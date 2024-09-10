Marmaris\'teki evi kaçak mı? Şahan Gökbakar ilk kez konuştu

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Şahan Gökbakar'ın yıllar önce Marmaris Delikyol'da aldığı tek katlı evi ve iskelesinin kaçak olduğunu ileri sürüldü. Marmaris Belediyesi'nin inceleme yapılması için ekip gönderdiği ev in bahçe kapısının kilitli olması ve tel örgülerle çevrili olmasından dolayı çalışma yapılamadı. Evinden dolayı gündemden düşmeyen Şahan Gökbakar ise sessizliğini bozdu.

"FATİH ALTAYLI HAKKIMDA İLERİ GERİ KONUŞUNCA DAYANAMADIM"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Şahan haksız. Bu Türk Milleti'nin en muhalifi bile emlak söz konusu olduğu zaman birden bire gözünü rant bürüyor. Sen aileni büyüttükçe biz de senin arazini büyütmeni izlemek zorunda değiliz" sözlerine sinirlenen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yayınladığı uzun videoda şu ifadeleri kullandı: "Birkaç gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Artık hukuki süreç mi etkilenmeye çalışıldı bilmiyorum ama. Fatih Altaylı'nın hakkımda ileri geri konuştuğunu görünce dayanamadım. Ben kendisinden daha ciddi bir gazetecilik yapmasını beklerdim. Beni telefonla arayıp sorabilirdi mesela. Ama yapmadı böyle bir şey. Yine de bir vesile oldu benim videoyu çekmeme."

"80 METREKARE BİR KÖY EVİM VE İSKELESİ VAR"

"Öncelikle bu ve bu haberi alıp kullanan herkesin kullandığı bu fotoğraf, bu ev, bu inşaat bana ait değil. Arkada görünen bu ev de bana ait değil. Bunlar iki yan parselimizdeki komşumuzun evi. İnşaat da komşumuzun ev de komşumuzun. Bana ait değil. Benim evim iki yan parselde tek katlı 80 metrekare bir köy evi. Orada zaten fiziken orada. Bunlar algı ve propaganda olarak yapılıyor. Üşenmeyip gidip çekseydiniz bari. Resimlerde gösterildiği gibi iki katlı evim yok."

"EVİ ALDIĞIMDA YAPI KAYDI VARDI, TÜM SORGULARI TEMİZDİ"

Ben 2020 yılında hali hazırda olan evi ve iskeleyi satın aldım. 2020 yılında bir emlak sitesinden ilandan evi buldum ev sahibi ile iletişime geçtim ev sahibi yapı kayıt belgeli evi ve iskeleyi satıyordu ben de 'yapı kayıtlı' diye düşünerek o zaman güven uyandırmıştı devletin verdiği bir belge var sonuçta ve gerekli incelemeleri yaparak belediyede sorgulamasını yaptım tapuya gittim her şey tertemiz ve almayı düşündüm. Burası ufak araba ile ulaşım olmayan kafa dinleyeceğimiz bir yer diye aldım. Malikane diye bir derdim olsaydı, Allah'a şükür imkanım var dünyanın her yerinde denize sıfır malikane alabilirim ben. Böyle bir imkanım var. Niye gideyim de Marmaris'te çam ağacı kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım. Bunu yapabilmek için ya su katılmamış geri zekalı ya da birilerine güveniyor olması gerek. Ben de öyle bir insan değilim, böyle bir topa niye gireyim? Kafayı yediniz. Herhangi bir eklenti inşaat falan yapmadık. Girin Google'dan bakın, ben almadan 7 sene öncesine de bakın. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaşlar?"

"YANGINLARDAN SONRA YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLDİ"

"2021 yılında yangınlar çıktı her şey değişti. 2022 yılında bir anda yapı kayıt belgesi iptal oldu. Sit alanı diyerek şerk düşüldü. Üzerine bu ev yıkılsın diye yazı asıldı, biz de dava açtık. Hukuki süreç devam ediyor. Durum bu, bu kadar net ve gerçek. Göstermeye çalıştığınız kişi ben değilim, öyle biri değilim. Yaptığınız kötülük beni etkilemez."

"BENİMN EVİM TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZÜYORSA HEMEN YIKALIM"

"Bakın Türkiye'de inanılmaz sit alanları talan ediliyor. Cennet koylarda siteler yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde kaçak varken 85 bin metrekarelik köy evi ve iskele bütün sorunlarımızı çözüyorsa hemen yıkalım kardeşim. Ama o iskele orada olmasaydı yangınlara bu kadar hızlı müdahale edilmezdi. Donanmasından itfaiyesine kadar herkes o iskeleyi kullandı. Bir işe yaradı yani o iskele. Toplumsal bir linç oluşacaksa, sosyal sorumluluk projesi olarak görülecekse ilk balyozu da biz vuralım ya. Elimizle yıkalım ya ama kanunlar tek bir kişiye işlemeyecek. Türkiye'deki iskansız, imarsız evler yıkılacaksa beklemeyelim kararı yıkalım."

"Ayıp oluyor ya ayıp. Yargı ne kadar verecekse saygı duyacağız. Ne gerekiyorsa da yapılacak merak etmeyin. Benim iskeleye, kaçak göcek şeylere ihtiyacım yok. Benim de ailemin de. Sevgiler."