Destici: Terör örgütlerine güvenmiyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel bir duruş ortaya koyuyoruz. Biz kesinlikle terör örgütü mensuplarına, onların elebaşlarına ve onları destekleyen emperyalistlere güvenmiyoruz. Ama tabii ki Meclisin çoğunluğu böyle bir karar almış. Bunu da takip ediyoruz, gözlemliyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı programlara katılmak üzere kara yolu ile Kayseri'den Sivas'a geldi. Destici ilk olarak Sivas Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde kurulan Doğal Ürünler ve Köy Pazarının açılışına katıldı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve esnafın katıldığı programda Destici, tezgahları gezerek esnaf ile sohbet etti. Köy pazarının çiftçi ile vatandaşı buluşturacağını söyleyen Destici, pazarın hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılışın ardından Destici, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Sivas Belediyesi tarafından geliştirilen yerli ve sertifikalı buğday tohumlarının dağıtım törenine geçti. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinin bahçesinde gerçekleştirilen törende Destici ve beraberindekiler 10 ton tohumu 100 çiftçiye dağıttı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE GÜVENMİYORUZ'

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, "Zaten şu anda Türkiye'de terör yok. Yani Türkiye'de devletimiz, kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz terörü bitirdiler. Bugün Hakkari'de de terör yok. Van'da da terör yok, Diyarbakır'da da terör yok, Cudi'de de yok. Yani Siirt'te de yok, Bingöl'de de yok. Mesele Irak'taki terör yapılanması ve daha da önemlisi Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanması" dedi. Destici, "Bunlar devam ettiği sürece terör örgütü 'silah bıraktı' da diyemeyiz, kendini 'feshetti' de diyemeyiz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel bir duruş ortaya koyuyoruz. Biz kesinlikle terör örgütü mensuplarına, onların elebaşlarına ve onları destekleyen emperyalistlere güvenmiyoruz. Ama tabii ki Meclisin çoğunluğu böyle bir karar almış. Bunu da takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Ama uyarılarımızı da yapmaya, kendi düşüncelerimizi de söylemeye devam edeceğiz. Zaten mecliste komisyon kurulmasının belki de tek iyi yanı şudur. Akkoyun, karakoyun ortaya çıkacaktır. Bu terör örgütü uzantılarının işte bu demokratik değişimden, demokratikleşmeden kastettikleri neymiş? Talepleri neymiş? Bunu şimdi göreceğiz" diye konuştu.

'HER ZAMAN FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKMIŞIZDIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Filistin sözlerinin sorulması üzerine Destici, şunları söyledi:

"Özgür Özel'in sarf ettiği sözler Cumhurbaşkanımıza karşı bir haksızlıktır. Yani Cumhur İttifakı'na karşı bir haksızlıktır. Çünkü bizler Cumhurbaşkanımız dahil yani sağduyu sahibi olan insanlar, Türkiye'deki milliyetçi, maneviyatçı olan kesim her zaman Filistin'e sahip çıkmıştır. Sadece Filistin'e değil, Doğu Türkistan'a da sahip çıkmıştır. Myanmar'daki Müslümanlara da sahip çıkmıştır. Bugün Gazze bir soykırıma uğratılmıştır. İsrail tarafından ve soykırım sonrası da açlığa mahkum edilmiştir. Dolayısıyla da buna karşı sesini en çok yükselten ülke de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhurbaşkanı yetkilileri ve bizler olmuşuz, siyasetçileri olmuştur. Dolayısıyla da Özgür Bey'in bu ifadeleri en hafif tabiriyle bir haksızlıktır ve hakkaniyetli değildir. Halbuki geçmişte CHP yöneticilerinin Hamas'ı terör örgütü ilan ettiği, bugün hala onu dillendiren CHP üyeleri vardır. CHP yöneticileri vardır. Dolayısıyla da Özgür Özel kendi handikaplarını ortadan kaldırmak için böyle bir söz söylemiş olabilir. Ama gelinen noktada artık tahammül kalmamıştır ve bütün İslam ülkeleri, Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün İslam ülkeleri Birleşmiş Milletler'e bir çağrı yapmalı, toplantıya çağırmalı ve düzenli yardımların ulaştırılmasını istemelidir. Bu Birleşmiş Milletler tarafından yapılmazsa İslam ülkeleri kendileri bir yardım organizasyonu yapmalı. İslam İşbirliği Teşkilatı öncülüğünde hem karadan, hem havadan, hem denizden Gazze'ye yardımlarını ulaştırmalıdır ve Gazzeliler açlığa mahkum olmamalıdır. Açlıktan ölümler başlamıştır. Buna mutlaka son verilmelidir. İsrail, yüzden fazla İslam ülkesinin yaptığı ortak yardım konvoylarına eğer bir silahlı saldırı gerçekleştirirse o zaman da bütün o İslam ülkelerinin topyekun İsrail'e saldırıda bulunma hakkı doğar ve bu yapılmalıdır" diye konuştu.

'ANLAŞMA OLMASINDAN OLDUKÇA MEMNUNUZ'

Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasında da memnun olduklarını ifade eden Destici, "İşin başından beri biz olaya vakıfız. Bir dahaki toplu sözleşmeler kesinlikle yılbaşından önce yapılmalı. Neticede hükümet onların bu taleplerini kabul etti. ve anlaşmayla sonuçlandı. Bu kadar uzaması biraz hoş olmadı. Neticede geç oldu ama güç olmasın Anlaşmayla sonuçlanmasından duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,