Konya-şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya-şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler - Son Dakika

Konya-şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

6 saat önce

Şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler.

KONYA-Şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

Konya-şehit cenazesinde üşüyen tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:31 Kaynak: DHA
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