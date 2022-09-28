Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerimizin sayısını 35'e çıkaracağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını yaparak, "Bugün Türkiye 20'nci şehir hastanesine de kavuştu. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı inşallah 35'e çıkaracağız. Şehir hastanelerimizin bir kısmı Etlik'te olduğu gibi kamu-özel ortaklığı ile bir kısmı da genel bütçeden hayata geçiriliyor. Milletimize en verimli en etkin en hızlı en yüksek standartlı hizmeti ne şekilde verebileceksek o yöntemi devreye alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi 'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ni, bünyesindeki 8 hastane ve en son teknolojiyle donatılan birimleriyle sağlık devriminin sembollerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, 1000 polikliniği, 125 ameliyathanesi, laboratuvarları, araştırma merkezleri ve 1 milyon 145 bin metrekareyi aşan alanıyla bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. Ankara'ya bu yakışır dolayısıyla Ankaralılara da bu yakışır. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlanmıştır. Mart ayından beri ardı ardına açıkladığımız paketlerle hayata geçirdiğimiz beyaz reform ile sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz, beklentilerini karşıladığımız sağlık personellerimizin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu.'AYNI BÜYÜKLÜKTE BİR DE BİLKENT'İ KURDUK'Erdoğan, geçen hafta sonu İstanbul 'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık personeli ile sohbet etme ve memnuniyetleri bizzat dinleme fırsatı bulduğunu söyleyip, "Bu iftihar verici Etlik şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimize de şimdiden başarılar diliyorum. Bundan 20 yıl önce hükumete gelirken milletimize, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik ardından ulaşım, tarım, enerji, diplomasi, dış politika; bu konularda dünyamızın sayılı ülkesi olacağımızın sözünü vermiştik. Açılışını yaptığımız Etlik Şehir Hastanesi, işte bu sözün gereğini hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzun örneklerinden biridir. Tabi Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık. Aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve yatak aynı şekilde burası da 4 bin 50 oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yıla buna hasretti" dedi.'TÜRKİYE 20'NCİ ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞTU'Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettiğini dile getirerek, "Milletimizin her hayali gibi bu ortak hayalimizin 20'nci eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum. Bugün Türkiye 20'nci şehir hastanesine de kavuştu. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı inşallah 35'e çıkaracağız. Şehir hastanelerimizin bir kısmı Etlik'te olduğu gibi kamu-özel ortaklığı ile bir kısmı da genel bütçeden hayata geçiriliyor. Milletimize en verimli en etkin en hızlı en yüksek standartlı hizmeti ne şekilde verebileceksek o yöntemi devreye alıyoruz. Her ne kadar muhalefet çoğu yalan ve çarpıtma olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli bugün pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor" diye konuştu.'PEK ÇOK ÜLKE, VATANDAŞLARINI ÖLÜME TERK ETTİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapıları artık iyice eskiyen ve yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerin sağlık konusunda nasıl acınacak bir durumda olduklarının salgın döneminde tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığını belirterek, "Öyle ki pek çok ülke sağlık hizmetlerini telefonla verecek derecede çaresiz kalmış, adeta vatandaşlarını ölüme terk etmiştir. O dönemde hastanelerden, yaşlı bakım evlerinden yansıyan insanlık adına yüz kızartıcı manzaraları hepimiz gayet iyi biliyoruz. Savaş Ay 'ın programını izlemiş miydiniz? Orada Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başı olarak nasıl bir sefalette olduğunu görmüş müydünüz? Bu Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında sen ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın? Türkiye hem mevcut yaygın ve güçlü sağlık yapısı hem de hızla devreye aldığımız şehir hastaneleri sayesinde bu salgını en üst düzey sağlık hizmetleri veren bir ülke olarak geride bırakmıştır" dedi.'SAĞLIĞIN KÜRESEL YILDIZI HALİNE GELDİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin pandemi döneminde Adana 'da açtığı Sahra Hastanesi'ne değinerek, "Ne yaptı bu CHP? Adana'da hali, şehir hastanesi diye benim milletime kasmaya çalıştılar. ve utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal oranın açılışını yapmaya gitti. Hastane bu. Ne yaptı bu CHP? Adana'da hal, hal, hali bilirsiniz, değil mi? Tuttular bunlar hali şehir hastanesi diye benim milletime kasmaya çalıştılar. ve utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal oranın açılışını yapmaya gitti. Hastane bu. Öyle çadırdan hastane olur mu? Ama Bay Kemal'e sorarsan olur. Çünkü hayatı böyle geçti. Kendi vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa da tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Bugün dünya ile rekabet edecek seviyedeki kamu ve özel hastanelerimizde becerileri ve çalışkanlıkları herkesçe takdir edilen doktorlarımızla, hizmet kalitesini yükselten altyapımız ve nitelikli personelimiz ile sağlığın küresel yıldızı haline geldik. Elbette her büyük reformda, her büyük değişimde olduğu gibi bu alanda da ufak tefek aksilikler yaşanıyor olabilir. Ama artık bu gemi yükünü almış. Rotasına girmiş ve menziline doğru gitmektedir. Ülkemizin sağlık alanındaki kazanımlarına halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan veremeyiz. Tam tersine elimizdeki imkanları daha verimli kullanacak, daha ileriye taşıyacak adımlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.'HER ŞEHİR HASTANEMİZİ BİRER MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ'Erdoğan, şehir hastanelerinin hasta ve çalışan memnuniyeti yükseltmekten akademik vasfını güçlendirmeye kadar her konuda ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, "Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz. Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız. Hep beraber daha çok çalışarak, daha çok üreterek, dünyayı daha iyi takip ederek, kendimizi daha iyi geliştirerek inşallah ülkemizi 2053 sağlık vizyonuyla buluşturacağız. Gençlerimize bırakacağımız en önemli miras, sağlık başta olmak üzere her alanda onlara hayallerini gerçeğe dönüştürecek ruhu aşılamak ve imkanı vermektedir" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN KAYBETMEYİ GÖZE ALACAK TEK BİR EVLADI YOKTUR'Gençlerin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar duraksama olmayacağını kaydeden Erdoğan, "Durmayacağız. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur. Bilaistisna potansiyeli, enerjisi, kabiliyeti ile bizim için, ülkemiz için, milletimiz için değerlidir, kıymetlidir. Hiç kimsenin bu mümtaz hazineyi elimizden almasına rıza göstermeyeceğiz. Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehdide atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz. Hele hele küresel yönetim mekanizmalarının yeniden kurgulandığı bir dönemde böyle bir felaketi asla göze alamayız. Bir gönül sultanı bakın ne diyor; 'İdrak pamuğundan gaflet pamuğunu çıkarmayana nasihat kar etmez'. Elbette tüm söylediklerimiz idrak kulağı açık olan için bir anlam taşıyor. Bunun için milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irfanı ve feraseti ile önündeki tablonun kendisine işaret ettiği tabloyu görerek Türkiye 100 yılı için en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.'TÜRKİYE GÜVEN VE HUZUR ADASI OLARAK AYRIŞMAKTADIR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye merkeze alındığında batıdan doğuya, kuzeyden güneye her tarafta güvenlik krizlerinin ve istikrarsızlıkların yol açtığı huzursuzluk ikliminin hakim olduğunu belirterek, "Türkiye, bu endişe verici tablodan maruz kaldığı tüm saldırılara ve yaşadığı tüm badirelere rağmen güven ve huzur adası olarak ayrışmaktadır. Eskiden beri gelişmiş ülkelerle mukayese ederek kendi eksiklerimize, kusurlarımıza, yetersizliklerimize hayıflanan bir kesim vardır. Rahmetli Mehmet Akif'in bile Batı'nın fennine, tekniğine, bilimine olan gıptasını dile getirdiği şiirleri vardır. Hangi radikal ideolojiye mensup olursa olsun ülkemizi terk edenlerin istikametlerini hep Batı'ya çevirmeleri de kendi içindeki tutarsızlığa rağmen bir hakikat olarak tarihimizdeki yerini almıştır" dedi.'TÜRKİYE'Yİ BÖYLE GÖSTERENLER, HER TÜRLÜ SİNSİLİĞİ YAPANLARDIR'Son dönemde sosyal medya mecralarında yine gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığını, özellikle gençlerin bilinçaltlarına, buralara gidilmesi gerektiği fikrinin aşılanmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Bunlara cevabı önce ülkemizin yakın dönemde yetiştirdiği en büyük mütefekkirlerden Cemil Meriç 'in diliyle verelim. 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlar vardır'. Cemil Meriç'in dediği gibi Türkiye'yi böyle göstermeye çalışanlar, aslında ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır. Gelişmiş ülkelerin bugünkü zenginliklerinin gerisindeki sömürge düzenini, kan, vahşet ve soygun tarihini bir kenara bırakıyorum. Bu ülkelerin en önemli alametifarikaları olan güvenlik ve refah sırça köşkü, yaşanan her küresel krizle biraz daha çatlamakta, biraz daha kırılmaktadır. Türkiye'nin sadece savaş bölgelerinden kaçanların değil, gelişmiş ülke vatandaşlarının da adeta sığınağı haline dönüşmesinde bu acı gerçeğin payı vardır" diye konuştu.'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN MİLYONLARI MİSAFİR EDİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun, asırlardır her istikametten gelen mazlum ve mağdurların sadece insan vasıflarıyla kabul gördüğü dünyadaki tek coğrafya olduğunu belirterek, "Bugün de dünyanın dört bir yanından gelen milyonları misafir ediyoruz. Ülkemizi bir kurtuluş kapısı veya kurtuluşa giden yolun geçiş yolu olarak görerek bu topraklara yönelen herkes aslında bize çok önemli bir mesaj veriyor. Yaşadığımız toprakların, vatanımızın, devletimizin, ülkemizin mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Vatanlarını kaybedenlerin, devletleri yıkılanların başlarına hangi felaketlerin geldiğini görmek için sadece şöyle kafamızı kaldırıp bir bakmamız yeterlidir. Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak, gerektiğinde ekmeğini, aşını, suyunu bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz vay halinize. Buna rağmen halen başka toplumların, başka ülkelerin, başka hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi birey olarak bize iyilik etmek değil tam tersine en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir" dedi.'BU BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ EN AZ SIKINTIYLA ATLATACAĞIZ'Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak baktıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Bugün böyle bir hevesle yola çıkanların yarın merhamet ve şefkat ihtiyacı duyduklarında sığınacakları bir aile, bir sosyal bünye, bir devlet mekanizmaları bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz. Her yeni küresel kriz, her yeni sınama, her yeni kaos dünyadaki insanların sadece bir kısmına hizmet eden mevcut güvenlik ve refah düzenini kökten sarsmaya devam edecektir. Türkiye olarak kendi inancımıza, kendi gücümüze, kendi potansiyelimize inanarak inşallah bu büyük dönüşümü en az sıkıntıyla atlatacağız. İşte o zaman bu ülkenin kadri kıymeti, değeri çok daha iyi anlaşılacaktır. Önemli olan bunu göreceğimiz güne kadar birliğimize, kardeşliğimize, sıkı sıkıya sahip çıkmak, ülkemizi hep daha ileriye götürmek, devletimizi sürekli güçlendirmektir."Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dua sonrası hastanenin yüklenici firma temsilcilerine seslenerek, "Şimdi burayı bu hale getirdiniz. Buranın bir eksiği var" dedi.Kalabalığın 'Yol eksik' sözleri üzerine Erdoğan, "Onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar. Merak etmeyin, onu da Ulaştırma Bakanı'mız yapacak" diye konuştu.Erdoğan ayrıca hastanede çevre düzenlemesi noktasında da eksik olduğuna dikkat çekip, "Burayı yemyeşil yapacağız. Hastane dediğiniz zaman yeşille bütünleşmesi demek. Fidanlar dikilmiş, ağaçlar dikilmiş ama bir de bunları yeşillerle güçlendirirsek bunun tadına doyum olmaz" dedi.Yüklenici firma temsilcisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vererek en kısa zamanda gereken peyzaj düzenlemesinin yapılacağını söyledi.

Daha sonra açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane binasında da incelemede bulunarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı.