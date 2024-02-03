Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düzenlenen törenle AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Antakya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
AK Parti, depremden ağır hasar alan ilçelerdeki mevcut belediye başkanlarıyla yola devam etmeme kararı aldı. Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi.İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik aday gösterildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Medeniyetlerin beşiği Hatayımızı en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı şehir haline getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok.
Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Temmuz ayında Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçede deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yıl içinde 1 trilyon kaynak ayırdık.
Biz depremzede kardeşlerimizi oy rengine göre hizmete layık görenlerden değiliz. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarından kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz. Depremzede kardeşlerimizin dertleriyle gerçekten dertlenen, çözülmesi için çaba harcanan bir yönetimiz. Milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Garip gurebanın elinden tutup kaldıracağız. Yolda kalmışların yoldaşlığını yapacağız. İhtiyaç sahiplerinin imdadına koşacağız. Hiçbir insanımızı aç açıp bırakmama düsturuyla gecemizi gündüzümüze katacağız.
Hatay Büyükşehir'de Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Öntürk kardeşimizi kamuoyumuzla paylaştık. Mehmet kardeşimizin Hataylıların teveccühüne mazhar olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra badı harabül Basra oldu.
Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki, Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaktır. Hatay iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu. İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Elele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini bundan 56 gün sonra bitireceğiz.
Hatay'ın her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz. Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayanıklı, dirençli sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır. Yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis etmek vardır. Toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişletmek vardır. Maddi ve manevi desteklerle aileyi korumak vardır.
Mimarisi estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzur, güvenli kentler kurmak vardır. Kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik etmek vardır. Amacımız katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bunun için büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri o derece kritik ehemmiyete sahiptir. İnşallah Hatay'da bunu başaracağız.
Bizde küçük hesaplar olmaz. Kendi çıkarını ülkenin üstünde görme gafleti olmaz. Bölücü örgüt güdümüyle siyaset yapanlarla demlenmek olmaz. Aslolan Türkiye ve Türk milletinin esenliği, huzuru ve bekasıdır. Her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesidir. Böyle hassasiyeti olmayanların durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Siyaseti millet için değil kendi ikbali için yapanların içler acısı ortadadır. 8 ay önce Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı. Bugün hepsi birbirine düşman kesildiler.
Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. 13. Cumhurbaşkanımız diye adeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler. Elbette CHP ve eski ortakları arasında ne olup, bittiği, hangi tartışmaların yaşandığı bizi ilgilendirmez. Biz Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Biz neyin savunuyorsak bugün de aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz. Türk siyasetinin böyle bir duruma düşürülmesine üzülüyoruz."
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