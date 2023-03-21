Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.
2. Sayfa'da yer alan habere göre, Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak. Ramazan Bayramı'nın ki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak. Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.
1 milyon TL
2,5 milyon TL
2 milyon TL
700 bin TL
1,6 milyon TL
1 milyon TL
600 bin TL
2 milyon TL
600 bin TL
Son Dakika › Magazin › Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu! Birinci sırada Hadise var - Son Dakika