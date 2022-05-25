SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti - Son Dakika
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SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti

25.05.2022 22:12

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul ettiANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti

ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines Euroleague şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. (DHA)

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Anadolu Efes, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes takımını kabul etti - Son Dakika


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