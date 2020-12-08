Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9

08.12.2020 12:44
Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Son dakika haberleri: İZMİR MERKEZLİ 50 İLDE FETÖ OPERASYONU: 204 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (3)İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ / PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 295'i muvazzaf 304 şüpheli...

İZMİR MERKEZLİ 50 İLDE FETÖ OPERASYONU: 204 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı (3)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/ PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonu yürüten İzmir Organize Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu hizmet binasına gelerek bilgi alan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çıkışta açıklamalarda bulundu. Aşkın, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dini istismar eden başka bir örgüte operasyon yapmıştık. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye karşı bu hafta 4'üncü operasyonumuzu yaptık. Oldukça titiz bir çalışma oldu. 50 ilde çoğu aktif 304 hedefe yönelik bir çalışma yaptık. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Şu ana kadar Türkiye genelinde 204 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika


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