Sevda Noyan'ın "Atatürk'ün Hatırasına Hakaret" soruşturmasında yetkisizlik kararı - Son Dakika

Sevda Noyan'ın "Atatürk'ün Hatırasına Hakaret" soruşturmasında yetkisizlik kararı
BİR televizyon programındaki sözlerinin kamuoyunda tepki uyandırması sonrasında 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013'te Atatürk için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.
BİR televizyon programındaki sözlerinin kamuoyunda tepki uyandırması sonrasında 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Sevda Noyan
hakkında 10 Kasım
2013'te Atatürk için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılık, Noyan hakkındaki soruşturmaya yetkisizlik kararı verdi.
Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında avukat Enes Hikmet Yamaner de suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Sevda Noyan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla "Atatürk'ü hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi. Dilekçede, Atatürk'e put benzetmesi yapıldığı ve paylaşımın halen aktif olduğu belirtilerek Sevda Noyan hakkında cezalandırılması talebiyle dava açılması istendi. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, Noyan'ın ikamet yeri dolayısıyla soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:56 Kaynak: DHA
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