Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ- 15 - Son Dakika

Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın

İZMİR'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 6 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İZMİR, -

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Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp

DİYARBAKIR'a izinli olarak giden ve mobbinge maruz kaldığını öne sürerek ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın görev yaptığı Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde, müfettişlerin yaptığı inceleme sonrası 10 eserin kaybolduğu ortaya çıktı.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, bu yılın ilk günlerinde izin alarak memleketi Diyarbakır'a gitti. Kaçmış, 13 Ocak günü ağabeyinin evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Genç arkeoloğun geride bıraktığı mektubunda ise müzedeki envanter kaydı olmayan ya da hiç bulunmayan eserlerin üzerine zimmetlendirilmek istenmesi nedeniyle mobbinge maruz kaldığına yönelik iddialar olduğu belirlendi. İntihara ilişkin savcılık tarafından adli soruşturma başlatılırken, iddialar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gönderilen müfettişler, geldikleri Gaziantep'te ilk etapta müze müdürü E.Ö. ile 2 uzmanı görevden uzaklaştırdı.

SAYIM YAPILDI, 10 ESERİN KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'te bir ayı aşkın süre incelemelerde bulunan müfettişler, müzede görevli herkesin tek tek bilgisine başvurdu. Müfettişler ayrıca mobbinge maruz kaldığını iddia eden arkeoloğun üzerine zimmetlendirilmek istendiğini söylediği eserlerin de tek tek sayımını yaptı. Müfettişlerin soruşturmasında, intihar eden arkeoloğun zimmetine alması istenen 8 bin 729 eser olduğu ve bu eserlerin daha önce de tayini çıktığı için başka bir kente görevlendirilen Ü.Y.P. adına kayıtlı olduğu saptandı. Müfettişler bunun üzerine Ü.Y.P.'nin tayini çıktığı için müzenin Pişmiş Toprak Eserler bölümünde görevli Merve Kaçmış'a zimmetlendirilmek istendiği eserlerin sayımının yapılmasını kararlaştırdı. Müfettişler nezaretinde başlatılan sayımda 8 bin 729 eserden 2 bin 433'ünün envanter kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. Sayım sonunda ayrıca daha önce zimmette görülen 10 eserin ise bulunmadığı belirlendi. 10 eserin kayıp olduğunun ortaya çıktığı müfettiş incelemesinde ayrıca envanter defterlerinin yıprandığı ve içeriklerinin yetersizliğine de dikkat çekilerek yenilenmesi gerektiği ifade edildi. Raporda ayrıca müzedeki bazı eserlerin oksitlendiği, bazılarının da dökülmeye başladığının belirlendiği vurgulanarak acil önlem alınması istendi.

MÜFETTİŞ RAPORU, SORUŞTURMA DOSYASINDA

Müfettişler tarafından sayım sonunda 6 sayfa olarak hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iletildi. Teftiş Kurulu da hazırlanan raporu, arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharına ilişkin soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, müfettiş raporu ve Kaçmış'ın intiharının ardından yapılan araştırmalar ile mobbinge maruz kalıp kalmadığına ilişkin varacağı kanaatin ardından soruşturmayı davaya dönüştürüp dönüştürmeyeceğine karar verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zeugma Müzesi

Müzedeki eserler

Ziyaretçiler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 328 MB

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Bakan Karaismailoğlu Muğla'da (2)

Muğla'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Menteşe'nin Kötekli Kavşağı projesini inceledikten sonra Muğla-Kale yolundaki şantiyeyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında brifing aldı. Brifingin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Muğla-Kale yolunun büyük bir kısmını bölünmüş yol olarak bu yılsonu tamamlayacağız. Buraya gelerek şantiyede gerekli incelemeleri yaptık. Yaptığımız yatırımları Sayın valimiz ve milletvekillerimiz ile değerlendirdik. Projelerimizin faaliyete geçmesi için kararlar aldık. Ulaştırma alt yapı projeleri sadece yol değildir. Gittikleri yere canlılık ve hareket getirirken istihdamı arttırıyor. Muğla bölgesindeki yatırımlar tarıma, üretime ve turizme katkı sağlıyor. Ülkemizde olduğu gibi buradaki yatırımlara önem veriyoruz. Titizlikle takibini sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ile Muğlalı hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Ülke genelinde her hafta bir açılış yapıyoruz. Bütün açılışlara yetişmemiz mümkün değil. Farklı olanların açılışına katılmaya çalışıyoruz. Bitirince vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Projelerimizi tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun Menteşe ve Kale yolundaki incelemelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve kurum müdürleri hazır bulundu. Karaismailoğlu, Ula ilçesi Çiçekli mahallesi-Köyceğiz'e iniş yolundaki incelemelerin ardından belediye başkanları ile yemekli toplantı yapmak üzere Akyaka'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli kavşağında incelemelerde bulunması

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Muğla-Kale yolundaki şantiyede yetkilerden brifing alması

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın mensuplarına açıklamada bulunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun şantiyeden ayrılışı

Haber - kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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33 milyon liralık devasa tur teknesi suya indirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tersane tarafından 33 milyon liraya bin kişilik tur teknesi inşa edildi. 60 metre boyunda, 4 katlı tekne törenle suya indirildi.

Tekneyi yaptıran Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu, "Kendi konseptinde, turizm amaçlı korsan teknesi; sadece Türkiye'de değil, dünyada şu anda emsali yok" dedi. Manavgat'ta bulunan tersanede 33 milyon liraya 60 metrelik, 4 katlı tur teknesi inşa edildi. Yapımına 15 Temmuz 2019'da başlanılan ve Alanya'da Hasan Çavuşoğlu'nun sahibi olduğu yatçılık firmasına özel olarak inşa edilen tur teknesinin yapımı 1 yıl sürdü. Faaliyete başladığı zaman aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek teknede 45 personel çalışacak. Yaklaşık 700 ton ağırlığında olan teknede tura çıkacak turistlerin bütün ihtiyaçları düşünüldü. Bin kişiye aynı anda hizmet verebilecek mutfak, restoran ve barların yanı sıra, çocuklar için oyun gruplarının bulunduğu alanlar da yer alıyor. Teknenin bitirilmesi dolayısıyla kurban kesildi ve dua edildi. Gemi bugün sabah saatlerinde Manavgat Irmağı'na indirildi.

Teknenin sahibi Hasan Çavuşoğlu, denizciliğe 2001 yılında 19 metrelik bir tekneyle başladığını belirterek, "Sonra işimi büyüterek 2017'de bu teknenin 35 metrelik minyatürünü yaptık" dedi. Teknenin inşasına geçen yıl 15 Temmuz'da başladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Lakin koronavirüs salgını nedeniyle üretimde gecikme oldu. Normalde koronavirüs salgını olmasaydı bitiş tarihi 15 Mayıs'tı. Ama bugüne kaldı" diye konuştu.

'KENDİ KONSEPTİNDE DÜNYADA İLK'

Teknenin kendi konseptinde dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Turizm amaçlı korsan teknesi konseptinde, sadece Türkiye'de değil, dünyada şu anda emsali yok. Zaten tur teknelerinde Türkiye, dünyada çok önde. Ama bu konseptte ilk, yani yüzen bir otel oldu. Aynı anda içinde bin misafiri ağırlayıp tura götürebileceğiz. Bin kişilik mutfak, restoran ve bar bulunuyor. Ayrıca küçük çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için teknede çocuk oyun alanları yer alıyor. Teknede 45 kişi çalışacak."

Denizcilik sektöründe bir standart olmadığını söyleyen Hasan Çavuşoğlu, "Hiçbir gemi hiçbir geminin standardı değildir. Projeyi çizersin ve ona göre yürütürsün. Bu teknede hiçbir maliyetten kaçınmadık. Sağlamlık ve güvenliğin yanı sıra lüks donanımlar kuruldu. Gelen yolcuların dili, dini, cinsi, ırkı fark etmeden nasıl mutlu edebiliriz, düşüncesiyle her şeyi en ince ayrıntısına kadar yaptık" diye konuştu.

Teknenin yapıldığı tersanenin sahibi Mehmet Akyol da teknenin 60 metre boyunda ve 14 metre genişliğinde olduğunu belirterek, "Teknenin inşasında yan sanayilerle birlikte 120 kişi çalıştı. Tekneye başladığımız tarih 2019 Temmuz ayı, bitirdiğimiz tarih 2020 Temmuz ayı. Geceli gündüzlü çalışma sonucunda ürettik. Teknemiz bu boyutlarda Türkiye'de ilk ve tek. Kapasitesi bin kişi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tekneden görüntüler

Mehmet Akyol'un açıklaması

Hasan Çavuşoğlu'nun açıklaması

Kurbanın getirilmesi

Kurban için dua edilmesi

Geminin bitirilmesi için dua edilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Uçurumdan yuvarlanan orman memurunu UMKE ve AFAD kurtardı

BOLU Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ayağı kırılan orman muhafaza memuru Durası Partlak (58) UMKE ve AFAD'ın yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yakınlarında bulunan Ayı Kayası mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda çalışma yapan orman muhafaza memuru Durası Partlak dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre aşağıya yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Partlak, ayağı kırıldığı için yürüyemeyince durum UMKE, AFAD ve 112 Acil ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, sağ ayağında kırık olan orman muhafaza memurunu sedyeye bağladıkları iple bulunduğu yerden yukarıya çekti. Zorlu arazideki kurtarma operasyonu yaklaşık 2 saat sürdü. Durası Partlak, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurtarma çalışmaları

-Halatla çekmeleri

-Kurtarılması

-Ambulansa taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Antalyalı hayırsever, sokak hayvanları için çeşme yaptırdı

ANTALYALI hayırsever Halil Kaplan, sokak hayvanları için yanında su küvetinin olduğu çeşme yaptırdı. Hayratın kurdelesini, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kesti. Hayırsever Kaplan, "Sokak hayvanları için bu hayrata niyet ettim, sonuçta herkes kullanacak" dedi.

Sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin su ihtiyacı için sivil toplum kuruluşları ve belediyeler seferber olurken, Antalyalı Halil Kaplan, kenarında su küveti bulunan çeşme yaptırdı. Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde, bir cadde üzerindeki hayratı kendi elleriyle yapan Halil Kaplan, "Önce kedi köpekler için düşündüm. Sokak hayvanları için bu hayrata niyet ettim, sonuçta herkes kullanacak. Hem vatandaşlar hem sokak hayvanları su içecek. Bu işin öncülüğünü yapayım istedim. Her tarafta bu işi yaygınlaştıralım" dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de "Güzel olmuş, şirin olmuş. Halil abimize çok teşekkür ediyoruz, sadece insanları değil sokak hayvanlarını da düşündüğü için" dedi. Başkan Tütüncü ile hayırsever Halil Kaplan, kurdeleyi birlikte kesti.

Hayratın hemen yanında, sokak hayvanlarının küvetine su taşımak için bir de tas bulunuyor. Antalyalı hayırsever Kaplan, evinin bahçesinde sokak hayvanları ve kuşlar için sürekli mama, yem ve su bulundurduğunu da vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'nün gelmesi ve selamlaşması

Tütüncü'nün hayrat çeşmenin yanına gelmesi

Halil Kaplan'ın konuşması

Tütüncü'nün konuşması

Hayrat çeşmede kurdela kesilmesi

Detaylar

HABER -KAMERA: Ahmet İSTEK/ANTALYA,

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Seyyar satıcı, kadın zabıta memurunun parmağını kırdı

TRABZON'da, seyyar satıcı Fahri B., kendisini uyaran kadın zabıta görevlilerinin üzerine motosiklet sürdü. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı zabıta memuru Nadiia Taşğın'ın (29) parmağında kırık oluşurken, seyyar satıcı polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırı anı ise zabıta memurunun yaka kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün akşam Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetim sırasında seyyar satıcı Fahri B.'yi uyardı. Uyarıları dikkate almayınca da kimlik istediler. Kimliğini vermeyen seyyar satıcı, motosikletini çalıştırarak, zabıta memurları Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Nadiia Taşğın ile Güllü Akbaş'ın üzerine sürdü. Motosikleti durdurmaya çalışan Taşğın'ın elini sıkan saldırgan, gelen polis ve zabıta ekiplerince gözaltına alındı.

Parmağında kırık oluşan zabıta memuru hastanedeki tedavisinin ardında taburcu edildi.

Seyyar satıcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Saldırı anı zabıta memurunun yaka kamerasına yansıdı.

'PARMAĞIMI SIKTI, POLİS GELİNCE BIRAKTI'

Trabzonlu eşiyle evlendikten sonra Türk vatandaşlığına geçen ve 9 yıl önce kente yerleşen Ukrayna asıllı Nadiia Taşğın, yaşananları DHA'ya anlattı. Ukraynaca, Rusça, İngilizce, Fransızca, Lehçe ve Türkçe bilen Taşğın, "Bir seyyar satıcıya müdahale etmek istedik. O sırada darp olayı yaşadım. Üstümüze motor sürdü, ben de motoru tutup engel olmaya çalıştım ama beyefendi benim dediklerimi dikkate almadı. Parmağımı tuttu. Ne şekilde, nasıl tuttuğunu anlamadım. Uyardım ancak bırakmadı. En son parmağımın kırıldığını hissetim ama satıcı parmağımı bırakmadı, sıkmaya devam etti. Polis gelince bıraktı. Şikayetçi oldum, bu olay hoş bir şey değil. Çok üzücü bir durum. Benim yerime bir başkası da olabilirdi. Daha duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorumö dedi.

Zabıta memuru Güllü Akbaş da "Biz her insanın, cinsiyet ayırımı yapmaksızın yardımlarına koştuk. Biz bu olayı yaşarken, bir kadına şiddet uygulanırken hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Olay yaşandığı anda kadınlar da vardı orada. Bir kadına şiddet uygulanıyor demediler. Bu durumdan dolayı çok üzüldüm. Keşke bir vatandaşımız çıkıp da bize sahip çıksaydıö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Seyyar satıcının cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü

-Parmağı kırılan kadın zabıta ile röportaj

-Diğer kadın zabıta ile röportaj

-Kolu kırılan kadın zabıtadan detaylar

-Genel detaylar

-Zabıtanın yaka kamerasıyla seyyar satıcı ile yaşanan anlar

1. dosya boyut 363 MB

2. dosya boyut 150 MB

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA

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Kaymakamdan görme engellilere gitar

ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, görme engelli iki kişiye gitar hediye etti.

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek özel yetenek sınavındaki müzik bölümüne hazırlık yapan gitar çalan öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyareti sırasında Gençlik Merkezi'nde şan ve enstrüman eğitimi alan doğuştan görme engelliler Sercan Tunğ (31) ve Yakup Algur'u (15) olduğun öğrenen Kaymakam Kuruca, gösterdikleri çaba ve gayretten ötürü Tunğ ve Algur'a gitar hediye etti. Tunğ ve Altur'a başarı dileklerini ileten Kaymakam Kuruca, "Gelecekle ilgili umut verdiniz. Böyle bir ekip gördüğüm içinde çok mutlu oldum. Ekibi büyüteceğiz, bizde elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Görme engelli Tunğ ve Algur, Kaymakam Kuruca'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini illeti.