Japon Prensesi Şanlıurfa\'da

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Prenses Mikasa, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Dün akşam saatlerinde tarifeli uçakla Şanlıurfa'ya gelen Prenses Mikasa, havaalanında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından şehir merkezinde bulunan bir otele geçen Mikasa, burada dinlenerek bugünkü programına hazırlandı.

BALIKLIGÖL'E HAYRAN KALDI

Ziyaretlerinin ilk sabahında Balıklıgöl Platosunu gezen Prenses Mikasa, bölgenin mistik atmosferinden oldukça etkilendi. Balıklara yem atan Mikasa, Balıklıgöl'ün manevi dokusu ve doğal güzellikleri karşısında duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Prenses Mikasa'nın Balıklıgöl ziyareti sırasında güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu.