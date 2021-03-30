EDİRNE Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

EDİRNE Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak

30.03.2021 13:44

Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacakEDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Osmanlı Padişahı Sultan II. Murad'ın emriyle 1443 yılında yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de bulunan tarihi Uzunköprü aslına uygun şekilde restore edilecek.

Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Osmanlı Padişahı Sultan II. Murad'ın emriyle 1443 yılında yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de bulunan tarihi Uzunköprü aslına uygun şekilde restore edilecek. Yapılacak kazı çalışmasıyla da kayıp ayakları gün yüzüne çıkarılacak.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Murad emriyle 1426 yılında yapımına başlanıp, dönemin baş mimarı Muslihiddin tarafından 1443 yılında yapımı tamamlanan tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu için hazırlanan projenin ihalesi tamamlandı. Ergene Nehri üzerinde, 1393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğinde olan köprü, 174 kemeri ile dünyanın en uzun taş köprüleri arasında yer alıyor Tarihi köprü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz 25 Aralık günü, Uzunköprü'yü ziyaretinde, köprünün restore edileceğini açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü de projeyi tamamlayarak ihaleye çıkardı. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte köprünün bulunduğu alan, demir bariyerlerle çevrildi.

Ergene Köprüsü olarak da bilinen tarihi köprü kırılan kanat taşları, çatlayan tabanı ve bozulan taşları sökülerek yenilenecek. Orijinal taşları aslına uygun şekilde onarılacak olan tarihi köprünün toprak altında kalan ayakları ise yapılacak kazıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Akbal, Yıllardan beri verilen mücadele bir sonuca ulaşmak üzere. Restorasyon ihalesi yapıldı. Şantiye kurulma çalışmaları başlandı. Uzunköprü Kent Konseyi olarak burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Beklentimiz bu tarihi köprümüzün 1426-1443 yılları arasında yapıldığı gibi orijinal haline getirilmesi. Tarihi bir kültür mirası olarak ülkemize ve dünyaya kazandırılması. Köprü orijinal olarak 1392 metre ve 174 kemerden oluşmaktadır. Kemerlerin yapıları farklı arz etmektedir. Bu köprünün zamanla genişletilmiş ayrıca üç gözü toprak altında kalmış. Restorasyon sırasında kaybolan ayakların gün yüzüne çıkarılarak, köprünün aslına uygun hale getirilmesi temel talebimiz. Uzunköprü ilçesinin kuruluşu zaten bu köprü. Köprüde çalışanlar için bu kent kurulmaya başlanmış. Uzunköprü kuruluşunu bu köprüye borçlu. Amacımız köprünün onarılarak, kentte turist gelmesi dedi.

Uzunköprülü Ali Güngül de Tarihi köprümüz bir an önce eski haline gelmesini istiyoruz. Restorasyon çalışmaları ile köprümüz onarılacak olması sevindirici. Bizim için bu köprü çok önemli dedi. Hüseyin Gönülkopan ise, Köprü bir an önce onarılmasını bekliyoruz. Yıllardır hep söyleniyordu nihayet şimdi restore edilecek şeklinde konuştu.

EDİRNE Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak
EDİRNE Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak
EDİRNE Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak
EDİRNE Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Restorasyon, Uzunköprü, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika


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