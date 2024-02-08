ABD, İsrail\'in Refah\'a operasyonunu desteklemeyeceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin yerinden edilmiş bir milyondan fazla sivil için "ciddi bir planlama yapılmadan" Refah'a yapılacak bir İsrail operasyonunu desteklemeyeceğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ınher biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddederek yeni bir katliam için hazırlıklara başladı. Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdi.
Netanyahu'nun ABD'den beklediği destek ise bu sefer gelmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona yönelik açıklamalarda bulundu. Patel, ABD'nin yerinden edilmiş bir milyondan fazla sivil için "ciddi bir planlama yapılmadan" Refah'a yapılacak bir İsrail askeri operasyonunu desteklemeyeceğini söyledi.
Patel, "1 milyon insanın barındığı bir bölgede plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" ifadelerini kullanarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'de yaptığı son ziyarette İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bunu açıkça ifade ettiğini söyledi.
Refah'taki 1 milyondan fazla insanın Gazze'nin kuzeyine dönemeyecekleri ve güneyde devam eden askeri harekat göz önüne alındığında nereye gidebilecekleri sorusuna Patel, "Bunlar İsraillilerin yanıtlaması gerektiğine inandığımız meşru sorulardır" dedi.
Patel, Refah'ta böyle bir operasyon için ciddi bir planlama yapıldığına dair henüz bir kanıt görmediklerini de açıkladı. Öte yandan Netanyahu dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusuna Han Yunus'tan sonra Refah'a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini açıklamıştı.
Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemişti. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürmüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetmişti.
Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.
Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmasının ardından burasının nasıl idare edileceği sorulan Netanyahu, Hamas'ın "bir kısmı değil bütünüyle ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail ordusu ve güvenlik güçleriyle Gazze'nin sonsuza kadar silahsızlandırıldığından emin olacaklarını" ileri sürdü.
Netanyahu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Bayındırlık ve Yardım Ajansı'nın (UNRWA) misyonunun sonlandırılması için süreci başlattıklarını ve Blinken'ı bu konuda bilgilendirdiğini kaydetti.
"Kesin zaferle" neyi kastettiği sorulan Netanyahu, Hamas'ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaya yaklaştıklarını, "Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde yeniden hakimiyet sağladığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını" dile getirdi.
Netanyahu, Gazze'ye gönderilen insani yardımların artırılması emrini kendisinin vermediğini savunarak, "sağlanan asgari insani yardımın savaşa devam etmek için gerekli olduğunu " ifade etti.
Hamas ile karşılıklı esir takasında "herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını" vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın bahsettiği esirlerin serbest bırakılması konusunda bir vaatleri olmadığını, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.
Netanyahu, Gazze'de yönetimi üstlenecek Hamas veya başka yapılara yakın olmayan sivil bir yönetim üzerinde çalıştıklarını ancak bunun için önce Hamas'ın "Gazze'deki askeri hakimiyetini bitirmeyi hedeflediklerini" sözlerine ekledi.
İngiliz haber ajansı Reuters, Hamas'ın Katarlı ve Mısırlı arabulucular tarafından gönderilen teklife cevap niteliğindeki önerisine dair taslak belgeye ulaştı. Reuters'ın haberine göre Hamas, her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi.
Bu süre zarfında Gazze'deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilecek, cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Müzakerelere yakın bir kaynak, Hamas'ın karşı önerisinin "başlangıçta kalıcı bir ateşkes garantisi gerektirmediğini, ancak son rehineler serbest bırakılmadan önce" ateşkes sırasında savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılması" gerektiğini söyledi.
Belgeye göre ilk 45 günlük aşamada İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak. İsrail ayrıca ilk aşamada askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çekecek.
İkinci aşamanın uygulanması ise taraflar "karşılıklı askeri operasyonlara son verilmesi ve tam sükunete dönülmesi için gerekenler konusunda dolaylı görüşmeler" sonuçlanıncaya kadar başlamayacak. İkinci aşama, geriye kalan erkek rehinelerin serbest bırakılmasını ve "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinin sınırlarının dışına çekilmesini" içerecek.
Üçüncü aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Ateşkes aynı zamanda açlıkla karşı karşıya olan ve temel malzeme sıkıntısı çeken Gazze'deki çaresiz sivillere gıda ve diğer yardım akışının da artırılmasını içerecek.
Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar" askerlerini Gazze'den çekmeyeceğini belirten İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
Son Dakika › Politika › ABD, İsrail'in Refah'a operasyonunu desteklemeyeceğini açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?