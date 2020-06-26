ÜMRANİYE'DE MASKE DENETİMİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye'de polis ekipleri tarafından maske denetimi yapıldı. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görülürken, takmayan 3 kişiye cezai işlem uygulandı. Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı. Ümraniye'de polis ekipleri maske kontrolü yaptı. Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan trafiğe kapalı Alemdağ Caddesi'nde vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak kurallara uyduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise çenelerinde bulunan maskeleri polis denetimini gördüğü anda doğru şekilde taktı. Polis ekipleri denetimler sırasında yanında maskesi olmayan 3 kişiyi durdurdu ve cezai işlem uyguladı. Maskesi olmadığı ceza kesilen bir vatandaş, "Acil bir durumum vardı. O yüzden çocuğum için dışarı çıktım" dedi.