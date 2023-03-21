Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu! Birinci sırada Hadise var - Son Dakika
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Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu! Birinci sırada Hadise var

21.03.2023 14:15

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Bayramda tek gece için sahneye çıkacak olan Hadise 2,5 milyon TL'lik ücretle listenin tepesinde kendisine yer bulurken, 2 mekanda sahneye çıkacak olan Gülşen ve Ebru Gündeş de 3 milyon TL kazanacak.

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.

TEK KONSERDEN 2,5 MİLYON TL KAZANACAK

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak. Ramazan Bayramı'nın ki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak. Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı'nda kazanacağı ücretler...

ÖZCAN DENİZ

1 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

BÜLENT ERSOY

2,5 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

YILDIZ TİLBE

2 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

KORAY AVCI

700 bin TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

SİBEL CAN

1,6 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

MURAT BOZ

1 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

MELEK MOSSO

600 bin TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

AJDA PEKKAN

2 milyon TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var

SILA

600 bin TL

Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Listenin başında Hadise var
YORUMLAR (5)
  • DertLiiii: ALLAH sonumuzu hayır etsin sonuçta bu ramazan bayramı ibadetle geçer konser ler ne alaka ben onu anlamadım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hızır Ekşi: Ramazani çok hakkettiler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: BU REZİLLİK BİZE YETER RAMAZAN DİYORLAR DANS YARIŞMASI DEGİL Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu! Birinci sırada Hadise var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu! Birinci sırada Hadise var - Son Dakika
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