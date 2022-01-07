Üye Girişi
Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu - Son Dakika

Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu

07.01.2022 13:57
Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONSİAD tarafından İstanbul'da düzenlenen 6.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONSİAD tarafından İstanbul'da düzenlenen 6. Konya Tanıtım Günleri'ne katılarak İstanbul'da yaşayan Konyalılarla bir araya geldi.

6. Konya Tanıtım Günleri'ne katılarak katılımcılara hitap eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "İstanbul'daki Konyalı hemşerilerimizin bugün buraya yoğun bir ilgi göstermesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu anlamda biz de hemşerilerimizle hasret giderdik, sohbet etme imkanı bulduk. Konyalılar olarak 3 buçuk milyonu aşan nüfusumuzla, dünyanın neresinde bulunursak bulunalım; her zaman bir olmayı, beraber olmayı, dev bir aile olmayı başardık. Bu dev aile; gittiği her yere medeniyetimizin tüm değerlerini ve güzelliklerini; ilmi, irfanı, kültürümüzü de götürmüştür" diye konuştu.

"Konya ile İstanbul arasında çok güzel bir köprü var"

İstanbul'un bugün 200 binin üzerinde Konyalıya ev sahipliği yaptığını kaydeden Bakan Kurum, "Dolayısıyla Konya ile İstanbul arasında çok güzel bir köprü var. Burada yaşayan hemşerilerimiz, İstanbul'un siyasetine, ekonomisine, kültürüne, sanatına ve ticaretine de yön veriyor. Konya bizim aşkımız, sevdamız, derdimiz, davamız. Hem geçmişimiz hem geleceğimiz. Bugün Konyamız; yatırımlarıyla, projeleriyle, Selçuklu'dan günümüze uzanan şehircilikteki tarihi birikimiyle tüm illerimize örnek olmakta, model olmaktadır. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırladığımız Konya'mıza gidecek milyonlarca misafirimizi, bambaşka bir Konya karşılayacak. Konyamızı Yeşil Kalkınma hedefimiz doğrultusunda; gastronomiden tarihe, kültürden sanayiye, turizmden tarımsal üretime kadar her alanda destekliyor, geliştiriyor; geçmişte olduğu gibi yine En Muhteşem Türk Şehri yapmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Konya'yı burada en iyi şekilde temsil edecek olan Konyalı belediyelerimizin stantlarını gezdik. Hepsi ayrı ayrı büyük bir özenle hazırlanmış. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan özel bir mekandayız. Bu mekanları hazırlamak için; sadece Konyalıların değil, İstanbul'da yaşayan her memleketten insanın tanıtım günleri yapabilmesi için belediye başkanı olduğundan beri İstanbul'u ilmek ilmek dokuyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve sonrasında İstanbul'u donatan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "Anadolu'nun kalbi olan, Selçuklu başkenti, aşkın diyarı Konya'nın gerçek anlamda tanıtımını artık daha üst lige çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Hazreti Mevlana'nın, Sadrettin Konevi'nin, bütün gönül insanlarının ve onların torunları olan üreten; sanayide, ticarette, inanç turizminde, 3 milyarı yakalayan ihracatında ve bu rakam bana yetmez diyen Konya'nın artık Yenikapı'dan çıkması lazım. Dubai'de yapalım, Londra'da yapalım, New York'ta yapalım, Uzak Doğu'da yapalım. Her yerde yapalım çünkü Konya'nın oralardan sesinin gür bir şekilde çağlaması lazım" dedi.

"Allah'ın izniyle Konya çok iyi günler görecek"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu'nun kadim başkentinden İstanbul'a selamlar getirdiklerini ifade etti. İstanbul'da yaşayan Konyalıların gözlerinin bir ucuyla mutlaka Konya'yı takip ettiğini, Konya'da olup bitenden haberdar olduklarını dile getiren Başkan Altay, "Hemşehrilerimiz Konya'nın güzelliklerinin bulundukları şehirde tanıtılması, yaşatılması için çok büyük gayret sarf ediyorlar. Açılan stantlarda çok büyük bir emek var. KONSİAD Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın her yerindeki Konyalılar için Konya'mızı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Konya çok iyi günler görecek bundan endişeniz olmasın. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki programın açılışında konuşan KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, Konya Tanıtım Günleri'nin düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkür etti.

Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Konya'dan ilçe belediye başkanları, KONSİAD üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konya'nın kültürünün, geleneklerinin ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 6'ncı Konya Tanıtım Günleri, 9 Ocak'a kadar Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam edecek. - KONYA

Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu
Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu
Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu

YORUMLAR
500

Murat Kurum, İstanbul, Altay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu - Son Dakika


"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar         
14:04
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Görüntüler savaş alanına dönen Kazakistan'dan! Askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu Görüntüler savaş alanına dönen Kazakistan'dan! Askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu         
12:08
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
13:12 Edirne'de yaşayan genç kadın her güne korkuyla uyanıyor
12:49 TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:20:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum ve Başkan Altay İstanbul'daki Konyalılarla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement