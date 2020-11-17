Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in (33), PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Kızıler'in kırsal bölgede elinde uzun namlulu silahla teröristlerle birlikte poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Eylül ayında güvenlik güçlerince Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya ait sığınakta ele geçirilen örgütsel dokümanlar içerisinde teröristlere ait toplu fotoğraf bulundu. 21 kişinin ellerinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği fotoğraf incelemeye alınarak, kimliklerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fotoğrafta, elinde uzun namlulu silah bulunan kişilerden birinin HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, PKK'nın Avrupa yapılanması olan sözde Avrupa Kürdistanlılar Demokratik Kongresi (KCDK-E) çatısı altında sosyal alan yapılanması içerisinde örgüte finansman ve eleman temini sağladığı iddiasıyla haziran ayında tutuklanıp, bir süre sonra serbest kalan Kızıler'in 'Hacı' kod adıyla PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını ve 2 yıl Kobani olarak bilinen Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde terör örgütü PKK/YPG saflarında silahlı faaliyette bulunduğu tespit edildi.

'BANA BENZİYOR'

Bunun üzerine ekipler cuma günü sabah saatlerinde HDP Pazarcık İlçe Başkanlığı ile Naci Kızıler'in Memişkahya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Kızıler'e sorgusunda 21 kişilik fotoğraf gösterildi. Kızıler, "Fotoğraftaki kişi ben değilim, bana benziyor" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen Naci Kızıler, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEORTAYA ÇIKAN LARLA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

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Karabük'te ev ziyareti yasağı kararı olumlu karşılandı

KARABÜK'TE, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması kararını kentte yaşayan vatandaşlar olumlu karşıladı.Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Karabük'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il, ilçe ve beldelerde 14 gün boyunca ev ziyaretlerinin yasaklanması yönünde karar aldı. Bugün itibariyle hayata geçen karar kentte yaşayan vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'ndeki vatandaşlar kararın uygulanmasıyla vaka sayılarının düşeceğini düşündüklerini söyledi.Kentte yaşayan Mustafa Dayı, " Bence iyi bir uygulama. Çünkü kimde olduğu belli olmayan bir şey bu virüs denilen lanet. Herkesin kendisini bir şekilde koruması lazım. Evimize bu süreç içerisinde misafir kabul etmiyoruz. Kendimde de kronik rahatsızlığım var. Mecburen çıktım dışarı.ö dedi.Aynur Kesici, " İyi bir fikir. Çünkü insanlar bilinçsiz. Komşularımız var, tanıdıklarımız var, ihtiyar oldukları için kendileri maalesef uygulayamıyor. Ölçülü olmak her zaman iyidir. Ben pek misafirliğe gitmiyorum ama benim evime çok gelen olur. Bu yasak sağlık açısından çok iyi oldu.ö diye konuştu.Abdulkadir Gök ise, "Millet için faydalı bir şeyse mutlaka olsun. Bu hastalıktan kurtulmak içinse yapacak bir şey yok. Tam yerinde bir karar olmuş bence. Bakıyorsun vatandaş ağzında sigara ile dolaşıyor, bakıyorsun vatandaş uyarılara rağmen ağzında maskesiz dolaşıyor. Kesinlikle gereken uygulamalardan bir tanesi." dedi.Bediha Kundakçı da kararın mantıklı olduğunu belirterek, "Herkesin sağlığı açısından bence mantıklı bir uygulama. Tedbirler alındıktan sonra zaruri durumlarda ziyaret yapılabilir ama olmaması daha iyi." dedi.Sevgi Gümüş ise, " Çok iyi olmuş böyle olması ya olmuyor pek öyle kabul etmiyorum da ancak bir yürüyüşe falan çıkıyoruz o kadar gelip gitme yok öyle.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Vatandaşlarla röportajlar-Kent merkezinden görüntüler-Apartmanların görüntüleri-Karabük görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerinde yolculuk yapıp, sosyal mesafe, yolcu kapasitesi ve maske denetimlerinde bulunuyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce, virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs denetimleri sürdürülürken, toplu taşıma araçlarında denetimler için sivil trafik polis ekipleri görevlendirildi. Sivil polisler, bindikleri halk otobüslerinde yolculuk yapıp, sosyal mesafe, yolcu kapasitesi ve maske denetimlerinde bulunuyor. Yolcu sayısının belirlenen sınırın üzerinde olması durumunda da sürücülere, idaresi para cezası uygulanıyor. Kentte 3 gündür yürütülen uygulamayla, otobüslerde aşırı yolcu taşımanın önüne geçildiği de gözleniyor.

'KURALLARA UYALIM'

Trafik Şube Müdürlüğü'nden komiser Bünyamin Demir, uygulamaya katılarak yolculara yaptığı konuşmada, "HES kodu uygulamamız devam ediyor. Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararda belirtilen yolcu sayısının üzerinde kesinlikle yolcu almanız yasaktır. Kurallara uyalım. Sizlerin desteği olmadan bu salgını yenemeyiz. Önemli olan sizlerin bize destek vermesi. Sizler bize destek verirseniz biz bu işi başarabiliriz. Hem sağlık personeli üzerindeki baskı hem de kolluk kuvvetlerinin üzerindeki baskı azalmış olur. Lütfen bize yardımcı olunö dedi.

'BİRER TANE PERSONEL GÖREVLENDİRİYORUZ'

Her otobüste sivil trafik görevlilerinin mevcut olduğunu belirten Demir, "Sabah ve akşam yoğunluğunda biz birer tane personel görevlendiriyoruz. Sivil trafik polisimiz vatandaş gibi aracın içerisine biniyor, arka tarafa oturuyor. Eğer yoğunluk olursa cep telefonuyla bize mesaj atıyor. O bölgedeki trafik ekibimiz gerekli cezai müeyyideyi uyguluyor. Bu tüm otobüslerimiz için geçerli. Vatandaşlardan istediğimiz sadece bizlere destek vermesi. Hepinizin sağlığı her şeyden önemli. Otobüslerde çok yolcu olursa ihbar edinö diye konuştu.