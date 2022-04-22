Son dakika haberleri! Johnson: "Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Johnson: "Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir"

22.04.2022 16:47
Son dakika haberleri! Johnson: "Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir"

Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki savaşın 2023 sonuna kadar devam etme ihtimalinin "gerçekçi" olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki savaşın 2023 sonuna kadar devam etme ihtimalinin "gerçekçi" olduğunu ifade etti. Johnson ayrıca İngiltere'nin Kiev Büyükelçiliğinin gelecek hafta yeniden açılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan ziyareti sırasında Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'daki savaşa yönelik açıklamalarda bulunan Başbakan Johnson, Ukrayna'daki savaşın 2023 yılı sonuna kadar sürme ihtimalinin "üzücü, ancak gerçek bir ihtimal" olduğunu ifade etti. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun hala savaşı kazanma ihtimali olduğunu ifade ederek, "Putin'in devasa bir ordusu var. Ayrıca siyasi olarak çok zorlu pozisyonda bulunuyor. Şu anda sahip olduğu tek seçenek, Ukrayna'ya yönelik korkunç yaklaşımı devam ettirmek. Ayrıca Mariupol'de bir kara köprüsünü güvence altına almaya çok yakın. Bu aşamada korkarım ki gerçekçi olmalıyız. Ancak aynı zamanda Ukraynalıların inanılmaz kahramanlığını ve savaşma isteklerini de gördük. Putin, Ukrayna halkının ruhunu işgal edemeyecek. Aksine, her gün yaptığı şey, Ukrayna halkının direnme iradesini güçlendirmek ve pekiştirmektir" dedi.

İNGİLTERE'NİN KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK

Johnson, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının Kiev'de Rus güçlerine direnmedeki olağanüstü metanet ve başarısı, gelecek hafta Ukrayna'nın başkentindeki büyükelçiliğimizi yeniden açacağımızı açıklayabileceğim anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Johnson, "Vladimir Putin bu saldırıyı sürdürürken İngiltere ve müttefiklerimiz pasif bir şekilde izlemeyecekler" şeklinde konuştu. Ukrayna'yı askeri olarak desteklemek için ne gibi adımlar atabileceğinin düşünülmesi gerektiğini söyleyen Johnson, bu doğrultuda İngiltere'nin Polonya'ya T-72 tanklarını göndermek istediğini vurguladı. Johnson, "T-72 tanklarından bazılarını Ukrayna'ya yardım etmesi için Polonya'ya göndermeyi düşünüyoruz" dedi.

Johnson, Ukrayna'da ve özellikle ülkenin Donbass bölgesinde olanlardan "derin endişe duyduğunu" söyleyerek Putin'e yönelik yoğun baskı dalgasının devam etmesi çağrısında bulundu.

(Aylin Albayrak-İHA)

Son dakika haberleri! Johnson: Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir
Son dakika haberleri! Johnson: Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir

YORUMLAR
500
Johnson: 'Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir' Johnson: 'Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir' Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak İngiltere, Kiev Büyükelçiliğini gelecek hafta yeniden açacak İngiltere, Kiev Büyükelçiliğini gelecek hafta yeniden açacak

Vladimir Putin, Boris Johnson, England, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Johnson: 'Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir' - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Johnson: "Ukrayna'daki savaş 2023 yılının sonuna kadar sürebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement