Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası içinde Saracchi'den gelen topu kaleci Okan sektirdi. Okan kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkardı. Topu önünde bulan Robinho'nun sert şutunda meşin yuvarlağı Okan kornere çeldi.

18. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Feghouli'nin vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Saracchi'nin sert şutunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Saracchi'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

49. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

51. dakikada sol kanatta Clichy'nin açtığı ortada topa gelişine vuran Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan'ın ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sağ tarafta verdiği pasta Linnes'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin vuruşunda top Okan'dan sekerek Demba Ba'nın önünde kaldı. Demba Ba'nın zayıf vuruşunda meşin yuvarlak tekrar Crivelli'nin önünde kalırken savunma meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı.

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Emre Akbaba meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-1

84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Onyekuru'nun şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın yerden şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, İrfan Can xx (Gökhan dk. 89 ?), Mahmut xx (Mehmet Topal dk. 83 ?), Visca xxx, Aleksic xxx (Berkay dk. 83 ?), Robinho xx (Demba Ba dk. 46 xx), Crivelli xx (Guldbrandsen dk. 89 ?)

Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Elia

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Okan xx, Linnes xx (Şener dk. 79 x), Lemina xx (Emin dk. 53 xx), Donk xxx, Saracchi xx, Seri xx, Ömer xx (Taylan dk. 79 xx), Emre Akbaba xxx, Belhanda xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx

Yedekler: Berk, Selçuk, Jimmy Durmaz, Yunus, Sekidika

Teknik Sorumlu: Fatih Terim

Goller: Aleksic (dk. 51) (Başakşehir), Emre (dk. 68) (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Visca (dk. 85) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut, İrfan, Crivelli, Gulbrandsen (Başakşehir)

(İHA)

Galatasaray, Başakşehir, Demba Ba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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