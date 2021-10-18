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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2021

18.10.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'dan Togo'ya hareket edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'dan Togo'ya hareket edecek.

Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan ve Gnassingbe, anlaşmaların imza törenine katılacak. Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya gelecek Erdoğan, Kabore ve Weah ile ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan, temaslarının ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'ya hareket edecek.

(Luanda-Lome)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın, Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/12.56)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenecek "Muhtarlar Günü Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2 - TBMM'den

HDP ve MHP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin iki kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının tanıtım törenine iştirak edecek.

(Eskişehir/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenecek 7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ve Dünya Gıda Günü Buluşması'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı Binası'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak, Tokat- Niksar kara yolu şantiyesini gezecek ve basın açıklaması yapacak, ardından Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Sulusokak tarihi alanında esnafı ziyaret edecek.

(Tokat/16.00/17.00/18.00/19.00/19.30/21.00/21.30)

4- TÜİK, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.

(Cenevre)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Ermenistan'ın Karabağ'daki eylemlerine ilişkin raporu, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon genel merkezinde düzenlenecek "Hak-İş Emek Temalı 2. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni ve sergi açılışına katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 3. hafta mücadelesi başlayacak; Beşiktaş C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu başlayacak; Türk Telekom, A Grubu'nda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex, Almanya'nın EWE Baskets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Oldenburg/21.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak; Karayolları-VakıfBank, Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Yeşilyurt- Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit- Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet- Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru- PTT ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Mert Grup Sigorta karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/15.00/Bolu/16.00/İstanbul/16.30/18.00/19.00/Aksaray/18.00/Aydın/19.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftası Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Halkbank maçıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/15.00)

6- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası, Kemer'de sürecek. Türkiye A Grubu'nda erkeklerde Sırbistan, kadınlarda ise Hırvatistan'la karşılaşacak.

(Antalya/14.45/17.30)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Angola, Luanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ekim 2021 - Son Dakika
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