. 1 Ekim'e kadar yaz operasyonlarımız devam etti, çok verimli neticeler aldık. Özellikle kış hazırlıklarına ilişkin çok ciddi sonuçlar aldık ve terör örgütü belki tarihin en ağır darbesini yedi. 1 Ekim itibariyle de kış operasyonlarımız başladı. Dün itibariyle de Van, Şırnak ve Hakkari illerimizin orta noktasını buluşturan Faraşin bölgesinde Kıran-6 operasyonu başlattık. Bu operasyonlarımız ülkemizin her noktasında huzuru ve sükunu kalıcı kılana, bizim asayişimizi, güvenliğimizi, huzurumuzu tehdit etmeye tevessül edecek tek bir unsur kalmayana kadar kararlılıkla devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti varlığına, birliğine, bütünlüğüne kast edenlere karşı bu mücadele devam edecek. İçerde ise içerde, dışarda ise dışarda tamamen etkisiz hale getirilene kadar operasyonlar da devam edecek."

Bakan Yardımcısı Ersoy, hem bu operasyonlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak, hem de yaptıkları ve yapacakları çalışmaları değerlendirmek amacıyla bölgede bulunduklarını da belirterek, ""Genel Komutanımızla birlikte bugüne kadar çok özverili bir şekilde kahramanca mücadele eden ve gerçekten terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini vuran bütün kahramanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Değerli valilerimizin önderliğinde illerimizde oluşturulan huzur iklimi, karşılıklı işbirliği ve dayanışma iklimine devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının bu mücadelemize inanmış olarak verdikleri katkıya minnettarız. Bütün kahramanlarımıza hem bugüne kadar yaptıkları bu fedakar ve gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, hem de bundan sonraki çalışmalarında ayaklarına taş değmeden başarılar diliyoruz. Sizlerin de halkımızın doğru bilgilendirilmesi bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti devletinin teröristle verdiği mücadelede doğru bilgilendirmeleri ve her türlü olumlu yansımaları, onlara yansıtmak noktasındaki destekleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE 500 TERÖRİSTİN OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ

Şu ana kadar yapılan Kıran operasyonları ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, Kıran operasyonlarının dışında da operasyonların devam ettiğini ifade ederek,"Şu anda Türkiye genelinde 500 rakamlarla ifade edebileceğiz kadar bir terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün bilgilerimiz bu doğrultuda. Halkımızın daha huzurlu, daha güvenli, daha istikrarlı bir hayata kavuşması için bunun sıfıra inmesini sağlamak, devletimizin ve bütün güvenlik güçlerimizin en temel vazifesidir. Bunu sağlamak için çalışıyoruz. Onun için Kıran-1 de bu kadar, Kıran-2 'de bu kadar diye bir ayrım yapmadan biz işimize bakmaya devam ediyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

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-İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in valiiğe gelişi

-Karşılama

-Şeref defterini imzalaması

-Bakan Yardımcısı Ersoy'un açıklaması

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-

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Palamut avlanamadı, fiyatlar yüksek

Çanakkale'de, 1 Eylül'de av yasağı sona erdi ancak balıkçıların büyük umut bağladığı palamut, yeterince avlanamadığı için tezgahlarda yer almadı. Geçen yıl tane fiyatı 10 liraya kadar düşen palamut, bu sezon beklenenin aksine çok az avlanması nedeniyle tanesi 30 ila 50 liradan satılıyor.

Çanakkale'de, 'Vira Bismillah' diyerek 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, palamutta şu ana kadar umduklarını bulamadı. Balıkçılar, bu durumu havaların ve deniz suyunun yeterince soğumamasına bağlıyor. Geçen yıl tanesi 10 liraya kadar düşerek hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldüren palamut, az avlanınca da tanesi 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatla satılıyor. Palamutun fiyatı, havanın durumuna ve avlanan balık oranına göre her gün değişkenlik gösteriyor. Ancak 30 liranın altına düşmüyor.

'PALAMUTU BU SENE ASKIYA ALDIK'

Umdukları gibi bir balık sezonu geçirmediklerini belirten balıkhanede 31 yıllık esnaf Engin Tunç (53), "Havalar sıcak ve ılıman gidiyor. Kasım ayındayız. Sıcaklıklar hala 20 derecenin üstünde. Suların soğuk olmaması balığın göç yollarını etkilemiş olabilir. Ama bu sezon palamut olmadı diye, seneye de palamut olmayacak diye bir şey yok. Daha önceki senelerde palamut vardı. Palamutun bol olması diğer balık fiyatlarını da düşürüyor. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Bu sene palamut yok ama hamsi, istavrit, sardalya bol. Palamut fiyatları yüksek. 30 ile 50 lira arasında tanesi. Bu saatten sonra fiyatlar düşmez. Tahmin ediyoruz ki bu sene palamut balığı Karadeniz 'de havyar tutmadı. Umutlarımız artık seneye kaldı. Vatandaşlarımız diğer balıklardan yiyebilir. Hamsi boyutuna ve ebatına göre 20-25 lira, istavritte 20-25 lira civarında. Sardalye 15 lira. Lüferin kilosu 100 ile 120 lira arasında değişiyor. Palamutu bu sene askıya aldık. İnşallah seneye bol palamut bekliyoruz" dedi.

'BU SENE MAALESEF PALAMUT YOK'

Çanakkale Balık Hali esnafı Melih Kayıkçı ise, sezonun bekledikleri gibi başlamadığını belirterek, "Palamut olmadı. Lüfer fiyatları yüksek başladı. Lüferin kilosu 110 lira, palamudun tanesi 45-50 lira. Geçen sene palamutların tanesini 10 liraya, 12.5 liraya sattık. Bu sene maalesef palamut yok. Havaların ve suların soğumamasının yanı sıra bilinçsiz avlanma da balık sezonunu etkiliyor. Geçen sene balık çok kırıldı" diye konuştu.

Balık halinde hamsi 20, sardalya 15, istavrit 25, çinekop 60, tekir 50, deniz çipura 50, deniz levrek 50 liradan satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Balıkhalinden ve balıkçı tezgahlarından genel ve detay görüntü.

-Palamuttan genel ve detay görüntü.

-Engin Tunç ile röp.

-Melih Kayıkçı ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Hakkari'ye 15 milyonluk kayak tesisi tamamlandı

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Kış sezonu için hazırlıkların sürdüğü merkezde, bin 200 metre olan pist uzunluğu 3 bin 500 metreye çıkarıldı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde bin 200 metre olan pist uzunluğu 15 milyon lira harcanarak 3 bin 500 metreye çıkarıldı.

Pist alanlarında incelemede bulunan Hakkari il Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, bu sezon kayak merkezinde İran ve Irak 'tan turist ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimizi 2010 yılında halkımızın hizmetine açtık. O günden bu yana da önemli mesafeler kat edildi. 2015 yılında Valilik ve DAKA'nın katkıları ile kayak evi, kafeterya ve restoran yaptık. Pistlerimiz 250 metreden bin metreye çıkardık. Daha sonra ise 15 milyonluk yeni bir proje yatırımı oldu. Son aşamaya da gelindi. Tabi eskiden burada biz hafta sonları 2 bin insanı ağırlıyorduk, ama bundan sonra 5 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında Hakkari Valiliğimiz kayak merkezi için de 100 yatak kapasiteli 50 odalı bir otel ihalesini de yaptı ve ilkbaharda yapımına başlayacağız. Biz bu sezon komşu olan İran ve Irak'tan da turist ağırlayacağız."

Görüntü Dökümü

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-Hakkari'ye yeni yapılan telesiyej görüntüsü

-İş makinelerin çalışması

-Hakkari il Gençlik spor müdürü Reşit Güldal röpörtajı

-Kayak merkezinin genel görüntüsü

-Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Sivas'tan 81 ile keçi peyniri

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 25 bin metrekare alan üzerine kurulan keçi çiftliğinde üretilen peynirler kargoyla 81 ile gönderiliyor. Günlük yaklaşık 70 kilo, aylık ise 2 ton üzerinde 6 çeşit peynir üretilen tesisteki katkısız ürünleri, özellikle kanser hastaları tercih ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk babası Mehmet Ali Arslan (59), 20 sene Almanya 'da mobilya firmasında çalıştı. Daha sonra 2000 yılında Türkiye'ye dönen Arslan, İstanbul 'da da aynı sektörde ticaret yaptı. Bir süre sonra memleketi Sivas'ın İmranlı ilçesine dönen Arslan, buraya yatırım yapma kararı aldı. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Sivas- Erzincan karayolu üzerindeki arazisine 2017 yılında keçi çiftliği kurdu. 4 bin 500'ü kapalı olmak üzere 25 bin metrekare alanda kurulan ve içerisinde sağımhane, doğumhane, peynirhane, hastanenin de bulunduğu tesiste 400 keçiden alınan sütten katıksız peynir üretimi yapılıyor. Tesiste günlük yaklaşık 70 kilo, aylık ise 2 ton üzerinde 6 çeşit peynir üretiliyor. Bu peynirler kargoyla 81 ile gönderiliyor.

'HEDEFİMİZ PEYNİRLERİ YURT DIŞINA PAZARLAMAK'

Tesis hakkında bilgi veren işletme sahibi Mehmet Ali Arslan , "Geçen sene 2-3 çeşit peynirimiz vardı. Bu sene yelpazeyi genişlettik. 5-6 çeşit peynir ve çok doğal kahvaltılık tereyağı yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Peynirin merkezi Kars 'a, Ardahan 'a buradan kargo ile peynir gönderiyoruz. İşletme olarak hedefimiz önce yurt içi, daha sonra yurt dışı. Bizim keçilerimiz İsviçre menşeilidir. İnşallah birkaç yıl sonra hedefimiz bu peynirleri yurt dışına pazarlamak" dedi.

'KANSER HASTALARI KATKI İSTEMİYORLAR'

Ürettiği peynirleri en çok kanser hastalarının tercih ettiğini belirten Arslan, "Özellikle peynirlerimizin saf, katıksız ve doğal olması nedeniyle müşteriler geliyor. Kanser hastaları katkı istemiyorlar. Şu anda aylık düzenli olarak gönderdiğimiz kanser hastası müşterilerimiz var. Bizim kullandığımız maya dahi normal doğal maya ve sürekli merada kalıyor. Taze peynir yapıyoruz. Tulum peyniri, otlu ve salamura peyniri yapıyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL PEYNİRLERİ VAR'

Ankara 'da yaşayan ve sıklıkla Erzurum 'a giden Ahmet Doğan , her geçişinde tesisten keçi peyniri aldığını belirterek, '"Her ay Erzurum'a gidip geliyorum. Çocuklarım orada, giderken buradan peynir alıyorum. Memnun kalıyorlar. Dönerken Ankara'ya yine alıyorum. Tavsiye de ettim, arkadaşlarım da buradan alıyorlar. Çok memnunum, çok güzel peynirleri var. Keçi peynirinin koyun peynirinden farkını tatmadan bilemezsiniz. Biz tattıktan sonra anladık. Devamlı alıyorum, gelemediğim zaman ise telefon açıyorum kargo ile gönderiyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tesisin drone görüntüleri

-Tesisten genel görnütüler

-Keçilerin görnütüleri

-Üretilen peynirler

-İşletme sahibinin konuşması

-Müşteri röportajı

(596 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas),

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Buca'da, orman alanındaki 4 kaçak yapı yıkıldı

İzmir 'in Buca Belediyesi 'nce Belenbaşı'ndaki 50 dönüm ormanlık Hazine arazisine inşa edilen 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kaçak yapıların tespiti ve yıkımının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç , "İster villa olsun ister şato olsun, asla taviz vermeden, ormanlarımızı ve yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'in en tarihi ve yeşil bölgelerinden Belenbaşı'ndaki 50 dönümlük Hazine arazisi üzerindeki ormanlığa inşa edilen 4 yapıyı tespit etti. Kaçak yapılarla ilgili işlem başlatan ekipler, yasal sürecin sonlanmasının ardından yıkım için harekete geçti. Çam ağaçlarının dikili olduğu orman arazisi üzerine inşa edilen, 2'si villa olmak üzere toplam 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Yapı kontrol ekiplerinin tespit ve müdahalelerinin devam edeceğini belirten Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç, "Belenbaşı, sadece Buca'nın değil İzmir'in çok özel yerlerinden. Bu ağaçlarda, bu ormanlarda Yörüklerin, Türkmenlerin, nice Efelerin izi vardır. Onların bizler için yarınlarımız için yaşattığı bu toprakları hiçbir fırsatçının kendi çıkarı için yok etmesine izin vermeyeceğiz. İster villa olsun ister şato olsun, asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Binaların yıkımı

Ekiplerin çalışması

Kepçeyle müdahale

Drone ile kepçeyle müdahalenin havadan görüntüsü

Kepçe müdahalesinden detay görüntüler

Alan temizlendikten sonra drone ile genel görüntü

İZMİR,

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Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Siirt'te, Adem-Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çift ile misafirlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi 'nde bir evde yaşayan Adem-Elif Geniş çifti dün akşam soba yaktı. Ancak kısa süre sonra çift ile misafirleri Selam Öner ve Ramazan Öner 'de baş dönmesi ile mide bulantısı baş gösterdi. Geniş çifti ve misafirleri hemen yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Yapılan incelemede Adem-Elif Geniş çifti ile Selam Öner ve Ramazan Öner'in sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansların görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

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Eşeğe yapılan kötü muamele 'pes' dedirtti

Antalya'da, bir ucu boynuna, diğer ucu da cinsel organına bağlanmış iple araziye bırakılan eşeği, veteriner hekim Fevzi Uzun kurtardı. Sahipsiz hayvanları beslediği sırada eşeğin durumunu fark eden Uzun, ipi kesip hayvanı kontrol ettikten sonra araziye yeniden bıraktı.

Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun, dün mesai sonrası evinin bulunduğu Beycik Mahallesi'nde her akşam yaptığı gibi sahipsiz hayvanları beslemeye çıktı. Saat 19.00 sıralarında Uzun'un yanına bir eşek yaklaştı. Hayvanın bir anda ürkerek uzaklaştığını gören Fevzi Uzun, yanına yaklaştığında durumu fark etti. Fevzi Uzun, eşeğin boynuna bağlı ipin diğer ucunun ise hayvanın cinsel organına sıkı biçimde bağlandığını gördü.

Otomobilindeki çakıyla ipleri kesen veteriner hekim Fevzi Uzun, hayvanı yaşadığı acı durumdan kurtararak, besledikten sonra serbest bıraktı. Eşeğe yapılan eziyeti cep telefonu kamerasıyla kaydeden Uzun'un sosyal medyada paylaştığı görüntüler, izleyenlerden büyük tepki aldı.

Görüntü Dökümü

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Fevzi Uzun'un kaydettiği görüntüler

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Malatya'dan 9 ayda 204 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı -

Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan, geçen yıl 84 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılan Malatya'da, bu yılın ilk 9 ayında 80 bin ton kuru kayısı ihraç edildi, 204 milyon dolar gelir sağlandı. Yıl sonuna kadar toplam ihracatın 110 bin ton olması hedefleniyor.

Avrupa Birliği 'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya, dünyada kayısı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte, kuru kayısı ihracatı devam ediyor. 2018 yılında 84 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılan kentte, bu yılın 9 ayında ise 80 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 204 milyon dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan , yıl sonuna kadar 110 bin ton kayısı ihracının gerçekleşmesini tahmin ettiklerini belirterek, "2019 yılının 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında 80 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte 204 milyon dolar gelir elde etmiş olduk. Geçen yıl özellikle 2018 yılına baktığımız zaman arada yaklaşık 7 bin ton fark var. Bu yılki ihracatta geçen yıla göre 7 bin ton farkla önde gidiyoruz. Uzak Doğu pazarlarındaki satışlarımız gittikçe artış gösteriyor. Bunları elimizdeki resmi rakamlarda da ciddi anlamda görüyoruz" dedi.

'KAYISIDA SON 10 YILIN EN İYİ DÖNEMİ'

Özcan, bu yıl ürünün ciddi anlamda kaliteli olduğunu kaydederek, "Son 10 yıla göre en iyi dönemini yaşıyoruz. Çünkü özellikle mevsimsel ürünün çağla ve çiçek döneminde ciddi anlamda iklim çok uygun geçti. Nisan yağmurları da olmayınca ciddi bir kalite oluştu. Bu yılki ihracatta hem önde gitmemizin ve maliyetlerin kısmen düşmesinin en önemli sebebi kesinlikle üründeki kalitedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kayısıdan görüntüler

Kayısı bahçelerinin havadan drone görüntüsü

Toplanan kayısılar

Ramazan Özcan röp.

Kuru kayısılardan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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