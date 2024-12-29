DEM Parti\'nin Meclis\'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak

Politika

Adalet Bakanlığı'nın izin vermesinin ardından İmralı Adası'nda tarihi görüşme gerçekleşti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün sabah saatlerinde İmralı Adası'na giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet, İmralı'da ikinci bir görüşmenin olacağını belirtti. DEM Parti saatler süren görüşmenin ardından Öcalan'ın açıklamasını duyurdu.

PERVİN BULDAN'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

DEM Partili Pervin Buldan'dan yeni bir açıklama geldi. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Buldan Meclis'te siyasi partilerle yapacakları görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Buldan, TBMM'deki görüşmelerde büyük olasılıkla Ahmet Türk'ün de yer alacağını belirtti. Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atamasının ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

TBMM'DEKİ GÖRÜŞMELER DE AHMET TÜRK DE YER ALACAK

Buldan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şimdi Meclis'teki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız.

Ahmet Türk

"2015 HERKESE DERS OLDU"

Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. (2013-2015 yılları arasında yaptığımız çözüm süreci görüşmeleri) Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları.

"BARIŞA EN YAKIN OLDUĞUMUZ ZAMAN İÇERİSİNDEYİZ"

Ben her zaman umutluyum barış konusunda. Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı'da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri." Buldan, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını da aktardı.

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

Dem Parti'nin İmralı görüşmesine ilişkin açıklamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddeden oluşan mesajları yer aldı. İşte o açıklama; "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir.Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."