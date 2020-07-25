Son dakika haber... Ağrı'da göle giren genç boğuldu - Son Dakika

Ağrı'da Balık Gölü'ne giren genç boğuldu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aliköse köyünde yaşayan Sayım ve eşi Sibel ile çocukları Murat Bulut (18), piknik yapmak için Ağrı-Iğdır sınırındaki Balık Gölü kıyısına gitti.

Tanyolu köyü Adakent mezrası yakınlarında göle giren Murat Bulut, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi ve çevredekilerin çabası yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Destek talebi üzerine bölgeye gelen Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi, gencin cansız bedenini gölden çıkardı.

Bu sırada fenalaşan aile yakınlarını sağlık ve jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı. Bulut'un cenazesi incelemenin ardından Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bulut'un Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdiği ve sonuçların açıklanmasını beklediği öğrenildi.