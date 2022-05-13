Son dakika haberleri... BM'den Filistinli gazetecinin cenazesine İsrail polisinin müdahalesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BM'den Filistinli gazetecinin cenazesine İsrail polisinin müdahalesine tepki

13.05.2022 23:25
Son dakika haberleri... BM'den Filistinli gazetecinin cenazesine İsrail polisinin müdahalesine tepki

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Al Jazeera televizyonunun öldürülen Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine İsrail polisinin müdahalesine tepki gösterdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Al Jazeera televizyonunun öldürülen Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine İsrail polisinin müdahalesine tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı açıklamada, Guterres'in Ebu Akile'nin cenazesini büyük üzüntüyle takip ettiğini bildirdi.

Guterres'in cenaze töreni sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahalesinden son derece rahatsız olduğunu belirten Haq, temel insan hakları ile ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı duyulması çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da Twitter hesabından Ebu Akile'nin cenaze törenindeki görüntülerin kendilerini derinden üzdüğü ve cenazesine saygı duyulması gerektiği açıklaması yaptı.

İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden olmuştu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Al Jazeera, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BM'den Filistinli gazetecinin cenazesine İsrail polisinin müdahalesine tepki - Son Dakika


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