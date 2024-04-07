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Gazze'deki savaş devam ediyor, açlık ve ölümler artıyor

Gazze\'deki savaş devam ediyor, açlık ve ölümler artıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talebine rağmen Gazze'deki savaş devam ediyor. Bombardıman sonucu ölü ve yaralı sayısında azalma görülmezken, Gazze'nin altyapısı büyük hasar aldı. BM destekli raporlar açlık kaygılarının arttığını gösteriyor. Savaşın başlangıcından bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti ve rehineler hala serbest bırakılmadı. Gazze'ye yardım akışının hızlandırılması çağrıları yapılıyor.

07.04.2024 11:08
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçen ay "derhal bir ateşkes ve rehinelerin koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını" talep eden bir karar çıkarttı. Buna karşın, son altı aydır süren bombardımanda yavaşlama görülmüyor, ölü ve yaralı sayısında da azalma yok.

Devam eden savaş Gazze Şeridi'nin altyapısına büyük hasar verdi.

Binalar enkaz yığınına dönüştü ve bölge sakinleri güneye, Refah kentine gitmek zorunda kaldı.

BM destekli bir raporun işaret ettiği açlık kaygıları arttı.

Savaş, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te daha önce görülmemiş bir saldırı düzenlemesiyle başladı. İsrail'in verilerine göre çoğu sivil yaklaşık bin 200 kişi öldü.

İngiltere, ABD ve AB, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Saldırı sırasında 253 kişi rehin alındı.

130 dolayında rehinenin hala Gazze'de tutulduğuna inanılıyor.

İsrailli yetkililer, rehinelerden 34'ünün öldüğünü sanıyor.

İsrail ordusuna göre 7 Ekim saldırılarından bu yana 600 dolayında İsrail askeri öldü.

En az 254'ü geçen Ekim'de Gazze'ye karşı kara saldırılarının başlamasından sonra...

Gazze'deyse, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, savaşın 175'inci günü itibarıyla en az 32 bin 623 kişi öldü ve 75 bin 92 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı savaşın 178'inci günü itibarıyla, İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk en az 32 bin 916 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1 Mart'ta BM'nin yayımladığı bir raporda ise İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde tahmini 9 bin kadın ve çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Raporda enkaz altında çok sayıda cesetin bulunması sebebiyle bu sayının daha fazla olabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de savaşın başlangıcından bu yana 13 bin çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden gibi bazı siyasetçiler daha önce Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sayıları sorgulamıştı, ancak Dünya Sağlık Örgütü verilerin güvenli olduğunu söylüyor.

'İnsanlar açlık ihtimaliyle karşı karşıya'

BM'ye göre kuşatma altındaki Gazze'de 2,3 milyondan fazla kişilik nüfusunun yüzde 85'i altyapının yok edildiği, gıda, su, yakıt ve elektrik sıkıntısı çekilen bölgelerdeki evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Geçen ay BM ve yardım kuruluşlarına açlığın boyutunu ölçmek için veri sağlayan ve saygın bir uluslararası kurum olan Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze'de yaklaşan açlık konusunda uyarı yapmıştı.

Raporda "Gazze'deki nüfusun yarısının (1,11 milyon kişi) gıda güvenliği konusunda feci koşullarla karşılaşması bekleniyor ve açlık ihtimaliyle karşı karşıyalar" denilmişti.

İsrail ise BM'nin değerlendirmesinde doğru olmayan bilgiler olduğunu iddia ediyor ve BM kuruluşlarının günlük ulaşan yardımları dağıtmakta başarısız olduğunu savunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki sivil nüfustan sorumlu İsrail Savunma Bakanlığı'nın Sivil İşler Koordinasyon Birimi (CogAt), "Her an Kerem Şalom geçişinin Gazze tarafında, İsrail makamları tarafından işlemleri tamamlanmış yüzlerce kamyon bekliyor" açıklaması yaptı.

Kuruluş ayrıca, "İsrail savaşın Gazze'deki sivil nüfus üzerinde talihsiz etkilerinin farkında" dedi ve ülkenin Gazze'deki nüfusu bilerek aç bıraktığı iddialarını tamamen reddetti.

Gazze'ye giriş kapılarının açılması ve bölgeye yardım akışının hızlandırılması çağrıları arttı.

BM'ye göre savaştan önce bölgeye günde en az 500 kamyon yardım malzemesi giriyordu.

Gazze'deki en büyük yardım operasyonunu gerçekleştiren BM Filistinli Mülteciler Kurumu'na (UNRWA) göre Mart ayı boyunca bölgeye günde ortalama 161 kamyon yardım malzemesi girdi.

İsrail ise Gazze Şeridi'ne giren insani yardımın boyutları konusunda bir kısıtlama olmadığını savunuyor.

Gazetecilerin ve yardım çalışanlarının ölümleri

Uluslararası Gazeteciler Federasyonuna (IFJ) göre 99 Filistinli gazeteci ve medya çalışanı, dört İsrailli ve üç Lübnanlı gazeteci öldürüldü.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (IFJ) raporunda da 16 gazetecinin yaralandığı, dördünün kaybolduğu ve 25'inin Gazze Savaşını haber yaparken tutuklandığı belirtildi.

Gazze'den haber yapmak isteyen gazeteciler, sadece İsrail Ordusu'na iliştirilmiş bir şekilde girmeleri ve ordunun kurallarına uymayı kabul etmeleri durumunda bölgeye gidebiliyor.

Bu koşullar arasında İsrail askerleriyle kalmak ve yayınlanmadan önce haberleri onaylatmak da var.

ABD'nin fonladığı yardım çalışanlarına karşı girişilen şiddet olaylarının kaydını tutan Yardım Çalışanı Güvenlik Veri Tabanı'na göre Ekim'den bu yana Gazze'de 196'dan fazla yardım çalışanı öldürüldü.

Savaşın başlangıcından bu yana öldürülenlerin çoğu, Gazze'deki en büyük yardım operasyonunu yürüten UNRWA'da çalışıyordu.

En son gıda yardım kuruluşu World Central Kitchen'da (WCK) çalışan yedi kişi Gazze'de İsrail'in hava saldırısında öldürüldü.

Kara saldırısı tehdidi

İsrail haftalardır Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a bir kara saldırısı düzenleme tehdidinde bulunuyor.

Bölgeye 1,5 milyondan fazla Filistinli sığındı. Büyük çoğunluğu Gazze'nin diğer yerlerindeki evlerinden olan insanlar.

BM yetkilileri, İsrail'in Refah'a kara saldırısında bulunması durumunda "hayal gücünün ötesinde" bir insani facianın yaşanacağı uyarısında bulundu.

İsrail içinde ise Başbakan Binyamin Netanyahu üzerinde, Gazze'deki rehinelerin serbest kalması için bir anlaşma yapma ve erken seçime gitme baskıları artıyor.

Ekim ayında savaşın çıkmasından bu yanaki en büyük protesto eylemlerinde, Kudüs'te onbinlerce İsrailli yürüdü.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki savaş devam ediyor, açlık ve ölümler artıyor - Son Dakika

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