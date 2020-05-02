DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Kumrular saldırısının faili, koronavirüsten korkup Diyarbakır'a gelmiş

ANKARA'da 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olan ve 2 gün önce Diyarbakır'da yakalanıp tutuklanan terörist İhsan A.'nın, koronavirüs endişesiyle korkup, kente geldiği ortaya çıktı.

Başkent'te Kumrular Caddesi'nde 20 Eylül 2011'de bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı ile aynı gün Siirt- İstanbul seferini yapan Güney Ekspresi'ne yönelik Kırıkkale'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenmek istenen ve son anda engellenen eylemin faillerinden PKK'lı terörist İhsan A.'nın Diyarbakır'da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, yapılan araştırmanın ardından tespit edilen 2 adrese şafak vakti hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerin de katıldığı operasyonda İhsan A., Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet A.'nın kendisini sakladığı tespit edilen evde bulundu. Evin bahçesine farklı iki sokaktan da giriş olduğu tespit evde, polisleri görünce üst kata çıkıp kaçmaya çalışan İhsan A., yakalanarak gözaltına alındı.

PKK'lı terörist İhsan A.'nın, koronavirüse yakalanmamak için korkup iki hafta önce Diyarbakır'a geldiği ortaya çıktı.

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DİYARBAKIR, -

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Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hamile olan bir kadın canı karpuz çekince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Karpuz için aşeren kadının eşine Vali Münir Karaloğlu iki saatlik özel izin verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik il genelinde Vefa Destek grupları ve Antalya Valiliği Açık Kapı uygulamasıyla hizmetler veriliyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşlardan bu süreçte ilginç talepler de geliyor.

Antalya'da hamile olan Cansu Akdemir Tümer isimli kadın, sosyal medyada Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek bir yardım talebinde bulundu. "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü! Hormonlarım zaten tavan valla ağlıcam artık" diye yazdı.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, Antalya Valiliği Açık Kapı Projesi kapsamındaki görevliler, hamile kadınla iletişime geçti. Karpuz aşerdiği öğrenilen kadının eşine iki saatlik özel izin verildi. Özel izinle Cansu Akdemir Tümer'in eşi, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz alarak evine geri döndü.

Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, "Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" diye teşekkür etti.

Vali Münir Karaloğlu ise, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa Çıkma Kısıtı kapsamında, eşine 2 saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde turistik Maşukiye bölgesi ve Kartepe'nin etekleri, karların erimesiyle birlikte çöp içerisinde kaldı. Kış aylarında pikniğe giden tatilcilerin bıraktığı çöpler, karların erimesinin ardından ortaya çıktı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kartepe'de çöp sorunu yaşanıyor. Kış aylarında kar üzerinde kaymak, sucuk-ekmek yemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'ye giderek eğleniyor. Ancak bazı tatilcilerin arkalarında gelişigüzel bıraktıkları çöpler, yaşanan yağışlarla birlikte kar altında kalıyor. Bahar aylarında havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle birlikte, tatilcilerden kalan çöp yığınları gün yüzüne çıktı. Kartepe'nin eşsiz doğasını kirleten çöp yığınlarının, bazı noktalarda su kanallarını tıkadığı görüldü.

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Çöplerden görüntüler

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HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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Bursa'da sokağa çıkma yasağı içinde asfaltlar yenileniyor

Bursa'da sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürüp, son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplama yapan Bursa Büyükşehir Belediye, 1-2-3 Mayıs tarihlerini kapsayan yasak döneminde de yaklaşık 13 bin ton asfalt kaplama yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan T1, T3 tramvay hatları, Mudanya yolu, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'deki asfalt kaplama çalışmalarının ardından şimdi de Merinos- Acemler arasındaki asfalt, yaklaşık 20 yıl sonra sil baştan yenileniyor.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasaklarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, son iki hafta içinde Mudanya yolu başta olmak üzere, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'de yaklaşık 30 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirmişti.

MERİNOS-ACEMLER ARASI YENİLENİYOR

İşçi Bayramı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının 3 günü bulduğu bu hafta sonu da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yasakların başladığı ilk saatlerden itibaren yollara döküldü. Çalışmalar kapsamında en son metro hattı yapılırken, yaklaşık 20 yıl önce asfalt kaplaması yapılan Merinos Acemler arası sil baştan yenileniyor. Bunun yanında yine 11 Eylül Bulvarı Samanlı Köprülü Kavşağı ile Vakıf Kavşağı arasında da sıcak asfalt kaplama çalışmaları hızla devam ediyor. Gökdere Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde bir taraftan freze çalışmaları yapılırken, diğer taraftan asfalt kaplama çalışmaları da sürüyor. Bunun yanında asfalt kaplama çalışmaları geçtiğimiz hafta tamamlanan Setbaşı ve Yeşil Caddelerinde de yaya kaldırımları yeniden düzenleniyor.

"YASAKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Acemler arası ile Setbaşı ve Gökdere'de devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Sokağa çıkma kısıtlamalarını Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "En son raylı sistem çalışmalarında Merinos Acemler arası yapılmıştı. Şimdi 20 yıl sonra asfaltı yenileme imkanı bulduk. Ekiplerimiz kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren yoğun bir şekilde çalışıyor. Bursa'nın en yoğun kullanılan ana aksı olan 2,5 kilometrelik Merinos Acemler arasında gidiş dönüş ile alakalı yolda kazıma işlemleri tamamlandı ve asfalt kaplama devam ediyor. Yolun çok daha uzun ömürlü olması için asfalt üzerine koruyucu tabakalar da atılıyor. Ramazan'a ve sıcağa rağmen gayretli çalışma içinde olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak uygulamalarını Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu değerlendirmeye çalıştık. Bu hafta da 1-2- 3 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 13 bin ton asfaltı Bursalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü;

-Drone

-Havadan asfaltların görüntüleri

-Asfalt çalışmalarından detaylar

-Açıklama

Süre: 5.58 dakika, Boyut: 667 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,, Kamera: BURSA,

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Taş ocağında düşüp öldü

MANİSA'da taş ocağında operatör olarak çalışan Süleyman Yılmaz (48), bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Şehzadeler 'in Yukarıçobanisa Mahallesinde bulunan özel bir taş ocağında meydana geldi. Ocakta taş kırma makinesi operatörü, evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yılmaz, çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşmenin etkisiyle kafasını taşa vuran Yılmaz'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma , olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taş ocağının girişinden görüntü

Cenaze aracının olay yerine gelişinden görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: CEMİL SEVAL/MANİSA,

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Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı önlemler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki güvenlik güçleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini arttırdı.

Turizm cenneti Bodrum'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulan Bodrum'da, polis ve jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı. Turgutreis Mahallesi'nde jandarma ekipleri anonslarla halka kısıtlamayı hatırlattı. Polis ekipleri ise ana arter ve caddeleri kontrol etti. Sahil Güvenlik ekipleri de kıyı şeridinde devriye görevi yürütüp kontrollerini sağladı. Güvenlik güçlerinin denetimleri, havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik güçleri denetimlerinin havadan çekilen görüntüleri

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Amasya'da kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

AMASYA'da polis tarafından kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yapıldı. Polis, 13 kişiye toplam 55 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri tarafından bir evin kumarhaneye çevrildiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Polis tarafından yapılan baskında kumar oynayan kişilerden birisi ise kendini gizlemek için yatağın arkasına saklandı.Gerçekleştirilen operasyonda ev sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamadan adli işlem uygulandı.

Burada bulunan ve kumar oynayan diğer 12 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca kişi başı bin 225'şer TL idari para cezası kesildi. Ayrıca ayrıca ev sahibi ve kumar oynayan diğer 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL'den toplamda 13 kişiye 55 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.

Yapılan aramada, soba içerisinde 2 deste açılmamış ve 411 adet oyun kağıdı ve odanın çeşitli yerlerinde 106 adet oyun kağıdı, sobanın altında 13 adet oyun kağıdı ve bir adet yazboz, kanepe kolunun içerisinde çeşitli renklerde 70 adet poker pulu, 1 adet zar ile 175 adet okey taş ele geçirildi.