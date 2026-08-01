Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlara sert sözler: Onlar teslim olmadı - Son Dakika
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Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlara sert sözler: Onlar teslim olmadı

Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlara sert sözler: Onlar teslim olmadı
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İstanbul’da Yeni Parti Genel Başkanı olarak katıldığı ilk mitingde Özgür Özel, AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına sert tepki gösterdi. Özel, baskılara rağmen parti değiştirmediklerini söylediği Sinem Dedetaş ve Fatma Kaplan Hürriyet’i örnek gösterirken, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün AK Parti’ye geçişini eleştirdi. Özel, Tuzla’daki “emsal transferi” tartışması üzerinden de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklandığı, CHP'ye yönelik operasyonların başladığı 19 Mart 2025'in üzerinden 500 gün geçmesi dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen yürüyüşe katıldı. Beylikdüzü Belediyesi önünden başlayan yürüyüşün ardından Yaşam Vadisi'nde konuşan Özel, iktidara sert eleştiriler yöneltti. Tuzla'daki “emsal transferi” uygulamalarına ilişkin de konuşan Özel, sorumluların hesap vereceğini söyledi.

“500 GÜN GEÇTİ BU MEYDANDAN BİR KİŞİ EKSİLMEDİ"

Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla İstanbul'daki ilk programına katılan Özel'e yürüyüşte çok sayıda Yeni Parti milletvekili ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu eşlik etti.

Özel, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ndeki konuşmasında 19 Mart'tan bu yana geçen 500 güne dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi:

“Ey Erdoğan, görüyor musun; 1 ay geçmedi, 10 gün geçmedi, 100 gün geçmedi; tam 500 gün geçti, işte buradayız, insanların arasındayız. Milletin yüzüne, birbirimizin gözüne bakıyoruz. 500 gün geçti, bu meydan bir kişi eksilmedi, bu yürek bir yürek eksilmedi.”

İstanbul'un geri adım atmadığını savunan Özel, geçen süre içerisinde düzenlenen eylem ve yürüyüşlere katılımın arttığını söyledi.

“EKREM BAŞKAN 5'İNCİ ZAFERİNİ KAZANMASIN DİYE İFTİRAYA UĞRADI"

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde AK Parti karşısında aldığı sonuçları hatırlatan Özel, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yarışının dışında bırakılmak istendiğini öne sürdü.

Özel, İmamoğlu hakkında yöneltilen suçlamalara tepki göstererek, “Erdoğan'ı ve adaylarını 4 kez yenen Ekrem Başkan, 5'inci zaferini kazanmasın diye hırsız dediler olmadı, casus dediler tutmadı, diplomasını elinden aldılar millet teslim olmadı” ifadelerini kullandı.

Özel, 500 gündür kamuoyuna delillerin açıklanacağı yönünde beklenti oluşturulduğunu ancak iddiaları destekleyecek kanıtların ortaya konulamadığını savundu.

Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlara sert sözler: Onlar teslim olmadı

ÇALIK VE ŞAHAN'A DESTEK 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulduğunu belirten Özel, Çalık'ın Beylikdüzü'ndeki belediyecilik çalışmalarını anlattı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna da değinen Özel, Şahan'ın önce “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklandığını, daha sonra tutukluluğunun başka bir dosyayla devam ettirildiğini savundu.

“AK PARTİ'NİN 13 BELEDİYE BAŞKANINA DOKUNMADILAR"

İstanbul'daki belediyelere yönelik operasyonlarda çifte standart uygulandığını ileri süren Özel, CHP'li belediye başkanlarının hedef alındığını söyledi.

Özel, “Bizim 15 belediye başkanımızda şu kadar bir leke varsa bunun 500 katı AK Partili belediye başkanlarında vardır” diyerek iktidara tepki gösterdi.

Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlara sert sözler: Onlar teslim olmadı

SİNEM DEDETAŞ VE FATMA KAPLAN HÜRRİYET'İ ÖRNEK GÖSTERDİ 

Özel konuşmasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a da değindi. Dedetaş'ın parti değiştirmesi için baskı gördüğünü ileri süren Özel, “Hapse girmeyi göze aldı ama Üsküdar'a ihanet etmedi” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i de örnek gösteren Özel, Hürriyet'in “AK Parti'ye geçeceğime paşa paşa hapis yatarım” dediğini aktardı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya da selam gönderen Özel, belediye başkanlarının siyasi baskılarla karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlara sert sözler: Onlar teslim olmadı

TUZLA'DAKİ “EMSAL TRANSFERİ" TARTIŞMASINI ANLATTI 

Konuşmasının önemli bölümlerinden birini Tuzla'daki “emsal transferi” iddialarına ayıran Özel, önceki belediye yönetimi döneminde sistemin usulsüz şekilde kullanıldığını ileri sürdü.

Emsal transferinin normal şartlarda kamuya bırakılan bir alan karşılığında başka bir bölgede yapılaşma hakkı verilmesi anlamına geldiğini anlatan Özel, Tuzla'da aynı yeşil alanın birden fazla yapı için mükerrer biçimde gösterildiğini iddia etti.

Usulsüzlüğün belediyenin CHP yönetimine geçmesinin ardından ortaya çıkarıldığını belirten Özel, İBB ve ilgili birimlerin konuyu incelemeye aldığını söyledi.

Özel, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı döneminde gerçekleştiğini öne sürdüğü uygulamalar nedeniyle kamunun ve Tuzla'nın zarara uğratıldığını savundu.

EREN ALİ BİNGÖL'E SERT TEPKİ

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçişine de değinen Özel, transferin söz konusu dosyayla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Özel, geçmiş dönemdeki uygulamaların ortaya çıkarılmasının ardından sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini söylediklerini belirterek, buna karşın konunun üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

Özel, Şadi Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl ve süreçte sorumluluğu bulunduğunu öne sürdüğü kamu görevlilerinin de Tuzla'daki uygulamalar nedeniyle hesap vermesi gerektiğini söyledi.

“MİLLET İSTEDİ, YENİ PARTİ KURULDU"

Konuşmasının son bölümünde CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurma sürecine değinen Özel, eski siyaset anlayışını geride bıraktıklarını söyledi.

22 ili gezdiğini ve vatandaşların taleplerini dinlediğini belirten Özel, yeni siyasi hareketin kuruluş kararında halkın belirleyici olduğunu savundu.

Özel, “Millet istedi, Yeni Parti kuruldu. Millet adını böyle söyledi, adı Yeni Parti oldu. Millet emekli maaşından, kumbarasından, yastığın altından, kefen parasından yolladı. Yeni Parti'nin bütçesi bu oldu” dedi.

Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlara sert sözler: Onlar teslim olmadı

“KURULDUĞU GÜN ANKETLERDE BİRİNCİ OLAN İLK PARTİYİZ"

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından anketlerde birinci sıraya yükseldiğini savunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek siyasette üstünlüğün kendi partilerine geçtiğini ileri sürdü.

Özel, “İlk gün söyledim, 500'üncü gün söylüyorum. Ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Millet bizimle beraberdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Bertolt Brecht'e atfedilen “Halkın coşkun akan selinin karşısında kimse duramaz” sözüyle sürdüren Özel, “Millet sel olmuş akıyor. Önünde hiçbir kütük duramaz” dedi

Fatma Kaplan Hürriyet, Eren Ali Bingöl, Sinem Dedetaş, Sinem Dedetaş, Beylikdüzü, Özgür Özel, İstanbul, AK Parti, Sözler, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özel’den AK Parti’ye geçen başkanlara sert sözler: Onlar teslim olmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Seninle yola çıkılmayacağını anlayan dökülüyor özgür.. 0 0 Yanıtla
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