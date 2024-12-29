DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak

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İmralı'da Sırrı Süreyya Önder'le birlikte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen HDP Milletvekili Pervin Buldan, yılbaşından sonra Meclis'teki partilerle görüşmeye başlayacaklarını söyledi. Buldan, "Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize." dedi.

29.12.2024 21:19
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Adalet Bakanlığı'nın izin vermesinin ardından İmralı Adası'nda tarihi görüşme gerçekleşti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün sabah saatlerinde İmralı Adası'na giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet, İmralı'da ikinci bir görüşmenin olacağını belirtti. DEM Parti saatler süren görüşmenin ardından Öcalan'ın açıklamasını duyurdu.

PERVİN BULDAN'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

DEM Partili Pervin Buldan'dan yeni bir açıklama geldi. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Buldan Meclis'te siyasi partilerle yapacakları görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Buldan, TBMM'deki görüşmelerde büyük olasılıkla Ahmet Türk'ün de yer alacağını belirtti. Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atamasının ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

TBMM'DEKİ GÖRÜŞMELER DE AHMET TÜRK DE YER ALACAK

Buldan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şimdi Meclis'teki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız.

DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmeler de Ahmet Türk de yer alacak
Ahmet Türk

"2015 HERKESE DERS OLDU"

Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. (2013-2015 yılları arasında yaptığımız çözüm süreci görüşmeleri) Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları.

"BARIŞA EN YAKIN OLDUĞUMUZ ZAMAN İÇERİSİNDEYİZ"

Ben her zaman umutluyum barış konusunda. Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı'da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri." Buldan, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını da aktardı.

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

Dem Parti'nin İmralı görüşmesine ilişkin açıklamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddeden oluşan mesajları yer aldı. İşte o açıklama; "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir.Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti\'nin Meclis\'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak

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Son Dakika Politika DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İSMAİL DEMİR:
    yani bu akp ve MHP seçildiği için herşeyi yapma hakkına mı sahipler mesala yarın çıkıp ülkeyi ABD ye teslim ettik deseler kabulmu olacak 57 12 Yanıtla
    IIOZII M:
    Demokrasi ve laik ülke değilmi kardeşim çoğunluk ne derse o işine gelmeyen terk edebilir kimseyi zorla tutmuyoruz 5 28
    Erol MARASLI:
    OZİ, laik ve demokratik cumhuriyette olsa ihanete kimse göz yumamaz.evet 2 nci ihanet süreciniz işimize gelmiyor bir yere gittiğimiz yok aksine kanla canla kurulmuş bu vatan sonuna kadar sahip çıkmak için sizlere inat buradayız ve burada olacagız.hq çok istiyorsan sen ve senin gibiler defolup gidebilir 20 2
  • sezai duran:
    Bu ne perhiz ne lahana turşusu adamı terör yanlısı diye belediyesini elinden alıyorsun sonrada bu olayın içine sokuyorsun resmen terörle iş yapılıyor 50 5 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    türk kürt zaten barışık. pkk da bitmek üzere eeee amacınız ne 34 7 Yanıtla
  • Gökhan:
    Kimler kimlerle beraber. Bunu Chp yaptigi zaman yaygara kopar ülkede. İktidar yaptiginda alkış. Garip bir ülke olmaya başladık 26 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    mhp akp dem parti iktidara yürüyor gibi görünüyor cumhur ittifakı güçlendi 12 13 Yanıtla
  • m:
    Bu bahçeli iyi piyon 13 0 Yanıtla
  • m:
    çözüm sürecinin Bi türü olacak muhtemelen. Öcalan cumhurbaşkanı olur. Bu gidişle 5 1 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    aynı süreçler chp zamanında olsaydı şu an partiyi yerden yere vururdunuz. çözüm süreci sonunda yaşanan hendek savaşlarından ders çıkarılmamış anlaşılan. yok halkta çıkarmadı ki halen bunlara oy veriyor.. şu saatten sonra gelen şehit haberlerine üzülmüyorum. vatan sağolsun yeaa 1 0 Yanıtla
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