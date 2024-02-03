Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düzenlenen törenle AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK PARTİ'NİN HATAY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Antakya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

DEPREMDE EN AĞIR HASARI ALAN İLÇELERDE YENİ İSİMLER ADAY GÖSTERİLDİ

AK Parti, depremden ağır hasar alan ilçelerdeki mevcut belediye başkanlarıyla yola devam etmeme kararı aldı. Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi.İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik aday gösterildi.

İŞTE AK PARTİ HATAY İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Altınözü Belediye Başkan adayı: Rıfat Sarı

Rıfat Sarı Antakya Belediye Başkan adayı: İbrahim Naci Yapar

İbrahim Naci Yapar Arsuz Belediye Başkan adayı: Değer Tultak

Değer Tultak Belen Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı: İbrahim Gül

İbrahim Gül Defne Belediye Başkan adayı: Gökhan Köse

Gökhan Köse Dörtyol Belediye Başkan adayı: Oğuz Uçar

Oğuz Uçar Erzin Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı: Erhan Akın

Erhan Akın Hassa Belediye Başkan adayı: Selahattin Çolak

Selahattin Çolak İskenderun Belediye Başkan adayı: Mehmet Dönmez

Mehmet Dönmez Kırıkhan Belediye Başkan adayı: Ömer Erdal Çelik

Ömer Erdal Çelik Kumlu Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı: Mehmet Deli

Mehmet Deli Tayas Belediye Başkan adayı: Bekir Altan

Bekir Altan Reyhanlı Belediye Başkan adayı: Ahmet Selman Yumuşak

Ahmet Selman Yumuşak Samandağ Belediye Başkan adayı: Seyit Ali Aslan

Seyit Ali Aslan Yayladağı Belediye Başkan adayı: Mehmet Yalçın





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Medeniyetlerin beşiği Hatayımızı en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı şehir haline getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ŞEHİRLERİMİZE 762 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYIRDIK"

Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasıdır. Temmuz ayında Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçede deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yıl içinde 1 trilyon kaynak ayırdık.

"BİZ DEPREMZEDELERİ OYUNA GÖRE HİZMETE LAYIK GÖRENLERDEN DEĞİLİZ"

Biz depremzede kardeşlerimizi oy rengine göre hizmete layık görenlerden değiliz. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarından kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı 3 kuruş yardımı insanın başına kakan vicdansızlardan hiç değiliz. Depremzede kardeşlerimizin dertleriyle gerçekten dertlenen, çözülmesi için çaba harcanan bir yönetimiz. Milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Garip gurebanın elinden tutup kaldıracağız. Yolda kalmışların yoldaşlığını yapacağız. İhtiyaç sahiplerinin imdadına koşacağız. Hiçbir insanımızı aç açıp bırakmama düsturuyla gecemizi gündüzümüze katacağız.

"ŞU ANDA HATAY GARİP, MAHZUN KALDI"

Hatay Büyükşehir'de Cumhur İttifakı adayı olarak Mehmet Öntürk kardeşimizi kamuoyumuzla paylaştık. Mehmet kardeşimizin Hataylıların teveccühüne mazhar olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra badı harabül Basra oldu.

"NEREDE BELEDİYE BAŞKANI?"

Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki, Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaktır. Hatay iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu. İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Elele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini bundan 56 gün sonra bitireceğiz.

Hatay'ın her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz. Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayanıklı, dirençli sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır. Yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis etmek vardır. Toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişletmek vardır. Maddi ve manevi desteklerle aileyi korumak vardır.

Mimarisi estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzur, güvenli kentler kurmak vardır. Kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik etmek vardır. Amacımız katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bunun için büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri o derece kritik ehemmiyete sahiptir. İnşallah Hatay'da bunu başaracağız.

"BİZDE KÜÇÜK HESAPLAR OLMAZ"

Bizde küçük hesaplar olmaz. Kendi çıkarını ülkenin üstünde görme gafleti olmaz. Bölücü örgüt güdümüyle siyaset yapanlarla demlenmek olmaz. Aslolan Türkiye ve Türk milletinin esenliği, huzuru ve bekasıdır. Her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesidir. Böyle hassasiyeti olmayanların durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Siyaseti millet için değil kendi ikbali için yapanların içler acısı ortadadır. 8 ay önce Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı. Bugün hepsi birbirine düşman kesildiler.

"BUGÜN BİRBİRLERİNİN SEÇİM AFİŞLERİNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. 13. Cumhurbaşkanımız diye adeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler. Elbette CHP ve eski ortakları arasında ne olup, bittiği, hangi tartışmaların yaşandığı bizi ilgilendirmez. Biz Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Biz neyin savunuyorsak bugün de aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz. Türk siyasetinin böyle bir duruma düşürülmesine üzülüyoruz."



