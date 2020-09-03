Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı - Son Dakika

Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı

1 EYLÜL'de başlayan bağ bozumuyla Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de üzümler toplanmaya başladı.

Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı, System.String[]

1 EYLÜL'de başlayan bağ bozumuyla Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de üzümler toplanmaya başladı. Üzüm yetiştiricisi Demir Öktem, özellikle Trakya'ya özgü Papazkarası üzümünü yetiştirmek için büyük özen gösterdiklerini dile getirdi.

Uzunköprü Yeniköy'de sembolik olarak gerçekleştirilen bağ bozumuna, yöresel kıyafet giyen mankenler katıldı. Yaklaşık bin 200 dönüm arazide 10 çeşit üzümün yetiştirildiği bölgede başlayan hummalı çalışmada, işçiler sabahtan akşama kadar üzüm topluyor. Hasadın başladığı bağcılık tesisinin genel müdürü Demir Öktem, Edirne'deki üzüm yetiştiriciliğini ön plana çıkararak, turizme katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Öktem, özellikle Trakya'ya özgü Papazkarası türü üzüme dikkat çekerek, "Bölgenin toprak yapısı ve iklim açısından üzüme çok yatkın bir bölge olduğunu öğrendiğimiz için 2003 yılında burayı tercih ettik. 2010 yılında üretim tesisimizi bitirdikten sonra 400 bin kapasiteyle işe başladık. Bizim en önem verdiğimiz üzüm, bölgenin üzümü olan Papazkarası. Biz bunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dünyanın kabul ettiği bazı üzüm türlerini de yetiştiriyoruz" diye konuştu.Üzüm toplayan Hayriye Aslan ise bu yıl verimin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Bu üzümleri kendi ellerimizle diktik. Her yıl gelip, hasat ediyoruz. Bu yıl da verim çok güzel olacak gibi gözüküyor" dedi. Sedat Güney de bölgenin üzüm yetiştirmek için çok verimli topraklara sahip olduğunu söyledi. Güney, "Özellikle bölgemiz üzüm yetiştirmek için çok verimli topraklara sahip. Her yıl gelip üzüm topluyoruz burada. Bu yıl da verim oldukça iyi gözüküyor. Herkese verimli hasat diliyorum" diye konuştu.


Trakya Bölgesi, Uzunköprü, Yeniköy, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'nin bağlarında üzüm hasadı başladı - Son Dakika

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