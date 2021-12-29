Üye Girişi
Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: "Ben böyle bir taşkın görmedim" - Son Dakika

Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: "Ben böyle bir taşkın görmedim"

29.12.2021 18:17
Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: "Ben böyle bir taşkın görmedim"

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Suat Boztan derenin taşmasıyla birden evlerini su bastığını belirterek, "Ben böyle bir taşkın görmedim. Her taraftan evi içerisi su doldu. 20 senede aldığım bütün eşyalar hepsi gitti." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucu bir çok ev ve işyerlerini su basarken evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri ve askeri araçlar ile tahliye edildi. İlçenin Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden Suat Boztan derenin taşmasıyla birden evlerini su bastığını belirterek, "Hem ön dere hem de arka dere taştı. Ben böyle bir taşkın görmedim. Her taraftan evi içerisi su doldu. Suları yetiştiremedim balkondan atmaya. 20 senede aldığım bütün eşyalar hepsi gitti. Hala içeriden su temizliyorum ve hala içerisi çamur içinde. Eşyalarımın hepsi gitti hiçbir eşyam kalmadı. Şuanda kadar ben böyle bir şey yaşamadı. Daha öncede dere taşardı fakat bu şekilde değildi. Çocuklarımı kaynanama gönderdim eşimle birlikte bende evde kaldım suyu kesmek için baktım olmuyor camdan içeri girmeye başladı ve camı açık bırakıp çatıya çıktım. Akşam orada çatıda bekledi" diye konuştu.

Öte yandan taşkın nedeniyle bir evde eğim oluştu.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Ben böyle bir taşkın görmedim
Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Ben böyle bir taşkın görmedim
Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Ben böyle bir taşkın görmedim
Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Ben böyle bir taşkın görmedim
Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Ben böyle bir taşkın görmedim
Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Ben böyle bir taşkın görmedim
Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: Ben böyle bir taşkın görmedim

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Lüleburgaz, Kırklareli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: 'Ben böyle bir taşkın görmedim' - Son Dakika


Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı! Mahkemede dikkat çeken sözler Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı! Mahkemede dikkat..         
15:40
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
18:18 Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü
18:16 Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi
18:01 Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:39 KARDEMİR çalışanlarına 4 bin liralık promosyon müjdesi verdi
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
17:38 İnşaat işçisinin attığı çivili tahta arkadaşının başına saplandı
17:34 Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 18:24:15. #1.11#
SON DAKİKA: Sel felaketini yaşayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı: "Ben böyle bir taşkın görmedim" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement