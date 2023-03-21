Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu! Birinci sırada Hadise var

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.

TEK KONSERDEN 2,5 MİLYON TL KAZANACAK

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak. Ramazan Bayramı'nın ki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak. Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı'nda kazanacağı ücretler...

ÖZCAN DENİZ

1 milyon TL

BÜLENT ERSOY

2,5 milyon TL

YILDIZ TİLBE

2 milyon TL

KORAY AVCI

700 bin TL

SİBEL CAN

1,6 milyon TL

MURAT BOZ

1 milyon TL

MELEK MOSSO

600 bin TL

AJDA PEKKAN

2 milyon TL

SILA

600 bin TL