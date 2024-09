İstanbul Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür Sanat

İstanbul Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersoy, "İstanbul, 2024 yılının 13. durağı ancak bu eşsiz kültür-sanat yolculuğunun başladığı yer olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Bütün bu zenginliği bir kez daha kültür ve sanatın bin bir rengiyle bezeyip gözler önüne sereceğiz. Dokuz günlük festival için bu yıl 110'dan fazla etkinlik alanı belirledik. Yarın itibarıyla da sahnelerimiz ve salonlarımız adeta yıldız yağmuruna tutulacaklar" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali bugün başladı. 28 Eylül- 0 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve şehrin dört bir yanına yayılacak olan festival; sergi, konser, söyleşi, opera ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Picasso'dan da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserlerinin bir araya geldiği festival Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu, Nadir Alpaslan, Gökhan Yazgı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve çok sayıda davetli katıldı.

'DÜNYANIN EN ÖZEL MEDENİYET MİRASLARINI BARINDIRIYOR'

Basın toplantısında konuşan Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul, 2024 yılının 13. durağı, bu eşsiz kültür-sanat yolculuğunun başladığı yer olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Türk-İslam medeniyetinin payitahtı ve dünya tarihinin muhtemeldir ki en gözde kenti olarak muazzam bir geçmişi, dünyanın en özel medeniyet miraslarını barındırıyor. Bütün bu zenginliği bir kez daha kültür ve sanatın bin bir rengiyle bezeyip gözler önüne sereceğiz. 28 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek dokuz günlük festival için bu yıl 110'dan fazla etkinlik alanı belirledik. Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezine uzanan normal güzergahımızın dışına da çıkacağız. Zira İstanbul bunu talep ediyor, bu talebe karşılık vereceğiz. Belirlediğimiz bu noktalarda gerçekleştireceğimiz etkinlik sayısı ise bu yıl 500'ü geçecek" diye konuştu.

'YARIN İTİBARIYLA SALONLARIMIZ ADETA YILDIZ YAĞMURUNA TUTULACAKLAR'

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının eşsiz performanslarıyla sahneleyecekleri Carmina Burana temsili ile festivalinin galasının yapılacağını aktaran Ersoy, "Yarın itibarıyla da sahnelerimiz ve salonlarımız adeta yıldız yağmuruna tutulacaklar. Galataport Saat Kulesi Meydanı ve Ümraniye Millet Bahçesi'ne sahne kurduk. Galataport sahnesinde Gazapizm, Madrigal, Homeland Serkan Çağrı- Tuluğ Tırpan, Simge, Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut, Can Bonomo, Norm Ender ve Lvbel C5; Ümraniye Millet Bahçesi'nde ise Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Simge, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar ve Alişan müzikseverlerle buluşacaklar. 240 yıllık tarihi ile adeta bir sanat simgesi olan Mariinsky Orkestrası, her konseri ayrı bir şölene dönüşen Deutsches Symphonıe Orchester Berlin ve İran'dan dünyaya ulaşan etkileyici sesi ile Alireza Ghorbani konserleri Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sebastiao Salgado Genesis, Leonardo da Vinci -Rönesans Dehası, Frida Kahlo'nun Günlükleri, Warhol'un Dünyası- Pop Art'ın İkonu, Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso, Refik Anadol 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu' ve Bay Sinema Türker İnanoğlu sergileri başta olmak üzere fotoğraftan dijital sanata, resim ve heykelden geleneksel sanatlara eşsiz formların ve dev isimlerin geçit törenine şahit olacağız" dedi.

'BEYAZ PERDE TUTKUNLARINI AĞIRLAYACAĞIZ'

Mehmet Nuri Ersoy, "6. Dostluk Kısa Film Festivali, Sinema ve Yapay Zeka söyleşisi, SinemAnadolu Film Günleri Söyleşileri ve Film Gösterimleri gibi etkinliklerimizle beyaz perde tutkunlarını ağırlayacağız. Uluslararası İstanbul Şiir Gecesi, Sultan Bestekarlar Dinletisi, 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, Hayal Gücünün Buluşması: Mark Janssen ve Özge Lokmanhekim ile Söyleşi, Minyatüre Alternatif Yaklaşım Paneli ve Söyleşisi gibi etkinliklerimiz ise bilgi ve deneyimin aktarıldığı çok önemli buluşmalardan sadece birkaçı. ve elbette çocuk köyümüzde kültür ve sanatın geleceği olan çocuklarımızı ağırlayacağız. Farklı etkinlik ve atölyeler aracılığıyla bu önemli değerlerle tanışmalarını; dinleyerek, seyrederek ve deneyerek tecrübe edinmelerini sağlayacağız. İfade ettiğim gibi 500'ü aşkın etkinlik olacak. İlgi ve beğeni alanlarına yönelik olarak kendilerine festival programı oluşturmak isteyen vatandaşlarımız, bütün etkinlik ayrıntılarına 'kulturyolufestivali.com' adresinden ulaşabilirler" şeklinde konuştu.

'FESTİVAL DURAKLARIMIZ OLAN BÜTÜN ŞEHİRLERİMİZ BU FESTİVALİN GETİRİLERİNİ GÖRÜYORLAR'

Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul'un 12 milyon 270 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Tüm yılların ilk sekiz aylarına bakıldığında en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor. Bu rakamla aynı zamanda 2023'e kıyasla yüzde 7'ye yakın bir artış yakalamış durumdayız. Sadece Ağustos ayında İstanbul'da ağırladığımız yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 802 bini aşmıştır. Bu yükselişte İstanbul Havalimanı ve Galataport oldukça önemli bir yere sahip. İstanbul Havalimanı; kapasitesi, teknolojik ve modern altyapısı ile kelimenin tam anlamıyla dünyadan İstanbul'a ve İstanbul'dan dünyaya açılan bir kapı konumundadır. Bu tartışmasız gerçeğin yanında, sevindirici olan bir diğer gelişme ise Ağustos ayında deniz yoluyla İstanbul'a gelen misafirlerimizin sayısında neredeyse yüzde 44'lük bir artış yaşanmış olmasıdır. Son 22 yılda konaklama, tesis sayısı 21, yatak kapasitesi sayısı 11 kattan fazla artış göstermiş bir şehir var karşımızda. Bunlar doğru projelerin yine doğru şekilde uygulanmasının bir sonucudur. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu anlamda hayata geçirilmiş güncel projelerden biridir. Etkisini görüyoruz ve daha fazlasını da göreceğiz. Sadece İstanbul'da değil elbette. Festival duraklarımız olan bütün şehirlerimiz kendi özgün değer ve zenginlikleri ölçüsünde bu festivalin getirilerini görüyorlar, yaşıyorlar. Aldığımız istekler ve farklı şehirlerimizden gelen sitemlerin arkasında bu başarı hikayesinin bir parçası olma ve böylesi muazzam bir organizasyonun sunabileceklerinden faydalanma isteği yatmaktadır."

'2025 TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 20 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

2025 yılı için yapmış oldukları hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirten Ersoy, "Önümüzdeki yıl festival rotamıza ekleyeceğimiz dört yeni şehrimizin adlarını da buradan açıklamak istiyorum. 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yılki rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de festival takvimimizde yerini alacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şüphesiz bu şehirlerimiz, muazzam tarih ve kültürleriyle festivalimize yeni değerler, zenginlikler katacaktır. Amacımız şehir sayımızı artırarak, özellikle uluslararası alanda ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını bütünüyle ortaya koyacağımız muazzam bir sahne oluşturmak. Geldiğimiz nokta bu hedefe ulaşma potansiyelimizin ne denli büyük, önümüzün ne denli açık olduğunun kanıtıdır. Kazanımlarımızı koruyacak, yeni başarı hikayeleriyle yarınlarımızı da ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PICASSO'DAN DA VINCI'YE, SANAT TARİHİNİN EN ÖNEMLİ RESSAMLARININ ESERLERİ İSTANBUL'DA

Basın toplantısının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılan sergi ve sanat merkezlerini ziyaret etti. İlk olarak da Vinci Sergisi'nin açılışına katılan Mehmet Nuri Ersoy daha sonra Lale Vakfı'nda, 'Leonardo da Vinci- Rönesans Dehası' sergisini ziyaret etti. Bakan Ersoy'a İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan tarafından hediye takdim edildi. Ersoy daha sonra Grand Pera'daki Frida Kahlo 'The Life of An Icon' sergisini gezdi. Bakan Ersoy'un bu programın ardından Bay Sinema Türker İnanoğlu Sergisi, Genesis-Sebastiao Salgado Sergisi, İstanbul Kültür Yolu Galası ve Carmina Burana temsiline katılması bekleniyor.

100'DAN FAZLA MEKANDA 500'DEN FAZLA ETKİNLİK

Dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan İstanbul'da festival süresince konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatla buluşacak. Tüm şehriye yayılacak festivalde 100'dan fazla mekanda 500'den fazla etkinlik düzenlenecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin önde gelen kültür-sanat mekanları, müze ve ören yerleri, tarihi mekanların ve özel müzelerin birçoğu birbirinden önemli yerli ve yabancı sanatçıların sergi, konser ve temsillerine ev sahipliği yapacak.