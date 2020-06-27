Galatasaray, Başakşehir deplasmanında - Son Dakika

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 puan alan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte tekrar çıkış yakalayıp, şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 puan alan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte tekrar çıkış yakalayıp, şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir karşısında önemli bir müsabakaya çıkacak. Korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından iyi başlayamayan ve oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile birlikte çıkışa geçip şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.

SON 4 MAÇTIR 3 PUANA HASRET

Galatasaray, ligde 8 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmada da 3 puan alamadı. Ligde en son evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra Sivasspor ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 ve Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a ise 2-0 mağlup oldu.

DEPLASMANDA 4 YENİLGİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 13 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 5 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 4 kez mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise berabere kaldı. Bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon aldığı 5 yenilginin 4'ünü deplasmanda yaşadı.

EKSİKLER FAZLA

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde Fernando Muslera, Marcao, Florin Andone ve Radamel Falcao'nun sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Adem Büyük ile Ahmet Çalık'ın kırmızı kart, Mariano'nun da sarı kart cezası var.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da ayrıca 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli sınırda olan isimler. Bu 3 futbolcu sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

DEFANSTA DEĞİŞİM

Gaziantep FK maçında sarı kart cezasını çeken Ryan Donk, Başakşehir maçıyla formasına kavuşacak. Defansta sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda Donk'un partnerinin Mario Lemina'nın olması bekleniyor. Sağ bekte Mariano'nun yokluğunda da Martin Linnes görev alacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 28 haftada 25 gol yerken, rakip fileleri ise 47 kez havalandırdı. Muslera'nın yokluğunda kalede yine 24 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk olacak. Ligin ilk yarısındaki maçta da kalede Okan görev almıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Başakşehir deplasmanında - Son Dakika Spor
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