Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu - Son Dakika

Diş ağrısını geçirmek için üst üste ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki otel çalışanı, evinin koridorunda baygın halde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki otel çalışanı, evinin koridorunda baygın halde bulundu. Gencin diş ağrısı nedeniyle kullandığı ağrı kesiciler yüzünden baygınlık geçirdiği öğrenildi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Emek Mahallesi 3063. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınları Ahmet S. (25) isimli gence ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, genci evin koridorunda baygın vaziyette yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet S'nin diş ağrısı nedeniyle birden çok ağrı kesici aldığı, ilacın etkisiyle kendisinden geçtiği öğrenildi. Ahmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Son Dakika

HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler

Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor

Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek

Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira

Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar

Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada

Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı