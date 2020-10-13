İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi"

13.10.2020 23:34
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Işıklarımız yanmaya devam ederken" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Sosyal paylaşım sitesi, İçişleri Bakanlığı, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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