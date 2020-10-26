Kasapoğlu: "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor" - Son Dakika

Kasapoğlu: "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor"

26.10.2020 16:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor." dedi.

Hakkari Kent Parkı'nda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının açılış programına katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin artık kardeşliğin, sevginin ve birliğin mesajını verdiğini söyledi.

"Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor. Zap Suyu artık daha coşkun akıyor. Terörden, kandan, gözyaşından arındırılmış Hakkari daha güçlü geleceğe hazırlanıyor." diyen Kasapoğlu, Hakkari'de kardeşlik ve sevginin en güzel şekilde kendisini gösterdiğini dile getirdi.

"Hakkari'den her alanda güçlü sporcular çıkaracağız"

Yarınların çok güçlü sporcu ve gençlerinin Hakkari'de yetişeceğini belirten Kasapoğlu, "Bizler el birliğiyle de bu güzel tablonun daha güçlü olması için destek vereceğiz. Bu güzel şehir çok serin bir coğrafyaya, güçlü potansiyele sahip. Bugüne kadar bazı engeller çıktı. Hamdolsun o engelleri bugün aştık. İnşallah bundan sonra buradan her alanda, raftingi, satrancı, futbolu, cimnastiği, atletizmiyle, kayağıyla güçlü sporcular çıkaracağız." diye konuştu.

Hakkari'de de hizmet çıtasını yükseltmek için el birliğiyle çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hakkari ve ilçelerinde havuzlarımız bir bir yükselecek. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. Hakkari ve ilçelerindeki havuzlarımız bu anlamda en iyi hizmeti verecek. Gençlik merkezlerimizde sizleri yarınlara daha güçlü hazırlayacağız. Bilimde, sanatta, her alanda güçlü gençlerimiz var. Bu tertemiz gençlerimizi inşallah yarınlara daha güçlü hazırlayacağız. Haluk Dursun hocamızın tabiriyle Hakkari'nin kuzularını, Şemdinli'nin, Çukurca'nın, Yüksekova'nın, Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak adına buradayız. Milletten aldıkları kaynakları, desteği millete silah olarak doğrultanlara, gözyaşı olarak, kan olarak bedel ödetenlere inat bundan sonra hiçbir kuzumuzu çakallara kaptırmama adına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve çok daha güçlü bir şekilde bu mesajı haykıracağız."

"Dünyanın dört bir yanında kötülerle mücadele ediyoruz"

Şanlı bayrağı sadece Türkiye'de değil dünyanın her bir yanında gururla dalgalandıracak şampiyonları yetiştireceklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında kötülerle mücadele ediyoruz. Zulme karşı duruşumuza, mazlumların yanında oluşumuza kastediyorlar. Ama hiçbir şekilde zulme karşı duruşumuza, dünyanın her neresinde olursa olsun mazlumların yanında yer alışımıza bugüne kadar mani olamadılar, bundan sonra da olamayacaklar. Bu aziz millet 18 yıl boyunca hak davanın yanında dimdik ve güçlü bir şekilde durdu. İnanıyoruz bundan sonra da daha güçlü bir şekilde duracak. Milletimizin aydınlık yarınlara olan o güçlü yürüyüşü daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bizim mesajımız barış, sevgi mesajı, bizim mesajımız şefkatin, merhametin mesajı. O yüzden bugün buradayız. Spor bu mesajları ortaya koymanın en güçlü unsurlarından biri. Zap Suyu'nda rafting şampiyonası ilk kez düzenleniyor. Emeği olan herkesi gönülden kutluyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapılacak yatırımlarla Hakkari'yi kış turizminin destinasyon merkezlerinden biri haline getireceklerini kaydetti.

"Hakkari'nin balını, ters lalesini, suyunu daha çok konuşacağız. Balımıza zehir katmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeş olarak, bir olarak, beraber olarak inşallah yarınlara yürüyeceğiz." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Hakkari'nin çok yakın geleceğinde birer birer yükselen tesislerimiz ve takımlarımızla her alanda spor potansiyelimiz var. İnanıyoruz ki terörün kör karanlığının dibe vurduğu bu günleri, bu fırsatları, bu sunulmuş imkanları el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız. Bizlere çok büyük görevler düşüyor. Çok çalışmamız lazım. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize mani olmak isteyenlere fırsat vermememiz lazım. Balımıza zehir katmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Bu toprağın o güzel çiçeklerini kurutmasın."

Rengi Hakkari Sanat Topluluğu'nun gösteri yaptığı programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Kürtçe ve Türkçe şarkı seslendirdi.

Hakkari, 400'ü aşkın sporcuyu ağırlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları, 30 Ekim'de sona erecek.

"Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganıyla organizasyona ilk kez ev sahipliği yapan Hakkari, 400'ü aşkın sporcuyu ağırlıyor.

Ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılar, üç gün boyunca açık yaş kadın, açık yaş erkek ve karma mix kategorilerinde Nehir İnişi, Slalom ve RX disiplinlerinde birbirlerine üstünlük sağlamak için Zap Suyu'nda yarışacak. Üç disiplin sonucunda alınan puanlar, genel klasmanı belirleyecek.

Şampiyonanın ilk etabı, 7-11 Ekim tarihlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'nda yapılmıştı.

Kasapoğlu: Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor
Kasapoğlu: Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor
Kasapoğlu: Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor
Kasapoğlu: Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor

Rafting Şampiyonası, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor' - Son Dakika

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