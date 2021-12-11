Üye Girişi
Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek - Son Dakika

Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek

11.12.2021 11:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdumuzun 5 bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Paylaşılan son verilere göre hafta sonu boyunca 25 ilimizde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden esecek rüzgarın hızının ise 70 km'yi bulacağı tahmin ediliyor.

25 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova'ya sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Yağışlar, hafta sonu boyunca 25 ilimizi esir alacak

YER YER SİS VE PUS BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUZEYDE HAVALAR 4 DERECEYE KADAR ARTIYOR

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINA YAŞANABİLİR

Rüzgârın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Yağışlar, hafta sonu boyunca 25 ilimizi esir alacak

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün 11:26 Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi 08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici

Son Dakika Haberleri
11:38 Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek
11:37 Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı
11:25 Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün
11:20 Aracını valeye teslim etmişti! 2 hafta sonra evine ceza makbuzu geldi
11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki
11:13 Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da!
10:54 Genç futbolcunun acı sonu: Kendini asarak yaşamına son verdi
10:53 Milletvekilleri susmayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Başkan tokmağı kullan" önerisi
10:52 Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek
10:38 Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım!
Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı         
11:37
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 11:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement