DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Bodrum'da nüfus arttı, 'susuzluk' endişesi oluştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyikli barajlarındaki su seviyeleri, geçen yılın aynı dönemine göre oldukça düştü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kuraklık riski nedeniyle yaz döneminde su temininde sorunlar yaşanabileceğini söyledi. Bodrumlular ise yağışın azaldığını ve yazın susuz kalmaktan korktuklarını belirtti.

Taşkınlar, içme suyu hattında meydana gelen patlamalar ve altyapı sorunları ile gündemden düşmeyen Muğla'nın Bodrum ilçesi, bu kez kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların büyükşehirlerden kaçıp Bodrum'a yerleşmesi, su ve altyapı sıkıntılarını ortaya çıkardı. Normalde kış nüfusu 170 bin olan ilçe nüfusu 600 bine çıkınca su kullanımı 3 kat arttı. Bodrum'un ana su şebekesini besleyen en önemli su kaynağı durumundaki Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, geçen yıl aralık ayı başında yüzde 47'den yüzde 26'ya, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 67'den yüzde 60'a kadar düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, geçen 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada, son 3 günlük yağışlara kadar yağmurun çok azaldığını bu nedenle barajların doluluk oranının gerilediğini belirterek, vatandaşların içme ve kullanma suyunu daha dikkatli kullanmaları konusunda çağrıda bulundu. Mumcular Barajı'nda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik ise eylül ayının başından beri yağışların yüzde 50 oranında azaldığını, önlem alınmazsa yaz mevsiminde susuzluk yaşanacağını söyledi.

'YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞTÜ'Yaz aylarında kuraklık beklendiğini aktaran Doç. Dr. Özçelik, "Kış aylarında gelecek yağışlarla baraj seviyesinde artışlar meydana gelecektir. Ancak, bahar aylarında beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte, meteorolojik kuraklığın yaz aylarında hidrolojik kuraklık ve sonrasında tarımsal kuraklığa dönüşme riski görülmektedir. Hidrolojik kuraklık, yüzeysel sularımızı ve sonrasında yer altı sularımızı etkileyecektir. Bu ise tarımsal faaliyetlerimizin yanı sıra günlük yaşamımızda da önemli sorunlara yol açma potansiyelini doğurmaktadır. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam yağışlarda belli bir miktar azalma meydana geldi. Yağışlar, mevsim normallerinin yüzde 50 altına düştü. Kuraklığın devam etmesi durumunda gerekli tedbirleri alamazsak yaz aylarında su sıkıntısı yaşarız. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 12'ye kadar düştü. Daha sonra yeni gelen yağışlarla arttı. Kış aylarındaki yağışlarla daha da yükselecek. Ama kuraklığın sürekli olarak izlenmesi gerekiyor. Bahar aylarında beklenen yağışlar gelmezse, barajlardaki sular yaz aylarında ihtiyacı karşılamaz" dedi.

'YAZ AYLARINDA SU İHTİYACI ARTACAK, SU KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ'Mumcular ve Geyik barajlarından 5'er milyon metreküp içme suyu sağlandığını, bunun da 250 bin kişiye denk geldiğini anlatan Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'da içme suyu boru hattında binlerle ifade edilen patlamalar meydana geliyor. Kayıp kaçak, kuraklık ve ihtiyacın yaz aylarında artması nedeniyle büyük miktarda su ihtiyacı doğuyor. Biz bunu yönetemezsek, yaz aylarında su sıkıntısıyla karşılaşabiliriz. Kış nüfusu bir miktar az olsa da yaz nüfusu 1,5 milyonlara çıkıyor. Su ihtiyacı doğal olarak artıyor. Su arzı az, talebi ise yüksek olacak. Yazın su sıkıntısının baş göstermesi muhtemel. Yüzeysel suların ve yer altı sularının azalmasıyla oluşan hidrolojik kuraklık oluşmadan önce, barajlarımızdaki suları efektif olarak kullanmalıyız. Hidroelektrik santralleri ve barajları içme suyuna öncelik verecek şekilde işletmemiz lazım. Şehirlerimizdeki kayıp kaçak oranını yüzde 50'lerden daha aşağı seviyelere çekmeliyiz. Vatandaşlarımız ve su kanalizasyon idarelerimiz bu konudaki bilinci oluşturmak adına gerekli çalışmaları yürüterek, umarım kuraklıkla mücadele edebiliriz" diye konuştu.

'YAĞMUR YAĞMAZSA SUYU TASARRUFLU KULLANACAĞIZ'Yaz kış Bodrum'da yaşayan Cumhur Ünal, "Yağmur yağmasını bekliyoruz ama yağmazsa suyu tasarruflu kullanmakta fayda var. Bu şekilde kullanırsak dengelerin aynı ölçüde devam etmesini sağlayabiliriz. Bodrum'daki yazlıkçılar virüs sebebiyle geri dönmedi o yüzden şu an nüfus normale göre çok fazla. Yazın da 1 milyon gibi bir rakama çıkıyor. Herkes üzerine düşen görevi yaptıktan sonra, bir nebze katkımız olabilir. Geçen yıllara göre bu sene eylül ve ekimde yağmur yağmadı. Normalde o aylarda Bodrum'a güzel yağmur yağardı. Önceki yıllara göre az" diye konuştu.

'YAZIN SUSUZ KALMAK BENİ KORKUTUYOR'Kışın koronavirüs nedeniyle büyükşehirlerden kaçıp Bodrum'a gelen kişiler nedeniyle de su kullanımının arttığını düşünen Aycan Ünal ise "Hiç bu kadar kalabalık olmuyordu. Herkes kendince haklı fakat tabi buranın yaşamsal bir nüfus oranı vardı. Orantısız bir şekilde su kullanımı ve yağışın az olması nedeniyle barajlarımız boşalmış. Buna bir çözüm bulmak, ayak uydurmak gerekiyor. Geçen hafta çok yağmur yağdı ama denizin rengi kahverengi oldu. Bir nebze barajlar doldu ama yeterli değil. Benim depom var fakat bazı arkadaşlarımın üç gün suyunun olmadığı zamanlar oldu. Su boruları çok sık patlıyor, sıkıntı çekenler oldu. Yaz için susuz kalma düşüncesi beni korkutuyor" dedi.

'BİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR'Ajda Gürsoy ise "Zaman zaman su kesintileri oluyor. Susuzluk, insanlarımızın duyarlı olmasıyla alakalı bir şey. Ağaçlandırmayı artırmalıyız. Doğaya ne kadar çok şey verirsek o kadar şey alırız. Daha duyarlı olmamız lazım. Bu sene asıl beklenen yağışlar daha olmadı. Onun da küresel ısınmayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizi zor günler bekliyor' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mumcular Barajı'ndan dron ve aktüel kamera ile çekilen görüntüler-Barajdan anons-Bodrum merkezden dron görüntüsü-Vatandaş röportajları

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu

ADANA'nın Feke ilçesinde, torunlarıyla Toros Dağları'nın 500 rakımlı ormanlarından topladığı iğdeli andız ağacı kozalaklarını andız pekmezine dönüştüren Sevgi Karakılçık (66), siparişlere yetişemiyor. Yıllardır andız pekmezi ürettiğini belirten Karakılçık, "Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum" dedi.

İlçeye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Karakılçık, yıllar önce eşiyle birlikte ormandan topladığı andız ağacı kozalaklarından pekmez üretmeye başladı. Geçen yıl eşinin hayatını kaybetmesiyle andız pekmezi üretimine ara veren Karakılçık, gelen siparişler üzerine yeniden üretime geçti. Torunlarıyla birlikte Toros Dağları'nın 500 metre rakımlı ormanlarından elleriyle topladıkları andız kozalaklarını sert zeminde kıran Karakılçık, su dolu leğenlerde ıslatıyor. Yaklaşık 48 saat bekletilen andızlar, 12 saat boyunca kazanlarda kaynatılıyor. Karaciğer ve mideye faydalı olduğu söylenen andız pekmezinin kilosunu 50 liradan satışa sunan Karakılçık, siparişlere yetişemiyor.

Andız pekmezi üretiminin çok zahmetli olduğunu belirten Sevgi Karakılçık, "Çocuklarım ve torunlarımın topladığı andızları burada pekmeze dönüştürüyoruz. Önceki yaptığımızda 200 kilogram kadar pekmez çıkarmıştık, bunda da epey oldu. Andız pekmezi her şeye faydalı. Ben de yıllardır üretip, satıyorum. Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum" dedi.