Konya-şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler - Son Dakika

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Konya-şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler
6 saat önce
Şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:31 Kaynak: DHA
KONYA-Şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler
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