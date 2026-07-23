Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti

Ahbap operasyonundan tutuklanan Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Levent, "Aklanacağım.. Daha ben hiçbir şey yazmadım. Önce Ahbap'ı, içerideki masumları kurtarmaya çalışıyorum. Ama bugün size 2023 yılında noterde tasdiklenmiş bir şiirimi sunacağım" dedi.

ŞİFRELİ ŞİİR PAYLAŞTI

Haluk Levent'in açıklamasında bahsettiği Mayıs 2023'te yani 6 Şubat depremlerinden 2 ay sonra kaleme alınan şifreli şiirinde tuhaf ifadeler yar aldı.

Levent'in paylaştığı şiir şöyle:

"Bu paraları ahbaplardan vermiyorum kendi paramdan veriyorum hepiniz bilesiniz dostlarım.

Benim param var zaten.

Bak Firuze benim param çok.

Sana destek olabilirim.

Sana sevgimi biliyorsun. Sana kucak açabilirim.

Ne dersin be Firuze.

İsviçre'de manevi çocuklarımın Annesi var borsaya takılıyor.

Hep para yolluyor.

7 yılda 40 milyon usd Yolladı ülkeye.

Nereden hangi kâğıt istese alıyorum borsadan.

No08721

Bazen İsviçre'den havalem çok geç geliyor ben de her dosttan her arkadaştan borç para alıp iade ediyorum.

Bu yüzden borçlu sanma beni Firuze.

Benim param var ki.

Yeter ki tamam de.

Yeter ki.

Buna bile takılmışlar.

Nasıl iliştiririz bu konuyu diye düşünüp duruyorlar.

Ordan içerden düzenli bilgi geliyor.

Yakında operasyon yapacaklar.

Operasyon Firuze

Aşk operasyonu.

Adamın karısının işi.

Hep senin üzerine oynuyorlar.

Dikkat et

Ben Bakan yardımcısının hikayelerini telefonda konuşmuyorum kendim kayıt alıyorum. Çünkü konuşursam operasyon iptal olur.

Özellikle bu kurmak istedikleri kumpası başlarına geçirmek istiyorum.

Hani eski erkek arkadaşın Aytaç vardı Voleybolcuydu Firuze!

Onu buldum sosyal medyadan.

Konuştuk.

Geçen hafta (siyah bantla kapatılmış bir kısım) denedik henüz operasyon olmadı.

Ondan önce Selahattin'le

Bekliyorum.

Bekliyorum kumpası.

Çünkü Firuze önemli benim için.!!

Ona söz verdim.

Benim zekamla oynamalarının bedelini halkım adına suratlarına çarpmak istiyorum."

Levent'in açıklaması da şöyle:

"Arkadaşlar,

Bana kızabilir, küfredebilirsiniz. Ama bir şeye dikkat edin. Ben mahkemede aklanacağım!

AK-LA-NA-CA-ĞIM!

Sizin paranızla başta deprem bölgesi olmak üzere, nerelere yardım yapıldığı tek tek ortaya çıkacak nasıl olsa. Sizin paranız tam da istediğiniz yerlere gitti göreceksiniz tek tek kanıtlanacak.

Ahbap'tan son yılda dernek karar defteriyle aldıklarım hazır zaten.

Gereğini yapıp evleri almama izin vermediler. Kumpası anlatmıştım zaten. Bana kızın ama gerçeği de görün. Şimdi 1 günlüğüne beni ve muhasebecimizi adli kontrolle ya da ev hapsiyle 1 günlüğüne serbest bıraksınlar ben karar defterini yerine getireyim. Ama bırakmayacaklar. Fırsat bu fırsat..

Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçtim. Hüseyin Başaran ile yaptığım anlaşma neticesinde 4 milyonu peşin ödeyip kalan borcumu 1 yıllık vadeli senedin süresi dolmadan,

Mahkemelerde her şey açığa çıkacak ama yakında bana yüklenecek yeni suçlarla belki ömür boyu hapiste yatacağım. Daha ben hiçbir şey yazmadım. Önce Ahbap'ı, içerideki masumları kurtarmaya çalışıyorum. Ama bugün size 2023 yılında noterde tasdiklenmiş bir şiirimi sunacağım ( Beşiktaş 25. Noterliği, 3 Mayıs 2023, 08721 yevmiye no).

Herkes ama herkes masum, inanın. İnanın hiç birinin boğazından "Ahbap Derneği" parası geçmedi, geçmez!

Fakat artık biliyorsunuz mesele siyasileştirildi, politikleştirildi. Oğuzhan Uğur'un içeride ne işi var? Troller benim üzerimden size her gün küfrediyorlar, küfretmeye devam edecekler.

Asıl içeride olması gerekenler var. Kimler var hem de kimler..

Önce Ahbapların, masum insanların sesini duyurmalıyız. Bana kızın ama İçişleri Bakanlığının açıklamasını isteyin. Bakanlık neden, neden Ahbap Derneği paralarının 3. şahıslarla ilgisi olup olmadığını elindeki denetim raporlarıyla açıklamıyor? Neden?"