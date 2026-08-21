Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi - Son Dakika
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Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

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İstanbul’un turistik bölgelerinde, tramvay araçları ve duraklarında özellikle yabancı turistleri hedef alarak "sıkıştırma" ve "perdeleme" yöntemiyle yankesicilik yapan organize hırsızlık yapılanması deşifre edildi. 18 mayıstan bu yana yürütülen projeli çalışmalar sonucunda çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgüt yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturmaya dair tüm ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul’un turistik bölgelerinde, tramvay araçları ve duraklarında özellikle yabancı turistleri hedef alarak "sıkıştırma" ve "perdeleme" yöntemiyle yankesicilik yapan organize hırsızlık yapılanması deşifre edildi.

Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

3 AYLIK PROJELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/92000 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yürütülen projeli çalışmalar sonucunda çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgüt yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen delil ve tespitlere göre şüphelilerin; Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerindeki tramvay araçları, duraklar ve turist yoğunluğunun bulunduğu alanlarda ilçe ve durak liderlerinin talimat ve gözetiminde görev dağılımı yaparak hareket ettikleri belirlendi.

Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

"SIKIŞTIRMA" VE "PERDELEME" YÖNTEMİNİ KULLANDILAR

Şüphelilerin özellikle; Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü tramvay durakları, yoğun yaya geçitleri başta olmak üzere kalabalık bölgelerde 3-6 kişilik gruplar halinde organize hareket ettikleri; yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek “sıkıştırma” ve “perdeleme” yöntemleriyle yankesicilik yaptıkları tespit edildi.

LİDER VE YARDIMCILARININ EYLEMLERDEKİ GÖREVLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, örgüt içerisindeki ilçe ve durak liderleri ile yardımcılarının hırsızlık eylemleri sırasında diğer şüphelileri yönlendirdiği; mağdurların tepki göstermesi durumunda örgüt üyelerine koruma sağladıkları ve polis ekiplerine teslim edilmelerini engellemek amacıyla şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu şekilde yapılanmanın süreklilik içerisinde ve görev paylaşımına dayalı olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir.

Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

GÜNDE YAKLAŞIK 10 HIRSIZLIK, 400 BİN TL SUÇ GELİRİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemine karıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda örgütün bir gün içerisinde yaklaşık 10 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği ve mağdurlardan günlük yaklaşık 400 bin TL suç geliri elde ettiği değerlendirildi.

35 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suç örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 21 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul genelinde belirlenen 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

Operasyon ve soruşturma kapsamındaki adli işlemler devam ediyor.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında örgüt içerisindeki konumları itibarıyla haklarında işlem yürütülen şüpheliler şöyle:

Örgüt liderleri:

Yunus Gezer – Örgüt Lideri

Savaş Can – Örgüt Lideri

İsmail Balık – Örgüt Lideri

Örgüt lider yardımcıları:

Rami Hasan – Örgüt Lider Yardımcısı

Mahmut Bavuk – Örgüt Lider Yardımcısı

Emrah Arslanhan – Örgüt Lider Yardımcısı

Osman Balık – Örgüt Lider Yardımcısı

Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

Örgüt üyesi oldukları değerlendirilen şüpheliler:

Suphiye Hasan

Lemiz Şakir Muhammed

Leyla Süleyman

Selva Muhammed – Tutuklu

Suzan Kadır

Adli Süreçteki Çocuk Gazel Hasan

Adli Süreçteki Çocuk Rahaf Hasan

Buşra Muhammed

Suad Al Hasan

Zahra Suleyman

Leyla Hasan – Tutuklu

Suna Avcı

Selma Avcı

Zehra Avcı

Iman Elhasan

Aya Elhasan

Bedur Hasan

Rukiye Avcı

Dıma Alhasan

Nuh Elmuhammed – Tutuklu

Esmahan El Abid El Meci

Besma Muhammed

Fadıl Hasan

Adli Süreçteki Çocuk Sajeda Suleiman

Nermin Hasan – Tutuklu

4 ŞÜPHELİ BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 3’ü örgüt lideri, 4’ü örgüt lider yardımcısı olmak üzere toplam 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisindeki konumları ve hırsızlık eylemleriyle bağlantıları inceleniyor. Şüphelilerden 4’ünün başka suçlar kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; örgütün tüm faaliyetlerinin, henüz tespit edilemeyen diğer hırsızlık eylemlerinin, varsa başka mağdurların, örgüt içerisindeki görev dağılımının ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.

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Son Dakika İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi - Son Dakika

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