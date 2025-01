Bakan Yerlikaya: Bu kabine dönemimizde 1425 teröristi etkisiz hale getirdik

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 1425 teröristi etkisiz hale getirdik. 830 organize suç örgütünü çökerttik. 54 binden fazla zehir tacirini tutuklattık. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 116 bin azalttık. Hırsızlık bu yıl, geçen döneme nispetle yüzde 48,5 azaldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Kırklareli'de valiliği ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'yı Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya, ardından Vali Turan'dan brifing aldı. Bakan Yerlikaya, daha sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti kongresine katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, milletvekilleri, belediye başkanlarının katıldığı kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de kongrede yaptığı konuşma canlı olarak izletildi.

Kongrede konuşan Bakan Yerlikaya, Kırklareli'nde muhteşem bir heyecanı paylaştıklarını belirterek, "Hepimiz omuz omuzayız çünkü gayemiz bir bizim, derdimiz bir, sevincimiz bir. Bu salonda yaşanan bu büyük coşku, AK Parti'mizin her kongreden nasıl güçlenerek çıktığının da kanıtı. Bu coşkumuz, bu aşkımız, bu heyecanımız daim olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle biz, '14 Kasım 2001'de, o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık.' ve dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya, hep birlikte imza attık. Neydi o başarı? Kurulduktan 1 yıl sonra iktidara gelmemiz ve 22 yıldır girdiğimiz her seçimden güçlenerek çıkmamız. Milletin emaneti, o iktidar anahtarı hep AK Parti'mize oldu. Halkımızın teveccühü hamd olsun her daim 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, 'AK Parti' dedi. Çünkü AK Parti'miz; maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşün adıdır. Türkiye'nin gücüne güç katan, hayalleri gerçeğe dönüştüren dava hareketinin ta kendisidir. Umudun adıdır AK Parti, icraatın adıdır, geleceğin adıdır ve sevgili kardeşlerim, işte bu kutlu dava, sizlerin omuzlarında yükselmiştir, sizlerin omuzlarında yükselmeye de devam edecektir. Milletimizin bağrından doğan, bu büyük davanın neferleri olarak, ilk günkü inançla, ilk günkü azimle 'büyük ve güçlü Türkiye' ideali yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize, milletimizle birlikte, omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Çünkü ne diyoruz? Sadece sandıklarda kazanan değil, gönüllerde de galip gelen bir dava hareketidir AK Parti. Çelikten iradenin, bitmek bilmeyen sevdanın adıdır. AK Parti, istikrar demektir, AK Parti, huzur demektir, AK Parti güven demektir, AK Parti, demokrasi demektir" dedi.

'FARKLILIKLARI BİR ARADA YAŞATAN KARDEŞLİK DİYARIDIR'

Kırklareli'nin kardeşliğin, birliğin ve diriliğin timsali olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Kimse bu birliği, bu dirliği bozmaya cesaret edemez. Bizim vatanımız; Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin; bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. AK Partimiz; işte bu birlik ve beraberlikten aldığı güçle, Türkiye'nin her bir karışında izler bırakan, eserler ortaya koyan, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışan kalkınma hareketidir. Şöyle bir hatırlayalım, milletçe ne badireler atlattık, ne darbeler, ne muhtıralarla karşılaştık. 28 Şubat'ta temiz duygularla inancını yaşayan vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü baskı altına almaya çalıştılar. İşte tam o günlerde Türkiye'nin karanlık günlerine son verecek, bir lider çıktı; kimdi o? Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, milletin umudu oldu. Mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş oldu. Her adımda halkıyla birlikte yürüdü. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek, haksızlıklar karşısında dimdik durdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, mazlumların yanında, zalimlerim karşısında durduk, durmaya da devam ediyoruz. 8 Aralık'ta Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte gittiğimiz her yerde, bunu söylüyoruz. Çünkü 13 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki; 'Zalimlerin karşısında mazlumların yanında olmak suretiyle tarihte doğru yerde durduk. Güçlü haksızsa güçlünün karşısında, zayıf eğer haklıysa hep biz o masumun yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Buna Gazze şahittir, buna Şam, Halep, Hama şahittir. Buna Sednaya Hapishanesi'nde yıllarca işkencelere maruz kalan, kardeşlerimiz şahittir" diye konuştu.

'ESED KAÇTI VE KENDİSİ SIĞINMACI, MÜLTECİ OLDU'

Bakan Yerlikaya, "Bizim için sınırlar hiçbir zaman etrafı çitlerle çevrili, duvarlarla örülü, salt fiziki bir coğrafyadan ibaret olmadı" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüreğimizin sınırları, fiziksel sınırları hep aştı. Bizim sınırlarımız; insanlığın ortak paydasında, vicdanlarda şekillendi. Merhametle, adaletle, hoşgörüyle yol aldık. Nerede bir mazlum, nerede bir yardım eli bekleyen varsa orada hep Türkiye vardı. Suriyeli kardeşlerimiz, devrik Esed'in zulmünden kaçarken, kapılarımızı ve gönüllerimizi açtık. Bizi eleştirenler oldu. Ayrımcılık yapanlar, ırkçılık yapanlar oldu. Yabancı düşmanlığı yapanlar, ötekileştirenler oldu. Oy devşirmek için küçük hesaplar peşinde koştular. Sandılar ki, milletimizin binlerce yıllık değerlerini, kardeşlik ve dayanışma duygusunu yok edebilecekler. Sandılar ki, tarihi, dini ve kültürel bağlarımızı kolayca silip atabilecekler. Ama yanıldılar. Peki biz ne yaptık? Medeniyet değerlimizden asla taviz vermedik. Köklü medeniyetimizin mirasına sahip çıktık. Suriye'de yaşanan insanlık dramında, karşı karşıya kaldığımız insanlık sınavını hamdolsun başarıyla geçtik. Bugün Suriye'de rejim çöktü, Esed kaçtı ve kendisi sığınmacı, mülteci oldu. Suriyeli kardeşlerimiz artık özgürlüğüne kavuştu. Yıllarca süren vatan hasretleri son buldu. Gönüllü geri dönüşler hızla artıyor. Biz de komşumuzdaki gelişmeleri yakından takip ederek, Suriyeli kardeşlerimizin; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkelerine dönebilmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz."

'DÜNYA PAZARINDA LİDER KONUMA YÜKSELDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin hem Türkiye hem de tüm mazlum coğrafyalara cesaret vermeye ve umut olmaya devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, "Biz de dava arkadaşları olarak, onun yolundan ilerliyoruz. Hep birlikte, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. AK Parti olarak; Kırklareli'nin mert insanları gibi, milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Yaptığımız yatırımlarla kalkınmada dur durak bilmedik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda güçlü projelerle, Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisi yolunda gücümüze güç kattık. Savunma sanayimizde büyük atımlımlar yaptık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz İHA'larımızla, SİHA'larımızla, HÜRKUŞ'umuzla, dünya pazarında lider konuma yükseldik. Artık, kendi geleceğimizi kendimiz şekillendiriyor, hiç kimsenin ülkemizin yönünü, rotasını belirlemesine müsaade etmiyoruz. Şimdiye kadar aldığımız bütün kararlar ve uyguladığımız politikalarda bizden öncekiler gibi, 'Tek dişi kalmış canavarlar' ne der diye bakmadık. Her zaman 'milletimiz ne der' dedik ve milletimize, 'nasıl hesap veririz' dedik. Milletimizin onurunu, vakarını birinci önceliğimiz yaptık. Milletimizin çıkarlarını, haklarını politikalarımızın merkezine koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, 'Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasete başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNLERİNE GİRİYORUZ'

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduklarını belirterek, "Biz, aynı sofrada ekmeğini paylaşan, aynı toprağa emek veren, aynı göğe umutla bakan bir milletiz. Bu birlikteliği hiçbir güç bozamaz, hiçbir nifak tohumu bu toprağa tutunamaz. Türkiye Cumhuriyeti, herkesi kucaklayan, herkese eşit mesafede duran, her bir vatandaşını koruyan büyük bir çınardır. Kökleri geçmişin derinliklerinde, dalları geleceğin aydınlık ufuklarında uzanan bu çınar, hepimizin gölgesidir. ve biz, bu çınarın altında hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Adaletin, kardeşliğin ve barışın yılmaz savunucusu olarak, bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bunu yaparken de terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Bugün terör örgütlerinin inlerine giriyoruz, uyuşturucu baronlarının, organize suç şebekelerinin nefeslerini kesiyoruz, suçta kibirlenenlerin ensesine çöküyoruz, çökmeye de devam edeceğiz. Bakın, bu kabine dönemimizde 1425 teröristi etkisiz hale getirdik. 830 organize suç örgütünü çökerttik. 54 binden fazla zehir tacirini tutuklattık. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 116 bin azalttık. Hırsızlık bu yıl, geçen döneme nispetle yüzde 48,5 azaldı. Hemen hemen yarı yarıya düşürdük. Asayiş suçları azalırken, aydınlatma oranlarımızı yükselttik. Götürüyoruz, kolundan tutuyoruz, adalete teslim ediyoruz. Ama ne diyoruz? Biz içişleri ailesi olarak hiçbir zaman durmayacağız, milletimizin en güçlü dayanağı olarak, Türkiye'nin yarınını şekillendiren kadrolar olarak, durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

' KONGRELER, YENİLENME, YENİ BİR ENERJİ BULMA SÜRECİDİR'

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da yaptığı konuşmada," Kongrelerimiz biraz önce Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bir canlanma, bir yenilenme, bir enerji biriktirme süreçleridir. Özellikle son yaşadığımız yerel seçimlerin arkasından bu olağan kongre sürecinde de AK Parti'nin daha güçlü bir şekilde bir şahlanış halinde tekrar yeni görevlere hazırlanmasının bir aracı olarak görüyoruz. Kırklareli'nde Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı elde etmiş olması, özellikle Türkiye'de belediye seçimlerinde AK Parti'yi yaşamak istemediği, görmek istemediği manzaraların Kırklareli gibi yerlerde tamir edilmiş olmasıyla aslında Kırklareli'de bir başarı hikayesiyle karşı karşıyayız. Bu anlamda tüm Kırklareli'yi, teşkilat mensuplarımız başta olmak üzere, eski-yeni teşkilatımızda görev yapmış milletvekillerimizi, herkesi gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ama her yönüyle kongreler bir yenilenme ve yeni bir bir enerji bulma sürecidir. Bu sürecin de ben her zaman olduğu gibi AK Parti'nin sükunetle yapılabileceği kanaati içerisindeyim. Yenilenme ve güçlenme, yıkmak-dökmek anlamına gelmemeli, yenilenme ve enerji biriktirme aynı zamanda tecrübeleri de aktarma yöntemi olarak görüyorum" dedi.