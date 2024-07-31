Bakan Ersoy: Bu sene turizmde hedef rakamımız 60 milyon ziyaretçi

Politika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , 2024 yılı ilk 6 aylık verileri ve turizmdeki yeni hedefleri açıklamak üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde ( AKM ) basın toplantısı düzenledi. Bakan Ersoy, "2023'te rekor bir ziyaretçi elde ederek 56 milyon 694 bin sayısına çıktık. Bu seneki hedef rakamımız ise 60 milyon ziyaretçi" dedi. Ayrıca Bakan Ersoy, restorasyonu tamamlanan Kariye Camii'nin ise 19 Ağustos itibariyle 20 avro giriş ücretiyle hizmete açılacağını belirtti. Camii, cuma günleri ibadete, diğer günler ise hem ziyarete hem ibadete açık olacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini ve turizmdeki yeni hedefleri açıkladı. Bakan Ersoy, bu sene ilk 6 ayda 26 milyon 137 bin ziyaretçi rakamıyla rekor bir seviyeye ulaşmış olduklarını belirtti.

Bakan Ersoy, 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen ve restorasyonu tamamlanan Kariye Camii'nin 19 Ağustos itibarıyla ücretli olarak hizmete girmesiyle ilgili detayları da aktardı. Bakan Ersoy, Kariye Camii'nin 19 Ağustos itibariyle 20 avro giriş ücretiyle turistik ziyaretler için hizmete açılacağını belirtti. Camii, cuma günleri ibadete, diğer günler ise hem ziyarete hem de ibadete açık olacak.

"HEDEF RAKAMIMIZ İSE 60 MİLYON ZİYARETÇİ"

Bakan Ersoy, "Pandemi öncesinde 21 milyon 152 bin olan rekor sayısı 2019'un, pandemi sırasında aşağı inmişti biliyorsunuz. Sonra tekrar pandemi sonrası yükselişe geçti. Sırasıyla 19,5 milyon, sonrasında yaklaşık 23 milyon ve bu sene de ilk 6 ayda 26 milyon 137 bin rakamıyla rekor bir seviyeye ulaşmış oldu. Yani yüzde 13,9'luk bir artıştan bahsediyoruz. Pandemi öncesine kıyasladığımızda yüzde 23,6'lık bir ziyaretçi sayısı artışı görüyoruz. Yıl sonu karşılaştırmaları olarak baktığımızda ise pandemi öncesi 51 milyon 747 bin sayısına gelmiştik. 2022'de Türkiye, pandemiden en hızlı çıkmaya başlayan ülke olmuştu. 2023'te ise rekor bir ziyaretçi elde ederek 56 milyon 694 bin sayısına çıktı. Bu seneki hedef rakamımız ise 60 milyon ziyaretçi. Yıl sonu beklentisi artışımız yüzde 5.8. İlk 6 aylık artışa baktığımız zaman yüzde 13,8. Yıl sonu hedefleriyle uyumlu bir şekilde büyüme hızına devam ediyoruz" dedi.

"TURNUVALARIN AVRUPA'DA OLUŞU TURİZMİ ETKİLEDİ"

Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de turizme etki ettiğine vurgu yapan Ersoy, "Hedeflerimizden biri de; ziyaretçileri sezona 12 ay yaymaktı. Aslında sezon dışı kabul edilebilecek rakamlardaki, artış oranı, yıl ortalamasının üzerinde gerçekleşiyor, tam da hedeflediğimiz gibi. Sezonu düşük aylar dediğimiz döneme de yaymayı stratejimizle paralel olarak geliştirdiğimizi görüyoruz. Ay bazındaki rakamlara da baktığınız zaman 2023-2024 karşılaştırmalarına baktığımızda Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında ciddi bir artış var yolcu sayılarında. Haziran ayında bir azalma görüyorsunuz. Artış oranında bir yavaşlama görüyorsunuz. Bu artış oranındaki yavaşlama Temmuz-Ağustos aylarında da devam edecek.

Neyin etkisiyle oluyor bu; biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası vardı bu sene. 14 Haziran- 14 Temmuz arasında Almanya'da Avrupa Şampiyonası vardı. O bitti hemen akabinde, 24 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa Yaz Olimpiyatları başladı. Bunun da etkisiyle, bu iki önemli uluslararası turnuvanın etkisiyle, bu turnuvaların da Avrupa'da gerçekleşiyor olmasının etkisiyle Haziran ayındaki yavaşlamanın Temmuz ve Ağustosta da devam ettiğini göreceğiz. Yani artış oranları devam edecek, daha yavaş bir oranda artış oranları devam edecek. Eylül itibarıyla yani bu turnuvaların etkisinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte tekrar artış oranlarında yükselme göreceğiz. Ekim-Kasım ve Aralık rakamları ile birlikte yılsonu hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ortalama yüzde 6'lık bir artış oranına yakalayacağımızı hatta belki geçebileceğimizi şu anki rakamlar gösterebilmekte" ifadelerini kullandı.

"YUNAN ADALARI'NIN TÜRKLERE DAHA RAHAT VİZE VERMESİ DE ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR"

Türk ziyaretçilerin konaklama sürelerine değinen Bakan Ersoy, "Burada özellikle bir şey daha belirtmek istiyorum. Basında da çok yer aldı Çeşme ve Bodrum içeriğindeki doluluk oranlarıyla ilgili. Buradaki önemli konu gündeme geliyor her seferinde sadece bu turnuvaların olması değil veya işte tabii ki Yunan Adaları'nın Türklere daha rahat vize veriyor olması etkili olmuş olabilir. Tabii ki Türk ziyaretçilerin geçen seneye oranla daha kısa süreli konaklıyor olması buradaki doluluklara etki etmiş olabilir. Ama burada konunun esasına özüne bakmamız gerekirse; bunun özü aslında Çeşme ve Bodrum bölgelerinin sezonun kısa olması, yani 2-3 ayla sınırlı olması, sezonun 12 aya yayılamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazara endeksli bir sektör olmuşmuş olması. 2018'de biz göreve başladıktan sonra belki hatırlarsınız ilk hayata geçirmek için oluşturduğumuz proje, Ege Turizm Merkezleri Çeşme Projesi'ydi. Ama maalesef projeye siyasi ve yerel yönetimler siyasi yaklaştılar ki biz her seferinde lütfen bu projeye siyasi yaklaşmayın bölgeye ihtiyacı var diye uyarmamıza rağmen siyasi yaklaşıldı. Bir hukuki süreç başlatıldı projenin gelişim hızı yavaşlatıldı, önü tıkandı. Çok yavaş da olsa ilerliyor. Ama eğer bu süreç bu şekilde tıkanmasaydı 2018'e başladığımız süreç şu anda hayata geçmiş olacaktı ve biz bugün Çeşme ve Bodrum'la ilgili ilgili bir konuşma yapmak zorunda almayacaktık" şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ KONU KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA"

Rus turistlerin ziyaretçi sayısında başta yer aldığını belirten Bakan Ersoy, "Avrupa Şampiyonası etkisi burada da görülüyor. Geçen çeyrekte Almanya, birinci sıradaydı Rusya ikinci sıradaydı. Şimdi yer değiştirdiler. Rusya Federasyonu 2.7 milyon ziyaretçi ile birinci sırada, Almanya 2,5 milyon ziyaretçi sayısı ile ikinci sırada, Birleşik Krallık da 1,8 milyon ziyaretçi sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Ortalama kalış sürelerinde, 2019'da pandemi öncesinde 9,4'tü. Sonra normalizasyon başlıyor. 2022'de 11,5; 2023'te 11,1; 2024'te ilk 6 ayda 10,1 oluyor. Yıllık bazda baktığımız zaman da aşamalı bir şekilde aşağı doğru gittiğini görüyoruz. 2024 hedefimiz 9,7. İlk 6 aydaki gerçekleşmeye baktığımız zaman burada 10,1 ve 9,7'yi karşılaştırdığımızda muhtemelen 9,7 kalış hedefini üzerinde gerçekleşeceğini gösteriyor. En önemli konu kişi başı gecelik harcama, bizim en çok önemsediğimiz, vurguladığımız konu aslında bu. 2021 itibarıyla kovid sonrası tekrar normalleşme başlıyor, 75 dolara, 2022'de 95, 2023'te ilk 6 ayda 103 dolara çıkıyor. 2024'te de 109 dolar olarak açıklanıyor. Geçen seneye göre de artış var. 103 dolardan 109 dolara çıktığını burada görebiliyoruz. Yıl sonu hedefimizin 103 dolar olduğunu düşünürsek, hedefimizle uyumlu bir şekilde ilerlediğimizi görüyoruz. Turizm gelirinde baktığımız zaman; 1 ve 2'inci çeyrekte artışlar devam ediyor. İlk 6 ayda 23,7 milyar dolar gelir elde edilmiş. Türkiye'nin rekor bir gelir elde ettiğini gösteriyor. 3 ve 4'ünü çeyreklerde de bu rekor devam edecek. İnşallah 60 milyar dolar yılsonu hedefimizle uyumlu bir şekilde süreci götüreceğiz gibi gözüküyor" diye konuştu.

"3 BİN 203 TESİS, İŞ YERİ ÇALIŞMA RUHSATI OLMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ"

Turizm konutlarında belgeleme verilerine ilişkin detayları aktaran Ersoy, "Biraz da turizm tesisleri belgelendirme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz turizm konutları ile ilgili bir çalışma yapılmıştı. Yasa devreye girdi. Buradaki sonuçları şu an an itibarıyla sonuçları sizinle paylaşmak istiyoruz. Şu ana kadar 32 bin 904 konuta belge verildi. Bunların 29 bin 789'unun işlemlerinin tamamı tamamlandı, çalışır durumda. Belgeleme sürecinde 3 bin 115 konut var. Hepsi aldığı zaman yaklaşık 40 binin üzerinde konut turizm amaçlı hizmet verebilecek durumda gözüküyor. 3 bin 203 tesis, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı için iptal edildi" dedi.

Bakan Ersoy, verileri açıklamasının ardından Kültür Yolu Festivali etkinlikleri hakkında bilgi verdi.