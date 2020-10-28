Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı

28.10.2020 23:09
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmalar sonunda da puanla tanışamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmalar sonunda da puanla tanışamadı.

Gruptaki ilk maçında da Alman ekibi Leipzig'e aynı sonuçla kaybeden turuncu-lacivertliler, Fransız ekibi karşısında çok sayıda gol şansı yakalasa da bunları değerlendiremedi.

Paris Saint-Germain ise Kean'in golleriyle gruptaki ilk puanlarını almayı başardı.

Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçını 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacak.

Neymar 26. dakikada oyundan çıktı

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı sebebiyle 26. dakikada oyundan çıktı.

Mücadelenin 18. dakikasında kasığını tutmaya başlayan ve bir dakika sonra tedavi için kenara gelen Neymar, tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna döndü. Brezilyalı yıldız, birkaç dakika sonra ise kenara değiştirilmesi yönünde işarette bulundu. Teknik direktör Thomas Tuchel, 26. dakikada Neymar'ı kenara aldı ve Sarabia'yı oyuna sürdü.

Localardan tezahürat

Medipol Başakşehir'in Paris-Saint-Germain ile oynadığı maçta localarda yer alan taraftarlar, turuncu-lacivertli ekibe tezahüratlarıyla destek verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçta localara yüzde 50 kapasitesi oranında taraftar alınmasına izin verilmişti.

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş de karşılaşmayı izledi

Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

Özdemir ve Güneş ile TFF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı takip etti.

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, PSG, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da puanla tanışamadı - Son Dakika Spor

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