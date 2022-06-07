İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.

TAMER ARDA ERŞİN

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı açılan davanın ikinci dizi duruşması Danıştay'da yapılıyor. Davada taraf olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, mahkeme heyetine "Bugün belki de tarihi bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar ile Türkiye'nin vicdanına, adaletine öyle bir imza atın ki ileride sizlerden vicdanlı yargıçlar olarak bahsedelim. Türkiye'deki milyonlarca kadın adına sizden sadece vicdanlı olmanızı talep ediyorum" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin kararının iptali istemiyle açılan davaların duruşmalarında ikinci dizi bugün yapılıyor. Danıştay 10. Daire bugün fesih kararının iptali için dava açan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kadınlar ve Çocuklar Derneği, SOL Parti, Yargıçlar Sendikası, Malatya, Zonguldak, Çanakkale, Kars, Artvin, Denizli, Kırklareli, Tokat, Aksaray ve Şırnak barolarının başvurularını görüşüyor.

Danıştay önünde yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar duruşma salonuna girdi. Salonda öldürülen kadınların ailelerine ayrı yer ayrıldı. Sözleşmenin feshinin iptaline karşı yapılan savunmalarda, İstanbul Sözleşmesi'nin önemi açıklandı.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN FOTOĞRAFLARI GÖSTERİLDİ

İlk olarak Çocuklar ve Kadınlar Derneği yöneticilerinin yaptığı savunma sırasında öldürülen kadınların fotoğrafları ve öyküleri anlatıldı. Dernekle beraber gelen aileler ise öldürülen yakınlarının fotoğraflarını gösterdi. Dernek Başkanı Müjde Tozbey Erden, "Sizler eğer İstanbul Sözleşmesinin fesih kararını onaylarsanız bu kadınların vebali sizlerin üzerinde olacak, diğer katil sizler olacaksınız" dedi.

"BİZ KORKUYORUZ, RAHAT DEĞİLİZ. HER AN TETİKTEYİZ"

Dernek Avukatı Özge Yücel, "Biz korkuyoruz, rahat değiliz. Her an tetikteyiz. Komşumuz saldırıya uğradığında biz de korkuyoruz, bizim de başımıza bir şey gelebilir diyoruz. Çünkü benim yargı uygulamamda yargıçlardan biri 'O saatte ne işin vardı?' diyebiliyor. Bizim ağır cezalara ihtiyacımız yok, gerçek anlamda eşitliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

"DEVLET KORUMUYORSA KADINLAR KENDİNİ NASIL KORUSUN?"

Avukat Hülya Gülbahar, "Devlet korumuyorsa kadınlar kendini nasıl korusun? Öyle atıp tutup kuş avlar gibi avlandı bu kadınlar" diyerek, öldürülen kadınların isimlerini sıraladı. Gülbahar, öldürülen Şule Çet yargılamasında hakimin "Eve ders çalışmaya erkek arkadaşların gelebiliyor muydu?" diye sorduğunu aktararak, "Böyle soru olabilir mi? Bir tane erkek arkadaşı okuldan ders çalışmaya geliyor olsa mazur mu görülecek o katiller?" dedi.

"FUTBOL ANLAŞMASI OLMADIĞI BELLİ"

Gülbahar, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanların kadınlara karşı "cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddeti" uygulamak için karşı çıktığını söyledi. Gülbahar, "21. yüzyılda hayat hakkı ile iç içe bir sözleşmeye karşı çıkıyor olmak bütün insanları zayıf gördüğü herkese şiddet uygulama bilinciyle donatmaktır… Futbol anlaşması olmadığı belli. Hayatlarımızdan bahsediyoruz" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, davacı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadın örgütlerinin mücadelesi sonucu İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiğini ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini anımsattı. Sözleşmenin öneminden bahseden Buldan, "Başta Kürt kadınları ve HDP'li kadınlar olmak üzere sırf muhalif olduğu ve başka bir görüşü savunduğu için erkek devlet şiddetine maruz kalan, yargılanan, ceza alan tüm kadınlara uygulanan bu politikalar insan haklarına, kadın haklarına aykırı olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'ne de aykırıdır ama aynı zamanda suçtur" dedi.

BULDAN: SİZDEN SADECE VİCDANLI OLMANIZI TALEP EDİYORUM

Buldan, kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele ettiği için yargılandığını ve sindirilmeye çalışıldığını belirterek, mahkeme heyetine "Bugün belki de tarihi bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar ile Türkiye'nin vicdanına, adaletine öyle bir imza atın ki ileride sizlerden vicdanlı yargıçlar olarak bahsedelim. Türkiye'deki milyonlarca kadın adına sizden sadece vicdanlı olmanızı talep ediyorum" diye seslendi.

SARIHAN: BU YÜZDEN KÜRSÜDE TEK KADIN OTURUYOR

Aksaray Barosu adına savunma yapan avukat Şenal Sarıhan, "Denir ki 'Yasalar sokakta yazılır'. İstanbul Sözleşmesi kadınların kendi yaşamlarına sahip çıkmak için sokaklarda yazdığı yasalardan biridir. Sadece Türkiye kadınlarının değil dünya kadınlarının. Çünkü dünya halen kadın ve erkek eşitliğini sağlayabilmiş durumda değil. Kadınlar her yerde ikinci olmaya devam ediyorlar. Bu yüzden kürsüde tek kadın arkadaşımız oturuyor. Burada yüzlerce kadın otururken kürsüde tek kadın arkadaşımız oturmakta. Bu bizim eşitsizliğimizin açık görüntülerinden biri" diye konuştu.

Sarıhan, "Biz bu 20 yılı sevmiyoruz. Kadınların yanında durmadığı, kadınların insan haklarını daha da genişleterek sunmadığı ve tam tersine aldığı için sevmiyoruz. Aksine kadınlar birbirini seviyor. Kadınlar biliyor ki İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden kazanacaklar. Çünkü hukuk insan haklarından yanadır, insan haklarına dayalıdır" dedi.

Duruşma davacıların beyanlarıyla sürüyor.

14 VE 23 HAZİRAN'DA DA SÜRECEK

Davaların üçüncü dizisi 14 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. Bu dizide İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İşçi Partisi, KESK'e bağlı Tarım Orkam Sen, Sedef Erken, İzmir, Trabzon, Mersin, Giresun, Eskişehir, Budur, Adana, Manisa, Uşak, Bolu ve Hatay barolarının başvurularını ele alacak. Son olarak 23 Haziran'da ise Kocaeli, Kayseri, Batman, Samsun, Antalya, Ordu, Yalova, Bursa, Muğla baroları ile Ankara Diş Hekimleri Odası'nın başvuruları görüşülecek.