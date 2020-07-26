Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

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Son dakika haberine göre Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ olarak bulunduGİRESUN'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda cuma akşam saatlerinde kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sabah saatlerinde evine 300 metre mesafedeki bir boş yayla evinin...

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Yaylada kaybolan Elif, 33 saat sonra sağ olarak bulundu

GİRESUN'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda cuma akşam saatlerinde kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında sabah saatlerinde evine 300 metre mesafedeki bir boş yayla evinin yanında su içerken sağ olarak bulundu. Siste yolunu kaybettiği ve 2 geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlenen küçük kızın sisin etkisini yitirmesiyle yolu bularak yaylaya döndüğü öğrenildi. Giresun Valisi Enver Ünlü, Elif'in bulunduğunu duyurarak "Lütfen çocuklarımıza gözümüz gibi bakalım" mesajı verdi.

Tevrat-Gülcan Akbayrak'ın kızı Elif Akbayrak, Cuma akşam saat 20: 00 sıralarında Semen Yaylası'nda hayvan otlattığı sırada kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca saat 23: 45'de jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Giresun, Trabzon ve Ordu'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği yayladaki arama çalışmalarına Jandarma istihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri de katıldı.

SİS ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRDI

Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları için çevredeki jandarma birliklerinden takviye ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları, yoğun sise rağmen 30 kilometrekarelik alanda aralıksız yürütüldü. 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal kameralarında kullanıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkılarak arama kurtarma çalışmaları belirlenen küçük kızın son görüldüğü alanda yoğunlaştırıldı. Kayıp kızın babası Tevrat Akbayrak, kızına ait bazı kıyafet ve eşyalarını, iz takip köpeklerine yardımcı olması için arama-kurtarma ekiplerine teslim etti.

33 SAAT SONRA BULUNDU

Semen Yaylası'nda aralıksız sürdürülen arama çalışmaları sırasında bu sabah günün ağarmasıyla sis kalktı. Jandarma ekipleri arama-kurtarma çalışması sırasında saat 05: 00 sıralarında daha önce kontrol edilen ailenin evine 300 metre mesafedeki boş bir yayla evinin önünde küçük kızı fark etti. Su içtiği sırada bulunan küçük kızın siste yolunu kaybettiği ve 2 geceyi yaylada açık alanda geçirdiği belirlendi. Bu sabah sisin etkisini yitirmesiyle yolu bulan Elif'in yaylaya döndüğü, gördüğü ilk eve uğrayarak su içtiği öğrenildi. Soğukta üşüyen, acıkan bitkin haldeki Elif, Jandarma ekiplerince kontrol amaçlı Bulancak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

VALİ: ÇOCUKLARINIZA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN

Giresun Valisi Enver Ünlü de küçük kızın bulunduğunu twitter hesabından duyurdu. Ekiplerin aramaları sonucu Elif'e ulaşıldığını belirten Vali Ünlü, paylaşımında "Elif kızımızı sağ salim buldu ekiplerimiz. Geçmiş olsun. Lütfen çocuklarımıza gözümüz gibi bakalım" ifadelerine yer verdi.

Aydındere, Bulancak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:23

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika
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