ISAF 30.KEZ GÜVENLİK, AKILLI BİNALAR VE YANGIN SEKTÖRÜNÜ TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAK.

Güvenlik sistemleri, yangın ve acil durum çözümleri, akıllı bina teknolojileri ve entegre sistemler gibi geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini tek çatı altında buluşturan fuar; Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere birçok bölgeden üreticileri, distribütörleri, yatırımcıları ve karar vericileri ağırlamayı hedefliyor.

Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ISAF International, sektörün gelişimine yön veren önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürmektedir.

Türkiye, Güvenlik ve Teknoloji Alanında Bölgesel Bir Merkez Olma Yolunda

Stratejik konumu, gelişen teknoloji ekosistemi ve artan güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye, güvenlik ve entegre sistemler alanında bölgesel bir merkez olma yolunda ilerlemektedir.

ISAF International 2026, uluslararası üreticileri, teknoloji sağlayıcılarını ve profesyonel ziyaretçileri bir araya getirerek yeni iş birliklerinin geliştirilmesine ve sektörel ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Fuar kapsamında ele alınacak başlıca sektör konuları şunlardır:

• Elektronik güvenlik sistemleri ve çözümleri

• Yangın ve acil durum teknolojileri

• Akıllı bina ve otomasyon sistemleri

• Entegre güvenlik çözümleri ve yeni nesil teknolojiler

Sektör temsilcileri, kamu yetkilileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, bilgi paylaşımı ve iş geliştirme açısından önemli fırsatlar sunacaktır.

2026’da Daha Güçlü Uluslararası Katılım Bekleniyor

Her yıl artan uluslararası katılımıyla dikkat çeken ISAF International, 2026 yılında da büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Organizasyon kapsamında:

• Yüzlerce katılımcı firma ve marka

• Çok sayıda uluslararası ziyaretçi

• Sektör profesyonellerine yönelik etkinlikler ve sunumlar

• Yeni iş birliklerine zemin hazırlayan görüşmeler

yer alması beklenmektedir.

2026’da 4 Gün Boyunca Güçlü Konferanslar (7-10 Ekim 2026)

Konferansın Yangın Bölümünde

• Tesis Bazlı Yangın Güvenliği, Müdahale ve Tahliye

• Özel Yangın Türleri ve Müdahale Teknolojileri

• Yeni Nesil Teknolojiler

• Yangın Önleyici Ürünler, Malzemeler ve Tedbirler

• Standartlar

Konferansın Güvenlik Bölümünde

• Güvenlikte sistem ve hizmet entegrasyonu

• Güvenlik sektöründe yeni teknolojiler

• Yapay zeka ve güvenlik sektörüne etkileri

Yangın Konferansı programı, bu yıl uluslararası kapsamla daha da güçlü bir şekilde düzenlenecek. Yangın teması etrafında gerçekleştirilecek konferans, alanında uzman ve yetkin isimleri ağırlayacak. İtfaiye Daire Başkanı’nın katılımının yanı sıra, Avrupa’dan birçok ülkeden gelecek uzmanlar ve itfaiye yetkilileri ile özel sektör temsilcileri, yangın konusunu iki gün boyunca detaylı şekilde ele alacak.

Güvenlik Konferansı’nda bu yıl Bakanlıkların ve ilgili kurumların katılımı ile ve sektörün önemli derneği GÜSOD ile Uluslararası ve kurumsal güvenlik profesyonellerinin üye olduğu ASIS’in katılımıyla gerçekleşecek olan konferans uluslararası kapsamda ve alanında tecrübeli ve yetkin isimler iki gün boyunca konuşmaları ile gerçekleşecek.

Güvenlik ve Teknolojide 360° Bir Platform

Fuar alanında, güvenlikten yangın sistemlerine, akıllı bina çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yenilikçi ürün ve teknolojiler sergilenecektir.

Ayrıca fuar süresince düzenlenecek B2B görüşmeler, networking etkinlikleri ve özel buluşmalar sayesinde katılımcılar yeni iş fırsatları yakalama ve mevcut iş ağlarını genişletme imkânı bulacaktır.

Güvenli ve Akıllı Geleceği Şekillendirmek

ISAF International, güvenlik ve teknoloji sektörlerini bir araya getirerek daha güvenli, daha akıllı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası katılımı ve güçlü sektör temsiliyeti ile fuar, bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir ticaret ve bilgi paylaşım platformu olmaya devam edecektir

ISAF International Desteklerle Daha Güçlü

T.C Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan karşılıksız destek kapsamında, ihracatçı birliklerine üye olan katılımcılarımızın, alan kirası ve stant harcamalarının belirli miktar ve oranları T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Fuara katılan katılımcılar, üst limit olarak 1.292.800 TL’ye kadar karşılıksız destekten yararlanabileceklerdir. Metrekare başına 7.102 TL tutarında destek alma hakları vardır.

(Alınacak destek 1.292.800 TL ile sınırlı olup, katılımcı firmalar masraflarının %50’sindem fazlasını alamayacaklardır.)

Etkinlik Bilgileri

Yer: İstanbul Fuar Merkezi (İFM), İstanbul/Türkiye

Tarih: 7-10 Ekim 2026

Web sitesi: www.isaffuari.com