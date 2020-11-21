Kız kardeşini öldüren şüpheli, 4 yıl sonra yakalandı

GAZİANTEP'te 4 yıl önce 13 yaşındaki kız kardeşi M.Y.'yi tabanca ile vurarak öldüren Battal Y. (42), jandarma tarafından saklandığı kulübede yakalandı. Battal Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayıktaş Mahallesi'nde 4 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda Battal Y., bilinmeyen nedenle kız kardeşi M.Y.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Kardeşini öldürüp intihar ettiği izlenimi vermeye çalışan Battal Y., olayın ardından kaçtı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucu Battal Y.'nin Yayıktaş Mahallesi'nde çiftlik kulübesinde gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla Battal Y.'yi saklandığı kulübede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Battal Y.'nin adliyeye getirilişiGenel ve detay görüntülerHaber: Kadir GÜNEŞ Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

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Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

İZMİR'deki bir camiye gelen M.Ç. adlı hırsız, ibadethanedeki 3 televizyondan birini koltuğunun altına alarak çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkati çeken M.Ç.'nin televizyonun çalışıp çalışmadığını bile kontrol etmesi pes dedirtti. Yakalanan M.Ç., gözaltına alındı. Karabağlar ilçesindeki bir camiye geçen 14 Kasım'da gelen M.Ç., rahat tavırlarıyla dikkati çekti. Saat 14.15'te girdiği camide elini kolunu sallayarak dolaşan M.Ç., gözüne kestirdiği ibadethanenin duvarındaki 3 televizyondan 1'ini söktü. Caminin güvenlik kamerası görüntülerince kaydedilen o anlarda, şunlar yaşandı. M.Ç., koltuğunun altına aldığı televizyonla ilerlerken TV'yi kontrol etmek istedi. Caminin üst katına çıkarak TV'yi fişe takan ve çalıştığına emin olan M.Ç., daha sonra ibadethanenin arka kapısından çıkarak hızla uzaklaştı. Durumun fark edilmesiyle hırsızlık, polise ihbar edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının kimliğini belirleyip yakaladı. Ancak televizyona ulaşılamadı. Polis merkezine götürülen hırsızlık zanlısı M.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İmam Fatih Türk, "Hırsızın bu kadar rahat olması dikkat çekici. Televizyonun çalışıp çalışmadığını bile kontrol etmiş. Ardından herkesin bilmediği arkadaki yangın merdiveninden çıkarak kaçmış. Polislerimiz kamera kayıtlarını izleyerek kısa sürede yakaladı. Teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güvenlik kamerasıTelevizyonun çalıştığını kontrol etmesiGenel ve Detay görüntü

Haber-: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz fırtınası, Gökçeada'ya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında bugünkü bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00 ve 18.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 16.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

Çanakkale iskelesindeki feribotlardan görüntü.

Feribottan inen yolculardan görüntü.

Boğazdaki feribottan görüntü.

Boğazdan görüntü.

Yat Limanı'ndan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Kocaeli'de bir günde 289 koronavirüs cezası

KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlara ceza yağdı. Bir günde koronavirüs tedbirlerine uymayan 289 kişi ve iş yerine idari para cezası kesildi.

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Her gün denetimler yapılırken, dün gün boyunca yapılan denetimlerde ceza yağdı. Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı getirilirken, kurallara uymayanlar polis denetimine katıldı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 20 kişiye, maske takmayan 190 kişiye ve 2 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye ve 3 iş yerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 44 kişiye ve 1 iş yerine olmak üzere 289 adet idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 57 kişi de yakalandı.