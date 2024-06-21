Politika

Diyarbakır'da ve Mardin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesinde incelemeler ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, ilk etapta AFAD Başkanlığı tarafından Diyarbakır Valiliğine 3 milyon TL, Mardin Valiliğine de 2 milyon TL acil yardım ödeneği sevk edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün saat 22.15 sıralarında kırsal Köksalan Mahallesi'nde anız ve örtü yangının çıktığı noktaya gelerek incelemelerde bulundu ve beraberindeki heyetle, mahalledeki yangında hayatını kaybeden Ubeydullah Buğdaycı (30) ve yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın (15) cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninden sonra yangının çıkış noktasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaloğlu, ülkenin farklı bölgelerinde hem orman yangınlarıyla hem anızdan kaynaklı veya örtü yangınlarıyla çok yoğun bir mücadele olduğunu söyleyerek, "20 Haziran 2024 saat 22.22'de üzerinde bulunduğumuz bölgede Diyarbakır, Çınar ilçesi Köksalan, Yazçiçeği, Bağcık, Mardin ilimizin Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallesinde maalesef çok ciddi bir zirai yangınla da karşı karşıya kaldık. Hem anız yangını hem daha hasadı yapılmamış tarla yangını olarak örtü yangını olarak tarif edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Yangının başlamasından hemen sonra Diyarbakır Valimiz ve Mardin Valimizin liderliğinde bölgede jandarmamız, AFAD'ımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Teşkilatları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün Orman Yangın Söndürme Ekipleri, Sağlık Bakanlığımızın hem UMKE ekipleri hem de 112 Acil müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi ve mücadele başladı. Sadece Sağlık Bakanlığımız 19 ambulans 7 UMKE timini bölgeye sevk etmiş oldu. İki ilden Mardin'den 86 araç, 451 personel Diyarbakır'dan 94 araç ve 587 personel olmak üzere toplam 180 araç ve bin 8 personelle olaya müdahale edilmiş oldu" dedi.

Hayatını kaybedenlerden 8'i Mardin, 3'ü Diyarbakır nüfusuna kayıtlı

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı haberi duyurduğunu ifade eden Karaloğlu, "11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu 11 vatandaşımızın 8'i Mardin ili nüfusumuza kayıtlı 3'ü ise Diyarbakır ili nüfusumuza kayıtlı vatandaşlarımızdır. Ayrıca 78 vatandaşımız yangından etkilenerek, dumandan etkilenerek hastanelerimize başvurmuş. Bunların şu anda hastanelerde tedavisi devam eden 5 vatandaşımız Diyarbakır, Gazi Yaşargil ve Dicle Üniversitesi Fakültesi Hastanesi'nde, bir vatandaşımızla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere 6 vatandaşımızın yoğun bakımlardaki tedavileri şu anda devam ediyor" diye konuştu.

Dün meydana gelen yangında Diyarbakır bölgesinde 8 bin 100 dönüm arazinin zarar gördüğünü açıklayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bunun bin 450 dönümü daha biçilmemiş, hasadı yapılmamış arpa ve buğday tarlası. Geri kalan 6 bin 550 dönüm kısmı ise hasadı yapılmış anız şeklindeki araziydi. Mardin bölgemizde ise 7 bin dönüm arazi yangınından etkilenmiş. Bunun 4 bin dönümü hasadı yapılmamış tarla, 3 bin dönümü ise hasadı yapılmış anız olarak yanan ve hasar gören bölgedir. Tabii sadece zarar gören bunlar değil. Vatandaşımız tarlada bulunan sulama ekipmanları, boruları, elektrik altyapıları da zarar gördü. Zararlarla ilgili tespitler Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla hemen bugün gün başladığı gibi tespitler başladı. Şu anda vatandaşımızın zarar ve hasar tespitleri devam ediyor. Ayrıca bir vatandaşımızın ağılında, bir vatandaşımızın da samanlığında hasarlar mevcut."

Yangından 556 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, 250 yaralı hayvanın vatandaşların da rızalarıyla Et ve Balık Kurumu'na kesime sevk edildiğini dile getiren Karaloğlu, "120 hayvanımız da bölgede veteriner hekimlerimiz, veteriner fakültemizin desteğiyle tedavileri sağlanmıştır. Biz AFAD başkanımızla beraber sayın Cumhurbaşkanımızın hem geçmiş olsun dileklerini sayın Bakanımızın geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere Ankara'dan geldik. Diyarbakır'dan değerli milletvekillerimiz bizi eşlik ediyorlar. Sayın Valimiz burada. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Vatandaşımızın yarasını sarıncaya kadar biz bölgede olacağız, bölgeden ayrılmayacağız. İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliği'mize 3 milyon TL, Mardin Valiliğimize de 2 milyon TL acil yardım ödeneği sevk etmiş durumda. Şu anda hesaplarına geçmiş durumda. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapmış olacağız" ifadelerinde bulundu.

Son olarak Karaloğlu, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu anda Cumhuriyet Savcılığımız olay el koymuş durumda. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarına devam ediyor. Bunların hepsi söylenti. Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz yangın şu sebepten çıkmıştır diyebileceğimiz bir tespitimiz yok. Eğer bu tespiti savcılığımız tamamlar çalışmasını, araştırmasını, soruşturmasını tamamlarsa bunu da sizlerle paylaşırız. Onun dışında sosyal medyada yazılan çizilenlere çok fazla itibar edilmemesini de hassaten vatandaşlarımızdan rica ediyoruz." - DİYARBAKIR