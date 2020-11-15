Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti

15.11.2020 18:12

Kahramanmaraş'ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kız meselesinden dolayı iki kişi arasında çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül (17), kız meselesi yüzünden Mahmut E. (18) ile tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası göğsünden bıçakla yaralanan Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mahmut E. (18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti
Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti
Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti
Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti

Kahramanmaraş, Onikişubat, Mehmet Gül, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kız meselesi cinayetle bitti - Son Dakika


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