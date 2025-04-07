CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek - Son Dakika
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Politika

CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek

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Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği CHP kurultayında Parti Meclisi seçiminde Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de listeye girdi. Geçtiğimiz kurultayda ilan edilen gölge kabinenin MYK içinden belirlenmesinden vazgeçilerek cumhurbaşkanı adayının çalışmalarında rol alacak bir yapıya dönüştürüleceği konuşuluyor. Böylelikle gölge kabine İmamoğlu'nun tercihi doğrultusunda şekillenecek.

07.04.2025 10:26
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden CHP lideri seçildi. Özel 1.323 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda 1.171 oy aldı. 105 oy ise geçersiz çıktı.

BERHAN ŞİMŞEK ADAY OLAMADI, ÜMİT UYSAL ÇEKİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından Özel'in genel başkanlık için tek aday olması bekleniyordu. Ancak Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ve eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek de aday olacaklarını duyurdu. Uysal 6 Nisan sabahı yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini açıkladı. Berhan Şimşek ise yeterli destek bulamadığı için aday olamadı.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER LİSTEDE

Olağanüstü Kurultay'da beklendiği gibi yarış, 60 üyeli Parti Meclisi (PM) seçiminde yaşandı. Parti Meclisi seçiminde Özel'in anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Özel'in anahtar listesinde, 2019'daki yerel seçim kampanyası sırasında bir çocukken, seçim otobüsünün penceresinden içeriye "her şey güzel olacak Ekrem Abi" diyerek İmamoğlu'nun seçim sloganına ilham veren Berkay Zengin yer aldı.

Kurultay konuşmasında "yaş kotası" gibi bazı zorunluluklar dışında mevcut PM'yi büyük ölçüde koruyan Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u PM listesine aldı. Ayrıca listede Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer ve emekli büyükelçi Namık Tan yer aldı.

Özel ayrıca, 2023 Kurultayı'nda, listeyi delerek PM'ye giren 8 isimden 5'ini bu kez kendi listesinden aday gösterdi. 2023'de muhalif listeden PM'ye giren Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Koza Yardımcı ise Özel'in listesinde yer almadı.

Salıcı ise listesinde Yardımcı ve Sarıbal'ın yanı sıra eski parti sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve Kahramanmaraş Millevtekili Ali Öztunç'a yer verdi.

MAHMUT TANAL DA LİSTEDE

İBB'ye yönelik operasyon ve İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde aktif rol oynayan ve sosyal medyada da gençlerin büyük beğenisini kazanan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Özel'in anahtar listesine girdi.

ÖZEL'İN A TAKIMI BU İSİMLERDEN OLUŞTU

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

" Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."

PM yedek listesi ise şu isimlerden oluştu:

Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Tunç Soyer, Koza Yardımcı, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Ali Öztunç, Selçuk Sarıyar, Mahir Polat, Gonca Yelda Orhan.

Kurultayda, 60 kişilik PM'nin BKSP listesinden seçilen üyeler de belirlendi. Özgür Özel'in, 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:

"Yalçın Karatepe (881), Yankı Bağcıoğlu (858), Emine Uçak Erdoğan (817), Gülşah Deniz Atalar (809), Gökçe Gökçen (794), Bahattin Bahadır Erdem (781), Baran Bozoğlu (735), Berker Esen (731)"

'GÖLGE KABİNE'YE İMAMOĞLU REVİZYONU

Kurultayın ardından CHP lideri Özgür Özel, yeni PM içinden Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirleyecek. Özel, genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın ardından parti yönetiminde yeni bir yapılanmaya giderek, sayısı 24'e çıkarılan MYK üyeleri içinden 18 kişilik "gölge kabine" açıklamıştı. MYK üyelerinin 6'sı ise parti işleyişinden sorumlu.

Olağanüstü kurultayın ardından gölge kabinenin MYK içinden belirlenmesinden vazgeçilerek, cumhurbaşkanı adayının çalışmalarında aktif rol alacak bir yapıya dönüştürülebileceği belirtiliyor. Partinin cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği İmamoğlu da Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı çalışma ofisleri kuracaklarını açıklamıştı. Parti kulislerinde gölge kabinenin, İmamoğlu'nun tercihi doğrultusunda şekilleneceği ve seçim kampanyasında rol alacak şekilde yapılandırılacağı konuşuluyor.

CHP\'de \'Gölge Kabine\'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek

Özgür Özel, Politika, Kabine, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • numan yildız:
    chp hırsızlar yönetiyor ey özgür şunu kafana sok kayum atanacaksn 38 9 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Reisin dediği gibi PKK dhkp-c Kck CHP topunuz gelin.... 32 6 Yanıtla
  • serkan baburşah:
    CHP KENDI ÜLKESINI GERI GOTURMEK ICIN DUNYANIN BASKA ULSEINIDE OLMAYAN BI MUHALEFET PARTISI YAZIK ATATURKUN PARTISI NE HALE GELMIS 23 5 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Gölge A takımı: Jeremy Rifkin, Michael Rubin, Dan Arbell, Heather Hurlburt. 7 4 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    bu CHP yemin ederim evcilik oynuyor hdp nin oylarıyla seçilmiş İmamoğlu’nun gölgesinde genel başkancılık oynayan Özgür özel tam bir kukladır 7 3 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bu ülkede cumhurbaşkanı en üst makam fakat partiler başı buyruk paris gezisi konserler eleştiriyor fakat önleyemiyor halkın parası ile verilen milyonluk konserler pariste halkın parası ile eğlenenler nice Ailler dar gelirliye üniversitede çocuk okutuyor büyük şehirlerde ve o gençler sokaklara çıkıyor bunları savunmak için sonra çıkıp ekonomik kriz demezler mi 4 katrilyon nu bulan bir zarar var hizmet sıfır 6 3 Yanıtla
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